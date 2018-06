Gute Stimmung beim RNZ-Forum im Alten Theatersaal: Erwin Teufel bewies in den eineindreiviertel Stunden viel Humor. Nach der Veranstaltung freute der 78-Jährige sich: "So einen schönen und lebhaften Abend mit einem so guten Publikum hat man wirklich selten"; links im Bild RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Foto: Bernhard Kreutzer

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. "Das Amt muss zum Manne kommen - nicht der Mann zum Amt": Dieses Zitat ist auf ewig mit Erwin Teufel verbunden. Es gilt als charakteristisch für den heimatverbundenen, bescheidenen, beliebten CDU-Landesvater, der 1991 die Nachfolge des "Cleverles" Lothar Späth antrat. An diesem Abend, beim RNZ-Forum, zeigt sich: Hätte Teufel seinem Amt "entkommen" können - vermutlich hätte es ihn selbst am wenigsten gestört. "Ich habe mir immer gesagt: Es ist völlig gleichgültig, was auf meinem Grabstein steht", bekennt er.

Hintergrund Erwin Teufel über ... ... die Erwartungen an einen Ministerpräsidenten: "Fachliches Können wird vorausgesetzt. Umgang mit Menschen wird vorausgesetzt. Aber Charakter muss dazukommen. Den muss einer haben, der wird ihm nicht geschenkt." ... Winfried Kretschmann: "An ihm gefällt mir besonders, dass er ein Schwabe ist mit allen guten Eigenschaften." ... das [+] Lesen Sie mehr Erwin Teufel über ... ... die Erwartungen an einen Ministerpräsidenten: "Fachliches Können wird vorausgesetzt. Umgang mit Menschen wird vorausgesetzt. Aber Charakter muss dazukommen. Den muss einer haben, der wird ihm nicht geschenkt." ... Winfried Kretschmann: "An ihm gefällt mir besonders, dass er ein Schwabe ist mit allen guten Eigenschaften." ... das letzte Wahlergebnis von Stefan Mappus: "Da würden die Leute heute gierig sein, egal zu welcher Partei man gehört, wenn man auf 39 Prozent kommen würde." ... Papst Franziskus: "Herzerfrischend in seiner ungezwungenen Art." ... den Stellenwert von Parteien: "Parteien dürfen sich nie für das Ganze halten, sie sind Teil des Ganzen, aber sie haben eine Verantwortung für das Ganze." ... die Lage der SPD: "Ohne jede Überheblichkeit sage ich das jetzt, wirklich ohne jede Überheblichkeit: Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass eine so angestammte Partei wie die Sozialdemokratische Partei in dieser Art und Weise Mitglieder und Wähler verloren hat, wie das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist." ... die veränderte Medienwelt: "Mir reicht‘s noch, wenn ich heimkomme und dann morgen Früh die Zeitung lese. Dann befasse ich mich wirklich mit dem, was weltweit passiert." ... das Karrierestreben von Nachwuchspolitikern: "Wer in eine Partei eintritt, darf nicht als erstes gierig sein aufs nächste Mandat. Er muss zuerst etwas bringen, selbst etwas einbringen." ... das Ehrenamt: "Ich glaube dass jeder Bürger neben seinem Beruf, neben seiner Familie die Pflicht hat, sich im öffentlichen Leben zu engagieren." ... die Belastungen für das Familienleben: "Ich muss Ihnen sagen, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte in dieser Sache. Ich würde es überhaupt nicht verkraften, wenn nicht meine Frau diese Aufgabe der Kindererziehung zu 100 Prozent gut gemacht hätte - und auch mit gutem Ergebnis." ... den Stellenwert der Familie gegenüber der Politik: "Wäre da einiges schief gelaufen (bei der Erziehung der Kinder, Anm. d. Red.), würde ich mir sagen: Die Familie ist der einzige Bereich, wo ich unersetzlich bin. In der Politik wäre ich nicht unersetzlich gewesen, sondern da wären fünf dagestanden, um mich abzulösen." ... die Bedeutung des wenigen Urlaubs: "Wir haben als Familie zusammen von Insel zu Insel gelebt." ... Geschenke und das geschriebene Wort: "Jedem Enkelkind, das aus der Schule rausgekommen ist, habe ich eine Monatszeitschrift oder eine Wochenzeitschrift, oder eine Tageszeitung abonniert. Und natürlich verschenke ich auch Bücher und nicht Geschenkkörbe an Geburtstagen an die Kinder oder Enkelkinder. Ich versuche sie da ranzuführen an das geschriebene Wort." ... die "Ehe für alle": "Die Ehe ist nach meinem Verständnis und auch nach unserer Verfassung, dem Grundgesetz, ein Bündnis von Mann und Frau gewesen. Aber ich habe nichts gegen gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen, weil ich glaube, dass sie dafür überhaupt keine Schuld tragen, sondern dass es vererbt ist."

