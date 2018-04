Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Gerd Müller ist Bundesentwicklungsminister.

Herr Müller, Horst Seehofer gerät wegen seiner Islam-Äußerungen immer schärfer in die Kritik. Gehört der Islam zu Deutschland?

Die Religionen leben in Deutschland im Großen und Ganzen sehr friedlich miteinander. Der radikale Islam, der auf die Scharia baut und unsere Rechtsordnung leugnet, gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime selber und die Verbände sind aufgefordert, sich davon abzugrenzen. Und wir brauchen einen stärkeren Dialog. Muslime, Juden, Christen, Hinduisten und Buddhisten verbindet ein Weltethos gemeinsamer Werte.

Sie selbst sind Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dessen Chef Thomas Sternberg Seehofers Äußerungen für antiislamisch hält…

Als Christ sehe ich mich in der Verantwortung. Das Gebot lautet: Der Starke hilft dem Schwachen. Das ist die Basis meiner Entwicklungszusammenarbeit.

Was heißt das konkret?

Die Industrieländer dürfen ihren Reichtum nicht länger auf dem Rücken der Entwicklungsländer und deren Ressourcen aufbauen. Der Kakao für die Schokoladenosterhasen kommt ebenso aus Afrika wie der Kaffee und die Rohstoffe, ohne die kein Handy funktioniert. Aber wir bezahlen den Menschen keine fairen Löhne, verwehren den Ländern oftmals noch den Zugang zum EU-Binnenmarkt und akzeptieren, dass die Natur ausgebeutet wird. Das ist nicht christlich. Wir brauchen nachhaltigen Konsum und nachhaltiges Wirtschaften. Wenn die ganze Welt so leben würde wie die Industriestaaten, brauchen wir bald drei Erden, um unseren Rohstoffbedarf zu decken.

Auf der Kabinettsklausur in der nächsten Woche wird das Arbeitsprogramm fürs erste GroKo-Jahr festgelegt. Was steht auf Ihrer Agenda ganz oben?

Priorität hat die Krisenbewältigung in Syrien und der Region. Sechs bis sieben Millionen Flüchtlinge leben weiterhin unter dramatischen Verhältnissen. Ein neuer Schwerpunkt ist der Irak, dort werde ich in wenigen Tagen ein Migrationsberatungszentrum im Norden des Landes eröffnen, ein weiteres werden wir in Bagdad auf den Weg bringen. Das Land ist vom IS befreit. Hunderttausende Binnenvertriebene kehren bereits mit unserer Hilfe in befreite Städte wie Mossul zurück. Deswegen ist auch die Heimkehr von Flüchtlingen aus Deutschland möglich.

Was sind Ihre Forderungen an Bundesfinanzminister Olaf Scholz?

20 Millionen junge Menschen in Afrika brauchen jedes Jahr einen Job und deshalb sind besonders Investitionen in die berufliche Ausbildung und Beschäftigung nötig. Die deutsche Privatwirtschaft ist auf dem afrikanischen Kontinent aber derzeit so gut wie nicht aktiv. Ich setze auf die Unterstützung des Finanzministers für ein Entwicklungsinvestitionsgesetz, das Unternehmen steuerliche Anreize gibt und Risiken für Investitionen in Entwicklungsländern senkt, etwa durch die Ausweitung von Hermes-Bürgschaften. Davon kann besonders der deutsche Mittelstand profitieren. Investitionsförderung ist auch Teil unseres "Marshallplans mit Afrika", den wir in den kommenden Monaten und Jahren konsequent umsetzen werden. Außerdem müssen wir unser Engagement in der Krisenregion Syrien verstärken. Mit einem neuen Programm "Perspektive Heimat" schaffen wir die Voraussetzungen für die freiwillige Rückkehr von irakischen Flüchtlingen in Deutschland.