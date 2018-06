Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der gebürtige Krefelder Otto Fricke ist seit 1989 FDP-Mitglied. Er saß von 2002 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 für die FDP im Parlament. 2017 zog der 52-Jährige über die Landesliste NRW erneut ein und ist nun Mitglied im Haushaltsausschuss und haushaltspolitischer Sprecher seiner Partei. Fricke studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaften in Freiburg und war als Anwalt zugelassen. Seit seinem Studium gehört er der Akademischen Verbindung Albingia-Schwarzwald-Zaringia zu Freiburg im Breisgau im Miltenberger Ring an.

Herr Fricke, die Große Koalition will das Baukindergeld noch vor der Einführung wieder beschränken. Haben Union und SPD zu viel versprochen?

Union und SPD wollen eine alte Subvention, die Eigenheimzulage, wieder unter anderem Namen einführen und haben gemerkt, dass sie dies nicht finanzieren können. Das führt jetzt beim Baukindergeld zu abstrusen Änderungen wie der Flächenobergrenze von 120 Quadratmetern. Diese Begrenzung ist absurd. Besser als solch eine Subvention wie das Baukindergeld wären familienorientierte Steuererleichterungen beim Kauf von Wohneigentum.

Die Flächenobergrenze soll verhindern, dass es Mitnahmeeffekte gibt und der Kauf von Luxuswohnungen gefördert wird …

Dass Schwarz-Rot keinen Luxus fördern will, ist nachvollziehbar. Aber durch eine Begrenzung der Wohnfläche lässt sich nicht festlegen, was Luxus ist und was nicht. Das hängt jeweils von der Region und Wohnlage ab. Die Einkommensbegrenzung ist anders als die Flächenobergrenze noch nachvollziehbar. Es ist doch verrückt, dass der Staat den Erwerb von Wohneigentum auf der einen Seite über Steuern und Nebenkosten immer teurer macht. Auf der anderen Seite will er dann mit Steuergeldern mit dem Baukindergeld den Bau und Kauf von Wohnraum fördern.

Was schlagen Sie vor?

Das Baukindergeld ist ein Irrweg und sollte nicht eingeführt werden. Es ist noch dazu eine dauerhafte Subvention über mindestens zehn Jahre. Alle Argumente für die von der Großen Koalition vorgenommene Streichung der Eigenheimzulage gelten auch heute beim Baukindergeld. Wer den Erwerb von Wohneigentum fördern will, sollte dies über steuerliche Entlastungen wie bei der Grunderwerbsteuer tun. Wir müssen das Angebot an Wohnraum erhöhen. Dazu gehört auch eine Stärkung des Sozialen Wohnungsbaus.