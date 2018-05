Von Harald Raab

Heidelberg. Der frühere SPD-Politiker und Staatssekretär im Bundesbauministerium Albert Schmid war zehn Jahre lang Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Er wirft der Politik "Hilflosigkeit" vor.

Sie haben von 2000 bis 2010 das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geleitet. Sind Sie froh, dass Sie diese Aufgabe in der aufgeheizten Debatte heute nicht mehr verantworten müssen?

Es ist eine hoch komplexe Aufgabe, die ich gern wahrgenommen habe. Ich war zuständig für die Transformation der Asylbehörde in ein Amt für Migration, auf der Grundlage des damals neuen Zuwanderungsgesetzes.

In Ihrer Zeit gab es auch erhebliche Zuwanderungszahlen. Warum ging es damals geräuschloser zu?

Bereits 1992/93 gab es in einem Jahr eine Zuwanderung von 850.000 Menschen, wenn man die mehr als 400.000 Asylbewerber und 400.000 Aussiedler zusammenzählt. Ohne öffentliche Auseinandersetzungen ging es bei diesem Thema nie ab. Zuwanderung hat aufgrund der deutschen Geschichte die Menschen immer besonders bewegt. Diese kritische Aufmerksamkeit ist nicht nur verständlich, sondern auch notwendig.

Man hat den Eindruck, dass das Bamf zur Zeit für alles verantwortlich gemacht wird, was schiefläuft. Hat nicht viel mehr die Politik versagt?

Es ist Hilflosigkeit der Politik in der Hochzeit des Zustroms zweifelsohne zu beklagen und auch eine administrative Überforderung der zuständigen Institutionen. Statt diese Defizite klar zu benennen, werden jetzt die Mitarbeiter des Bamf zu Prügelknaben der Nation gemacht. Es war schon in den Jahren 2013/14 eine deutlich steigende Zahl von Asylbewerbern zu verzeichnen. Man konnte sehen, was da noch auf uns zukommt. Darauf hätte man sich einstellen müssen. Die Politik schenkte den dringenden Forderungen des Bamf nach mehr qualifiziertem Personal kein Gehör.

Sie haben immer betont, dass Zuwanderung eines breiten Konsenses in der Gesellschaft bedarf.

Wenn Zuwanderung gelingen soll, ist ein möglichst breiter Konsens der gesamten Gesellschaft unverzichtbar. Dazu gehört aber auch die nüchterne Ansage, dass politisch zu verantwortende Probleme ihre Zeit für eine administrative Lösung brauchen. Zeitdruck, den die Politik machte, täuschte nur Handlungskompetenz vor und verschärfte letztlich die Irritationen in der Bevölkerung.

In anderen europäischen Ländern dauern Asylverfahren nicht so lang - und es wird konsequent abgeschoben.

Die Dauer der Asylverfahren in Deutschland ist nicht länger als in vergleichbaren europäischen Ländern. Es gibt natürlich Länder, bei denen es schneller geht, die aber mit niedrigeren Standards arbeiten. Sie vernachlässigen die für uns unverzichtbaren rechtsstaatlichen Prozeduren. Den Begriff Abschiebung lehne ich ab. Hier geht es nicht um Sachen, die man wegschiebt. Es geht um Menschen. Was allerdings fehlt, ist ein umfassendes Rückführungskonzept. Dabei müssen entwicklungspolitische Maßnahmen mit eine Rolle spielen. So eine Verzahnung besteht noch nicht.

Es fehlt eine europäische Asylpolitik aus einem Guss?

Ja, eine gemeinsame europäische Asylpolitik ist dringend notwendig. Ich unterstütze voll die Forderung des französischen Präsidenten Macron, eine europäische Asylbehörde einzurichten. Mit so einer Behörde kommen wir schneller zu einer europäischen Asylpolitik und damit auch zu einer Entlastung Deutschlands. Wir tragen seit 25 Jahren die Hauptlast der Migration.

Da müssten aber auch gemeinsame soziale Standards für Asylbewerber her.

Wir haben bisher nur eine europäische Politik der Mindeststandards. Davon abgesehen, unterscheiden sich die Hilfs- und Integrationsangebote sehr. Wir müssen das ändern und zu gleichen Standards kommen.

Sind die vom Innenminister Horst Seehofer geplanten Ankerzentren der richtige Weg?

Wenn dieses Konzept aus der Errichtung von Lagern besteht, dann prophezeie ich kaum beherrschbare Probleme. Es wird Mord und Totschlag geben. Wenn man jedoch die Zuständigkeiten stärker bündelt, sie besser vernetzt, administrativ und IT-mäßig, dann ist es ein durchaus vernünftiges Konzept. Man darf dem Bundesinnenminister nicht von den Rängen der Länder und der Kommunen aus nur zusehen, wie er sich abstrampelt und seine Bemühungen hämisch begleiten.

Wie konnte es zu den Vorfällen in Bremen kommen, dass eine große Anzahl von Bewerbern einfach nur durchgewunken wurde?

Ich habe in meiner Zeit beim BAMF nie kriminelle Machenschaften erlebt. Es muss jetzt erst einmal alles sorgfältig geprüft werden. Ich begrüße die entschlossenen Aufklärungsmaßnahmen, die inzwischen in die Wege geleitet worden sind.