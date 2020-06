Von Matthias Kehl

Minneapolis. Acht Minuten und 46 Sekunden herrscht Stille in der Universität North Central in Minneapolis. Obwohl der Saal am Donnerstagabend voll mit maskentragenden Menschen ist. Familie, Freunde und Politik-Vertreter halten während der Trauerfeier von George Floyd stehend inne. Der goldene Sarg des nur 46 Jahre gewordenen Afroamerikaners steht in der Mitte der Kapelle, ein riesiges Graffiti von Floyd prangt dahinter. Drum herum zieren Herzen die Wand und Blumen den Altar.

Genauso lange wie die Trauergäste innehalten, drückte am Abend des 25. Mai der Polizeibeamte Derek Chauvin sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Floyds, der kurz darauf verstarb. Seine mutmaßlich letzten Worte " I can’t breathe" (Ich kriege keine Luft), festgehalten durch Videoaufnahmen, gingen um die Welt. Heute machen sie auf Plakaten, auf T-Shirts, als Graffiti auf Wänden, als Hashtag in den sozialen Medien wieder aufmerksam auf ein Problem, das Amerika nie los wurde und das wie das Coronavirus tödlich grassiert: Polizeigewalt gegen Schwarze.

Während der Trauerfeier ergreift Floyds Bruder Philonise das Wort. Es sei bewegend, wie viele Menschen sein Bruder inzwischen berührt habe. "Alle wollen Gerechtigkeit für George, wir wollen Gerechtigkeit, er wird sie bekommen", sagt er. Die Geschwister Philonise, Terrence, Bridgett und George sind zusammen in Third Ward, einem afroamerikanisch geprägten Stadtteil im texanischen Houston aufgewachsen. George, den seine Freunde "Perry" nennen, spielt im Basket- und Baseballteam der Yates Highschool. Stolz unterstützt von Vater George Floyd Senior und Mutter Larcenia, die Wert auf eine religiöse Erziehung legen. Der auf 1,98 Meter anwachsende Floyd Junior wird von einem seiner Klassenkameraden als "still und hilfsbereit" charakterisiert. An der Highschool verleiht man ihm den Spitznamen "freundlicher Riese".

Doch das Umfeld von Floyd und die vorherrschende Arbeitslosigkeit in Third Ward verleiteten ihn, sein Geld auch illegal zu verdienen. 2007 ist er laut Gerichtsakten an einem Raubüberfall beteiligt. Zwei Jahre später kommt es zum Urteil: fünf Jahre Gefängnis. Eine Zeit, die Floyd prägt. Entlassen aus der Haft, sucht der geläuterte Riese 2014 einen Neuanfang. Laut einem Schulfreund ermuntern Bekannte aus Minneapolis Floyd, in die 425.000-Einwohner-Stadt am Mississippi zu ziehen. Dort fängt Floyd zunächst als Wachmann bei der Heilsarmee an. Danach verdient er sein Geld als Lkw-Fahrer auf dem Highway, bis zuletzt war er Türsteher in der Latino-Bar El Nuevo Rodeo.

Den bekennenden Pazifisten nimmt im Mai 2018 der Tod seiner Mutter stark mit. Nach ihr ruft er auch im besagten Video ("Mama") kurz vor seinem Tod. Von ihr erbt Floyd die Liebe zur Musik. Vor allem zu lateinamerikanischer und Hip Hop. Unter dem Künstlernamen "Big Floyd" veröffentlichte er selbst Rap-Songs.

Als in Minnesota der "Shutdown" ausgerufen wird, verliert Floyd seinen Job – und damit seine Existenzgrundlage. Mutmaßlich zahlte er deshalb in einem Laden mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein – der offizielle Anlass für den Polizeieinsatz. Seine Verlobte Courtney Ross beschreibt Floyd als "Mann, der Leuten half, wenn sie am Boden lagen". Dort sah ihn die Welt leiden – mit dem Knie Chauvins im Nacken.

Online verbreitet sich nun ein Video, das Floyds Tochter Gianna auf den Schultern des Ex-NBA-Stars Stephen Jackson zeigt. "Papa hat die Welt verändert", sagt die Sechsjährige darin. Die Welt hofft darauf.