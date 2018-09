Von Benjamin Auber

Heidelberg. Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker (79) ist seit 2012 Co-Präsident des Club of Rome. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein.

Herr von Weizsäcker, können wir eine Klima-Katastrophe noch verhindern?

Das Klima ist akut gefährdet und die Akteure sehen weiterhin tatenlos zu. Damit stecken wir in einer philosophischen Krise. Wenn wir das nicht realisieren, dann wird sich die Verzweiflung fortsetzen und die Demokratie auf Dauer zerstört werden. Wir müssen zu einer neuen ökologischen Aufklärung gelangen, die es ermöglicht, langfristig Politik zu machen.

Sind Demokratien beim Klimaschutz nicht in der Lage generationsübergreifend zu denken?

Für echten Klimaschutz interessieren sich nur diejenigen, deren Denkhorizont über 30 Jahre hinausgeht. Die Tagespolitiker und die Leute mit Wut im Bauch denken nicht so weit. Sie glauben, wenn sich das Klima erst in Jahrzehnten ändert, was geht mich das an? Diese Menschen interessiert nur das, was die nächste Woche passiert. Das sind Kurzfristdenker, die bisher nicht gespürt haben, dass die Klimaveränderung eine Realität ist.

Gibt es also keine Hoffnung?

Nachdem in diesem Jahr Förster wegen des Borkenkäfers ganze Wälder abholzen müssen, nachdem die Bauern Milliardenverluste wegen der Hitze hinnehmen mussten und nachdem sogar Schwarzwaldflüsse zunehmend austrocknen, habe ich die leise Hoffnung, dass die Menschen verstehen. Die Oos in Baden-Baden ist derzeit ein jämmerliches Rinnsal. Jetzt merken die Menschen, dass der Klimawandel nicht nur die Urenkel betreffen wird.

Glauben Sie, dass die Gesellschaft wirklich bereit ist für Veränderungen?

Davon bin ich überzeugt. Die Wirbelstürme werden größer, die Hitze nimmt zu und die Hochwasser werden intensiver. 2018 haben wir eine Trockenheit erlebt, die in Mitteleuropa so noch nicht vorgekommen ist. Das muss ein Warnschuss sein.

Eigentlich müssten wir individuell mehr für den Klimaschutz tun. Wie können wir das angehen?

Die Bürger sind die Treiber der Kurzfristigkeit. Für die Twitter- und Facebook-Zivilisation sind nur die nächsten 20 Minuten wichtig. Die Kurzfristigkeit des aktuellen Denkens, gerade auch in der jungen Generation, müssen wir dringend überwinden. Mit den Vorbildern wie Donald Trump wird langfristiges Denken aus den Köpfen verdrängt und zum Teil auch aus den Medien. Die Möglichkeit vorausschauend zu denken, wie in China oder Japan, gab es im Grunde nur zu den Zeiten europäischer Aufklärung, zu Zeiten Immanuel Kants.

Vor nicht allzu geraumer Zeit war China aber noch der allergrößte Klimasünder.

Es hat dort ein Umdenken stattgefunden. Vergleichen kann man die Situation dort, was wir in den 1960er und 1970er Jahren erlebt haben. Wir haben uns damals vor den Umweltkatastrophen gefürchtet. Da gab es eine Art von Volksaufstand und die Entwicklung von ökologischen Bewegungen auf politischer Ebene. Heute zielt alles eher auf Abschottung ab. Seit etwa fünf Jahren hat die chinesische Regierung die lokale Umweltverschmutzung massiv auf die Agenda gesetzt. China darf man in Menschenrechtsfragen zu Recht kritisieren, doch das Land hat dennoch das ökologischste Regierungsprogramm weltweit.

Wenn wir uns das Umweltbewusstsein in anderen Ländern, wie in den USA, anschauen, dann müssen wir in uns Deutschland doch nicht selbst an den Pranger stellen, oder?

Klar bei diesem Vergleich schneiden wir natürlich besser ab. Vor allem haben wir mit Angela Merkel für den Klimaschutz eine deutliche bessere Besetzung als die USA. Beim Kyoto-Protokoll vor über 20 Jahren, als sie Umweltministerin war, hat sich eine herausragende Rolle gespielt.

Und jetzt? Hat sich die "Klima-Kanzlerin" verabschiedet?

Die Kanzlerin kann innerhalb der Ströme in der Union und der Regierung nicht das Geschehen bestimmen, als in anderen Ländern, die weniger demokratisch organisiert sind. Im Bundestag sitzen viele, die einen Jobverlust im Braunkohlesektor, auf das Schärfste verurteilen. Dagegen kann die Kanzlerin wenig ausrichten. Deutschland wird sich aber bei der nächsten Klima-Konferenz im Dezember in Kattowitz aber größte Mühe geben, um beim Klimaschutz voranzuschreiten. Da bin ich sicher.

Sind die Räumungen im Hambacher Forst ein fatales Signal für den Klimaschutz?

Die Mehrheit der Deutschen findet es grotesk, dass im Hambacher Forst gerodet werden soll, bevor die Kohlekommission zu ihrem Ende kommt. Da steht RWE in keinem guten Licht da. Das ist wie ein schlechter Witz. Wenn unsere Meinungsdemokratie in die richtige Richtung läuft, werden die RWE-Leute die Aktion einstellen müssen. Eigentlich müsste das Unternehmen merken, dass diese Aktion töricht ist.

Warum macht sich RWE dann so unbeliebt?

RWE hat sich vor etwa zwei Jahren in einen guten und einen schlechten Teil aufgespalten. Alles was vernünftig ist, wird bei Innogy geparkt und alles andere erledigt RWE. Sie haben aus einem insgesamt ausgewogenen Konzern, zwei unausgewogene Unternehmen gemacht. Dem weniger guten Teil bleibt wohl nichts anderes übrig, als rein betriebswirtschaftlich zu denken.

Eignet sich die Feinstaub- und Stickoxid-Debatte, um nachhaltige Politik voranzutreiben?

Natürlich ist es angenehm, wenn sich die Politik und die Zivilgesellschaft um die Luftqualität kümmert. Aber vor 30 Jahren war die Luft erheblich schlechter als heute. Von daher finde die Debatte nicht so dringlich. Die Umstellung der Landwirtschaft halte ich für wesentlich wichtiger. Der Pestizideinsatz und die intensive Landwirtschaft macht die Böden, die Insekten und die Vogelwelt kaputt.

Ist die zwanghafte Fokussierung auf das Feinstaubproblem übertrieben?

Wenn die Klima-Diskussion dadurch überlagert wird, kann die weniger große Feinstaub-Problematik durchaus negativ auf das Klima auswirken.

Was schlagen Sie vor, um ein Umdenken in der Klimapolitik zu erreichen?

Unser Vorschlag ist, dass Energie – einschließlich Treibstoff – jedes Jahr um so viel Prozent teurer werden soll, wie im abgelaufenen Jahr die Energieeffizienz zugenommen hat. Investoren müssen dahin gelenkt werden, dass es immer lukrativer wird, nachhaltig zu handeln. Immer hinterherstolpern, was gerade der publizistische Hype ist, halte ich für ziemlich irrational.

