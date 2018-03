Umweltaktivisten vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Dort fällt am Dienstag die Entscheidung, ob Städte Fahrverbote eigenmächtig anordnen können. Foto: dpa

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Deutschlands Kommunen protestieren gegen die Pläne der Bundesregierung, begrenzte Fahrverbote zu ermöglichen. "Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) lehnt die bekanntgewordenen Pläne des Bundesverkehrsministeriums, die Rechtsgrundlagen für Fahrverbote auf bestimmten Strecken zu schaffen, entschieden ab", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Nun soll der Schwarze Peter wieder den Kommunen zugeschoben werden. Städte und Gemeinden wären rein administrativ nicht in der Lage, die mit dieser Neuregelung verbundenen Aufgaben in absehbarer Zeit zu stemmen", warnte Landsberg.

Hintergrund: Nach jahrelangem Streit ist die Bundesregierung zu neuen Fahrbeschränkungen für Dieselautos bereit, um die Luft in deutschen Städten sauberer zu machen. Kurz vor einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurden am Wochenende Vorbereitungen des Verkehrsministeriums für mögliche "streckenbezogene Verkehrsverbote oder -beschränkungen" bekannt. Sie zielen allerdings nur auf besonders belastete Straßen und nicht auf größere Innenstadtbereiche.

Geplant ist eine neue Rechtsgrundlage in der Straßenverkehrsordnung (StVO), wie der Parlamentarische Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) auf eine Frage der Grünen-Fraktion antwortete. Damit könnten bei andauernden Grenzwert-Überschreitungen etwa Verbote oder Einschränkungen für einzelne Straßen angeordnet werden, heißt es in der Antwort. Ziel sei der "Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen (Stickstoffdioxid)". Die Regelung könne schon in eine StVO-Novelle einfließen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden solle.

Das Verkehrsministerium betonte, Ziel bleibe es, pauschale "Fahrverbote zu vermeiden". Es gehe um Regeln für eine "gezielte Verkehrslenkung", wie sie die Regierung angesichts einer drohenden Klage der EU-Kommission wegen zu schmutziger Luft angekündigt hatte.

Umweltschützer und die Grünen kritisierten den überraschenden Vorstoß und verlangen weiterhin eine bundesweite "blaue Plakette", mit der generell nur saubere Diesel in bestimmte Stadtgebiete fahren könnten.

Der DStGB-Hauptgeschäftsführer rief die Regierung auf, "die kommenden Monate für wirklich vernünftige Maßnahmen zu nutzen und die Luftqualität in den Städten über die Nachrüstung von Fahrzeugen und eine Stärkung des ÖPNV zu verbessern". Das würde der Luftqualität mehr nutzen "als die Diskussion über immer neue Vorschläge zur Einschränkung der Mobilität", sagte Landsberg.

Die Durchsetzung von Fahrverboten für bestimmte Straßen würde die Kommunen aus seiner Sicht überfordern. "Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Lösungen würde nicht nur für die Verwaltungen in den Kommunen, sondern vor allem auch für die Verkehrsteilnehmer eine unzumutbare Belastung darstellen", sagte er. Zudem sei völlig unklar, wie die Einhaltung kontrolliert werden solle. "Die Politik wäre gut beraten, sich nicht auf die Organisation von Stillstand in den Städten, sondern auf die Ermöglichung sauberer, zukunftsgerechter Mobilität zu organisieren", sagte Landsberg.