Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Wenn die Menschheit dem ZDF, der ARD oder den regionalen Zeitungen vertraut, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Die Fernsehanstalten und die Zeitungen stehen in Sachen Glaubwürdigkeit hoch im Kurs, jedenfalls laut einer Statistik, die Elmar Theveßen (51) bei der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg im Rahmen seiner Hochschulrede präsentierte. Der stellvertretende Chefredakteur des ZDF setzte sich mit einem Thema auseinander, das gerade auch durch die "Mitarbeit" des US-Präsidenten Donald Trump immer mehr an Bedeutung gewinnt: Den Fake News. Sein Rezept gegen jede Art von Falschmeldungen: Professioneller, kritischer Journalismus und eine Politik, die daran interessiert ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Verbreiten von Fake News zumindest einzudämmen. Und da geht es schon mit den Schwierigkeiten los.

Ist das zu glauben? Die dänische Regierung stellte im Frühjahr den "Ghettoplan" vor. Danach sollen bis 2030 alle Stadtviertel Kopenhagens "ghettofrei" werden. Fünf Kriterien stehen für ein "Ghetto": hohe Kriminalitätsrate, hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Ausbildungs- und Einkommensniveau und eine Mehrheit von Personen mit nichtwestlichem Hintergrund. Erfüllt ein Wohngebiet mit mindestens 1000 Personen drei der Kriterien, kommt es auf die "Ghetto"-Liste. Wer hier lebt, muss seinem Kind ab dem ersten Lebensjahr im Kindergarten obligatorisch die dänischen Werte angedeihen lassen, wenn nicht, wird das Kindergeld gekürzt. Straftäter müssen grundsätzlich mit verdoppelten Strafen rechnen und Eltern, die ihre Kinder in die Heimat schicken, können mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft werden. Eine Falschnachricht? Mitnichten! Lediglich die Reaktion auf eine Flut von Gefühlen - die Politik hechtet dem Populismus hinterher.

"Bullshit" nennt das der US-amerikanische Philosophieprofessor Harry Frankfurt. Denn: Lügen lassen sich mit Fakten widerlegen und der Lügner wird gezwungen, seine Aussagen zurückzuziehen. Beim "Bullshit" wird Unwillkommenes einfach ausgeblendet, der Wahrheitsgehalt ist vollkommen nebensächlich und es gibt keine politischen Debatten mehr, die eine gemeinsame Basis haben, nämlich Tatsachen. Und auf "Fake News" lässt sich weder aufbauen, noch kann man darüber diskutieren.

Für den Fernsehmann Theveßen verhält sich die AfD in diesem Kontext sehr geschickt. So verbreite sie schlichtweg Lügen, aber eben nicht nur. Und wenn die Rechtsaußen wie im Bundestagswahlkampf den SPD-Kandidaten Martin Schulz unter dem Slogan "Fakenews auf zwei Beinen" auf einem Plakat mit Hakennase, unnatürlich schmalen Lippen und kleinen Zähnen abbilden, dann weckt das schlimmste Assoziationen an den Nazi-Propagandafilm "Der ewige Jude".

Und wenn Donald Trump twittert, dass die Kriminalität in Deutschland um zehn Prozent gestiegen sei, seit Migranten "akzeptiert" würden, ohne sich auch nur auf eine einzige Quelle zu beziehen, dann bedient er schlicht ein Vorurteil.

Für Theveßen wird so die Polarisierung der Gesellschaft vorangetrieben, er fürchtet dabei um die Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit und letztlich die "Zerstörung der Grundpfeiler der Demokratie". Von Übel ist dabei die Verbreitung von falschen Nachrichten via Internet. Die gehen "weiter, breiter und tiefer als die Wahrheit", ist Theveßen überzeugt. "Es gibt eine um 70 Prozent größere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eher Falschheiten retweeten, als die Wahrheit", sagt der Journalist und glaubt, dass viele Nutzer abhängig von "gefühlter Neuigkeit und Andersartigkeit" sind. Denn nicht ohne Grund können sich ja die Verschwörungstheorien so gut behaupten.

Was dagegen tun? "Wir müssen mit allen Mitteln die bestverfügbare Version der Wahrheit finden", lautet sein Credo. Für das ZDF heißt das: Kommentare und Nachrichten trennen, sorgfältig überprüfen, ob das stimmt, was gesendet wird, bei Tatsachenbehauptung muss die eigene Quelle durch eine zweite externe Quelle bestätigt werden, weiterhin verstärkt auf Faktencheck-Formate setzen. Dabei arbeitet eine crossmediale Recherche-Einheit, bestehend aus zehn Redakteuren verschiedener Fachbereiche, den Informationssendungen und den Online- und Social-Media-Angeboten des ZDF zu. Außerdem beteiligt sich das ZDF an dem internationalen Faktencheck-Netzwerk "First Draft Coalition", dem Medien wie dpa, die BBC und die "New York Times" angehören.

Das ZDF lässt sich seine Glaubwürdigkeit also einiges kosten. 86 Millionen Euro investiert hier der Fernsehsender. Das mag zwar viel klingen, ist aber relativ wenig bei einem Jahresbudget von zwei Milliarden Euro. Vor allem wenn man bedenkt, was das ZDF für Sportsendungen ausgibt. In seinem Buch "Redaktionsschluss" macht Stefan Schulz die Rechnung auf: Für die Übertragungsrechte der Champions-League-Saison 2014/2015 bezahlte das ZDF 50 Millionen Euro - allerdings für nur 18 Partien. Da sind die 86 Millionen für Nachrichten im Vergleich gar nicht mehr so viel. Doch sollte man im Kampf gegen Fake News, Social Bots und Hate-Speech doch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen?

Gegenstimmen (der Vernunft) werden auch in den Tageszeitungen formuliert. Und da hatte der ZDF-Mann ein wunderbares Zitat eines US-Präsidenten parat: "Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Volk mit einer Zeitung und ohne eine Regierung - und einem Volke mit einer Regierung, aber ohne eine Zeitung, - so würde ich mich unbedingt für Ersteres entscheiden!". Wer das sagte, kann unmöglich Donald Trump gewesen sein. Es war Thomas Jefferson (1743-1826), der dritte Präsident der USA. Seit dieser Zeit hat sich vieles verändert.