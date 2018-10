Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. SPD-Politikerin Franziska Giffey (40) ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Frau Giffey, viele Eltern suchen vergeblich einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Heute wird das Gute-Kita-Gesetz im Bundestag beraten. Was verbessert sich für die Familien?

Mit dem Gute-Kita-Gesetz wollen wir die Qualität der Kinderbetreuung überall in Deutschland besser machen. Zum ersten Mal stellt der Bund dafür in großem Umfang Geld zur Verfügung. Bis 2022 werden wir 5,5 Milliarden Euro in die Länder geben – für mehr Qualität und weniger Gebühren. Mein Ziel ist, dass Eltern sagen: Eine gute Kita-Zeit tut meinem Kind gut. Diese Zeit will ich meinem Kind nicht vorenthalten. Das gilt auch für Kinder, deren Eltern sehr bildungsbewusst sind.

Was heißt das konkret?

Konkret geht es beim Gute-Kita-Gesetz um zehn Handlungsfelder, in denen die Länder die Qualität verbessern können: von längeren Öffnungszeiten über einen besseren Betreuungsschlüssel bis hin zu gesunden Räumen oder mehr Zeit für die Kita-Leitung. Und natürlich unterstützen wir auch den Ausbau der Kita-Plätze weiter – bis 2020 steht dafür nochmal zusätzlich über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Das sind etwa 100 000 weitere Plätze, die wir von Seiten des Bundes finanzieren. In den vergangenen zehn Jahren konnten bereits 400 000 Kita-Plätze durch die Finanzierung des Bundes geschaffen werden. Natürlich ersetzt das nicht die Investitionen der Länder in den Kita-Ausbau. Alle müssen ihren Teil beitragen. Frühkindliche Bildung ist eine nationale Zukunftsaufgabe, da müssen Bund, Länder und Kommunen eng zusammenarbeiten.

Sie wollen die Elternbeiträge für Kitas deutlich senken oder ganz abschaffen. Warum wird das Geld nicht in mehr Personal oder bessere Einrichtungen investiert?

Wir sind überzeugt, dass beides geht: mehr Qualität und weniger Gebühren. Das Gute-Kita-Gesetz funktioniert wie ein Instrumentenkasten: Die Instrumente, die da drin sind, passen zusammen und können von den Ländern je nach Bedarf ausgewählt und eingesetzt werden. Sie ergänzen einander. Mehr Personal ist dabei natürlich ein ganz zentrales Handlungsfeld. Wir dürfen aber Qualität und Gebühren nicht gegeneinander ausspielen. Gute Qualität hilft Kindern aus ärmeren Familien nur, wenn sie überhaupt Zugang zur Kita haben. Darum ist es mir wichtig, dass wir mit dem Gute-Kita-Gesetz eine verpflichtende Staffelung der Beiträge festschreiben werden. Jedes Kind muss die gleichen Chancen auf gute Kinderbetreuung haben. Und alle Eltern müssen sich gute Kinderbetreuung leisten können. Beides gehört zusammen, und beides geht zusammen.

Der Gesetzentwurf definiert keine bundeseinheitlichen Standards für Kitas. Riskieren Sie dadurch nicht einen Flickenteppich bei der Qualität?

Wir wollen die Qualität überall verbessern und haben mit den Ländern dafür klare Kriterien erarbeitet. Die Ausgangslagen in den Bundesländern sind aber sehr unterschiedlich. In einigen Regionen Deutschlands schließt die Kita zur Mittagszeit, in anderen betreut eine Fachkraft bis zu fünfzehn Kinder. Qualität hat viele Facetten. Deshalb gibt das Gute-Kita-Gesetz den Ländern die Freiheit, zu entscheiden, welchen Weg sie gehen und wie sie auf bisher Geleistetem aufbauen. Ein Land mag sich auf eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels konzentrieren. Ein anderes Land setzt auf längere Öffnungszeiten. Mit jedem einzelnen Bundesland wird der Bund einen Vertrag darüber schließen, welche Qualitätsverbesserungen erreicht werden sollen. Wir schaffen Verbindlichkeit in der Zielsetzung und Freiheit in der Umsetzung.

Ein großes Problem ist der Fachkräftemangel bei den Erzieherinnen und Erziehern. Wie wollen Sie den beheben?

Parallel zum Gute-Kita-Gesetz werden wir eine Fachkräfteoffensive des Bundes auf den Weg bringen. Die Länder tun hier schon sehr viel und wir als Bund werden da künftig stärker unterstützen. Gleichzeitig müssen wir den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers attraktiver machen. Dazu gehört auch eine bessere Bezahlung. Natürlich kann ich das nicht alleine durchsetzen, das ist Sache der Tarifpartner. Aber es ist mir ein Anliegen, diese Frage auf den Tisch zu bringen und dafür zu werben, dass die sozialen Berufe aufgewertet werden. Das wird uns auch etwas kosten, das ist klar. Aber das Geld ist gut investiert – nämlich in die Zukunft unserer Kinder und damit in die Zukunft unseres Landes.

Was passiert mit den Kitas nach 2022, wenn die geplante Förderung endet?

Wir haben natürlich das Ziel, dass es auch langfristig weitergeht, über 2022 hinaus. Im Koalitionsvertrag waren 3,5 Milliarden Euro für die Finanzierung bis 2021 vorgesehen. In den Verhandlungen haben wir es geschafft, nochmal zwei Milliarden für das Jahr 2022 drauf zu legen. Der Bund bekennt sich zu dem Ziel, sich langfristig in der frühkindlichen Bildung zu engagieren. Die zusätzlichen zwei Milliarden Euro in 2022 machen deutlich, dass es auch in der kommenden Legislaturperiode weitergehen muss. Für mich ist klar, dass das eine langfristige Aufgabe ist, auch für den Bund. Dafür werde ich mich einsetzen.

Sie kümmern sich um Bildung und Erziehung - ärgert es Sie eigentlich, dass angesichts des Koalitionsstreits und der Wahl in Bayern die SPD derzeit kaum bei den Wählern durchdringt?

Ich arbeite daran, dass wir mit den Dingen durchdringen, die wir in der Koalition erreichen, auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Das heutige Thema ist ein gutes Beispiel: Ohne die SPD gäbe es kein Gute-Kita-Gesetz. Noch nie hat der Bund so viel in die frühkindliche Bildung investiert wie mit diesem Gesetz. Wir erreichen vieles in dieser Koalition und ich bin überzeugt, dass man Menschen mit guter Arbeit für sich gewinnen kann.