115 kurzweilige Minuten lang stellte sich der CDU-Politiker den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Rund 200 Gäste durften im "ausverkauften" Heidelberger Theatersaal tief eintauchen in die Vita des sympathischen 78-Jährigen. Als Politiker zum Anfassen, als bodenständiger, verlässlicher Kerl präsentierte er sich. Maß aller Dinge sind für ihn dabei erstaunlicherweise nicht die 14 Jahre in der Stuttgarter Staatskanzlei, sondern die acht Jahre an der Stadtspitze von Spaichingen. "Es gehört zum Besten, was ich beruflich gemacht habe, auch politisch gemacht habe in meinem Leben", erinnert sich Teufel sehnsüchtig.

25 Jahre alt ist er, als er gewählt wird - ein Jungspund, der zwar schon mit 16 Jahren in die CDU eingetreten ist und gemeinsam mit Heiner Geißler die Junge Union Rottweil gegründet hat. Der aber nach dem damaligen Wahlrecht gerade erst zur Kandidatur berechtigt war - und das auch nur, weil der Urnengang glücklicherweise erst für September, also kurz nach seinem 25. Geburtstag, angesetzt wird. "Natürlich hat am Anfang jeder gesagt: So ein Junger, der kann doch nicht Bürgermeister werden. Das hat sich völlig gegeben im Wahlkampf", erzählt Teufel nicht ohne Stolz.

Dass er 1972 in den Landtag gewählt wird, dann auch noch gleich zum Staatssekretär im Innenministerium ernannt - es klingt fast wie ein Unfall der Geschichte: "Hätte ich gewusst, dass ich, wenn ich für den Landtag kandidiere, nicht Bürgermeister bleiben kann, wahrscheinlich hätte ich zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht kandidiert."

Auch wenn er sich kritisch über "gierige" junge Karrieristen äußert: Ihm selbst gelingt der politische Aufstieg innerhalb weniger Jahre. "Ja, sicher darf man dem Amt auch entgegengehen", schmunzelt er. "Warum denn nicht?"

1978 wird er zum CDU-Fraktionschef gewählt - und ist aus diesem Amt heraus der gesetzte Nachfolger Lothar Späths, als dieser wegen der "Traumschiff-Affäre" zurücktreten muss. Er sei aber immer loyal gewesen, betont Teufel. Ein Vertrauensverhältnis in der politischen Führung sei ganz wichtig. "Man wird genug angegriffen. Wenn man dann noch Angst haben muss in der Fraktion oder Landesregierung, dann kann man das nicht leisten."

1991 also. Teufel am Ziel: Er wird baden-württembergischer Regierungschef. 60 von 62 Stimmen in geheimer Abstimmung in der Fraktion, betont er. Wobei es ihm dabei natürlich nicht um den Titel an sich ging. Aber: "Erst im Amt des Ministerpräsidenten habe ich wieder die Gestaltungsmöglichkeiten gehabt so wie als Bürgermeister", freut er sich heute noch.

Dabei ist die Arbeit hart. Spätnachts ins Bett, mit dem Zug jeden Morgen um 6.30 Uhr Richtung Stuttgart - "ich hatte ein chronisches Schlafdefizit während meiner gesamten Amtszeit". Die Familie sieht der vierfache Vater wenig. Selbst die Sonntage kann er sich kaum frei halten.

2005 ist für Teufel Schluss mit der aktiven Politik, Günther Oettinger folgt ihm als Ministerpräsident nach. Hätte er nicht Annette Schavan bevorzugt? "Da es eine geheime Wahl war, brauche ich sie auch heute nicht zu offenbaren", lacht er nur. Das Ende der Amtszeit - angeblich kein großes Problem. "Das Leben besteht nicht nur aus Politik. Das hat gerade auch für mich gegolten", sagt er.

Und wie blickt ein Ex-Landesparteichef, ein Ex-Ministerpräsident auf die heutigen Debatten? Es tue ihm "weh", die CDU zu sehen, gesteht er. "Ganz und gar unbefriedigend" seien die Wahlergebnisse. "Ganz sicher verbesserungswürdig". Vor einem Rechtsruck warnt der Katholik dabei ausdrücklich. "Das C darf nicht nur Aushängeschild sein, das C muss die eigene Politik prägen." Unter dem Eindruck erstarkender Populisten dürfe man sich, mahnt er, "auf keinen Fall selber nach rechtsaußen bewegen".

Zum aktuellen Asylstreit sagt Teufel: "Wir müssen Menschen, die unsere Grenzen erreichen und verfolgt sind, aufnehmen." Eine europäische Aufgabe. "Wir können selbstverständlich nicht diejenigen allein lassen, die zufällig am Mittelmeer sind." Aber: Es sei nicht möglich, die "Armutsprobleme der Welt" durch Zuwanderung nach Deutschland und Europa zu lösen. An Europas Grenzen müsse kontrolliert werden - vor allem aber müsse Entwicklungshilfe geleistet werden. Nicht nur finanziell - auch personell. Junge Leute ein Jahr lang in die Entwicklungsländer schicken, das wäre doch was, fordert Teufel. Wie das die Gespräche an den Stammtischen verändern würde!

Am Ende gibt es langen, herzlichen Applaus im Theatersaal.