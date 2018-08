Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Ein Hoffnungsschimmer zumindest für Viehzüchter - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will wenigstens ihnen schnell helfen, um Notschlachtungen wegen Futtermangels zu vermeiden. "Da werden wir schneller aktiv sein müssen", erklärte die CDU-Politikerin. Anders als Agrarbauern sollen Betriebe mit Vieh kurzfristig Unterstützung erhalten. Die Bundesländer seien gefordert, Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, der Bund werde diese dann flankierend begleiten. Die monatelange Dürre hat zu Futtermangel bei den Viehzüchtern geführt. In den Ställen und auf den Weiden ist die Not besonders groß. Klöckner hatte im Bundeskabinett über die Lage der Landwirtschaft berichtet.

Ein erster Schritt der Bundeslandwirtschaftsministerin - doch Klöckner bleibt dabei, will erst die Erntebilanz Ende August abwarten und dann über mögliche Finanzhilfen für Ackerbauern zu entscheiden. Gestern korrigierte der Deutsche Bauernverband seine Erwartungen für die Ernte in diesem Jahr erneut nach unten. So sei bei Getreide nur noch mit 41 statt 45,6 Millionen Tonnen zu rechnen. "Die aus unserer Sicht eindeutigen Zahlen lassen eine grundsätzliche Entscheidung über Dürrehilfen schon jetzt zu", sagte Verbandschef Joachim Rukwied und drängte die Ministerin zu schnellen Entscheidungen.

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) setzt sich für die Landwirte ein. "Wir sollten nicht kleinlich sein", forderte er großzügige staatliche Hilfen für die Bauern angesichts der Ausnahmesituation durch die Rekordhitze. Klöckners Plan, zunächst den Erntebericht abzuwarten, hält aber auch Kauder für den richtigen Weg. Erst wenn der Erntebericht mit belastbaren Daten zu den Schäden vorliege, könne entschieden werden, ob es sich bei der anhaltenden Dürre und den Folgen um ein Ereignis von nationalen Ausmaß handele und somit auch der der Bund bei der Finanzhilfe gefordert sei, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erinnerte ebenfalls daran, dass Nothilfen des Bundes an bestimmte Voraussetzungen gebunden seien. "Was sicher nicht geht, sind pauschale Hilfen. Kurzfristig helfen können beispielsweise auch Liquiditätsdarlehen der landwirtschaftlichen Rentenbank oder Steuerstundungen", erklärte sie gegenüber unserer Berliner Redaktion (siehe Interview unten).

Hilfe für die Landwirte in dieser schweren Zeit? Auch die Grünen sind grundsätzlich dafür. "Den krisengeplagten Bäuerinnen und Bauern muss, wo nötig, mit kurzfristigen Nothilfemaßnahmen geholfen werden", erklärte Grünenfraktionschef Anton Hofreiter gestern gegenüber unserer Berliner Redaktion. Allerdings müsse die anhaltende Dürre auch endlich wachrütteln und zu einem Umdenken führen. "Statt Krisendauermodus brauchen wir einen Klimaplan für eine krisenfeste Landwirtschaft, die sorgsam mit unseren natürlichen Ressourcen umgeht", erklärte Hofreiter. Die Landwirte müssten umsteuern hin zu gesunden Böden, robusten Pflanzen und einer fairen Tierhaltung. "Davon würden am Ende alle profitieren", so der Grünen-Fraktionschef.