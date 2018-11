Ein Kampfhubschrauber "Tiger" der Bundeswehr: "Die Europäer haben in ihren Armeen mehr als 100 verschiedene Helikoptertypen", kritisiert Heinemann. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Mannheim. Friedrich Heinemann (54/Foto: privat) ist Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.

Herr Professor Heinemann, der französische Präsident Emmanuel Macron fordert eine europäische Armee. Halten Sie das für eine gute Idee?

Ja, denn dadurch entstünden zwei große Vorteile. Der erste Vorteil ist finanzieller Natur. Große Armeen können einfach wirtschaftlicher agieren. Wir haben etwa untersucht, wie viel einsatzfähige Soldaten Armeen haben in Relation zur gesamten Zahl der Soldaten. Und es hat sich gezeigt, dass große Armeen hier auf wesentlich bessere Quoten kommen.

Warum ist das so?

Weil man zunächst einmal hohe Fixkosten hat, um eine Armee zu betreiben. Man braucht eine Verwaltung, Logistik und andere unterstützende Einheiten. Deshalb kann eine große Armee die gleiche Verteidigungsleistung wie mehrere kleinere Armeen für deutlich weniger Geld zur Verfügung stellen, weil es deutlich mehr operativ einsatzfähige Einheiten gibt. Es gibt in der EU nach dem Brexit allein 27 Hauptquartiere, die man durch eine EU-Armee einsparen könnte.

Welche weiteren Vorteile gäbe es?

Ein weiterer Bereich, wo Kostenvorteile entstehen, sind die Waffensysteme. Ein Beispiel: Die Europäer haben in ihren Armeen mehr als 100 verschiedene Helikoptertypen. Die US-Armee hat insgesamt nicht einmal zehn verschiedene Helikoptertypen. Dementsprechend günstiger können sie diese in größeren Stückzahlen beschaffen und unterhalten. Wenn man Waffensysteme beschafft, bis hin zum normalen Gewehr, hätte eine EU-Armee eine wesentlich stärkere Marktmacht gegenüber den Rüstungsanbietern und könnte bessere Preise durchsetzen.

Sie hatten eingangs zwei große Vorteile erwähnt. Was ist der zweite Aspekt?

Der zweite Vorteil wäre, dass in einer europäischen Armee alle EU-Staaten gemäß ihrer Wirtschaftsleistung zur gemeinsamen Verteidigung beitragen würden. Das würde das "Trittbrettfahrer-Verhalten" künftig unmöglich machen.

Was ist mit Trittbrettfahrer-Verhalten gemeint?

Wenn Frankreich eine große Armee unterhält, schützt uns das auch. Insbesondere kleinere Staaten können sich hinter den einsatzfähigen Armeen größerer Staaten verstecken. Innerhalb der Nato ist das ein Vorwurf, den Donald Trump an die Europäer insgesamt richtet. Und man muss zugeben, dass Trump hier Recht hat. Die Europäer verstecken sich hinter den Amerikanern. Und kleinere EU-Staaten tun dies innerhalb Europas.

Welche Staaten geben denn besonders viel für Verteidigung aus?

Die wirklich großen Armeen innerhalb Europas stellen Großbritannien und Frankreich. Diese Staaten tragen auch gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung überproportional zur Sicherheit Europas bei. Das hängt auch mit der kolonialen Vergangenheit dieser Länder zusammen. Auch die osteuropäischen Staaten haben starke Anreize, in ihre Verteidigung zu investieren, weil sie die unmittelbare Bedrohung durch Russland spüren.

Und wer gibt besonders wenig aus?

Die geringsten Anreize, Geld in die Verteidigung zu investieren haben kleinere Staaten, die eher im Westen Europas liegen. Warum sollte ein Land wie Irland, das weitab auf einer Insel liegt und sich hinter dem großen Nachbarn Großbritannien verstecken kann, eine starke Armee unterhalten?

In einer EU-Armee wäre das anders?

Ja, denn der EU-Haushalt wird ja relativ transparent finanziert. Jedes Land zahlt gemessen an seiner Wirtschaftsleistung den gleichen Anteil. Das ist ein sehr fairer Schlüssel, der auch für die gemeinsame Verteidigung sinnvoll wäre. Damit wäre das Problem des Trittbrettfahrens beseitigt.

Welche Größe müsste so eine europäische Armee denn haben?

Verteidigungsexperten haben errechnet, dass europäische Landstreitkräfte zwischen 500.000 und 750.000 Soldaten haben müssten, um die Verteidigungspflichten zu erfüllen, zu denen sich die Europäer bereit erklärt haben. Zum Vergleich: Derzeit gibt es in Europa etwa 890.000 Soldaten in 28 Armeen.

Könnte man ähnliche Effekte dadurch erreichen, dass man die nationalen Armeen besser synchronisiert?

Das versuchen wir seit langem. Bei der Beschaffung etwa gibt es bereits einige gemeinsame Projekte, die aber immer wieder auf erhebliche Probleme in der Umsetzung stoßen. In der Theorie könnte man sicher einige Vorteile auch durch eine bessere Zusammenarbeit erreichen. In der Praxis zeigen sich hier aber große Schwierigkeiten, etwa durch Unterschiede im Rechtssystem oder darin, wie eine Armee organisiert ist.