Von Yuriko Wahl-Immel

Altena. Ahmet Demir (27) unterhielt sich gerade mit dem Bürgermeister, als der Angreifer den Laden betrat. "Er sah eigentlich ganz normal aus", erinnert sich Demir, Co-Betreiber des kleinen Döner-Imbisses in Altena. Doch plötzlich zog der Mann ein großes Messer und nahm den Bürgermeister in den Schwitzkasten. Doch dann griff Ahmets Vater Abdullah (60) ein und schlug dem Mann das Messer aus der Hand. Er selbst verletzte sich dabei leicht. Die Mutter rannte zur Polizei, die im selben Gebäude untergebracht ist, keine 30 Meter entfernt. Glück für Andreas Hollstein: Die Beamten waren sofort zur Stelle, vollbewaffnet. Der Bürgermeister erlitt nur eine leichte Schnittverletzung, die in einer Klinik geklebt wurde. Das Pflaster links am Hals fällt kaum auf. Doch es hätte ganz anders ausgehen können. "Der Mann war total entschlossen", sagt Ahmet. "Er wollte die Sache beenden." Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Hintergrund RNZ-Lexikon Altena liegt im Sauerland und hat rund 17.000 Einwohner. Die Stadt ist dafür bekannt, dass auf der gleichnamigen Burg 1912 die erste dauerhafte Jugendherberge eröffnete. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nahm Altena im Oktober 2015 freiwillig 102 Menschen mehr auf als die ihr zugewiesenen 270 - auch aus Eigennutz: Keine andere westdeutsche Stadt [+] Lesen Sie mehr RNZ-Lexikon Altena liegt im Sauerland und hat rund 17.000 Einwohner. Die Stadt ist dafür bekannt, dass auf der gleichnamigen Burg 1912 die erste dauerhafte Jugendherberge eröffnete. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nahm Altena im Oktober 2015 freiwillig 102 Menschen mehr auf als die ihr zugewiesenen 270 - auch aus Eigennutz: Keine andere westdeutsche Stadt schrumpft so schnell. Der Zuzug soll die Bevölkerung stabilisieren. Tatsächlich stieg die Einwohnerzahl 2015 erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder an. Für das Konzept "Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger" gab es im Mai 2017 den erstmals vergebenen Nationalen Integrationspreis. Ein Kernpunkt dabei ist die Unterbringung in eigenen Wohnungen mit Nachbarschaftskontakt statt anonymer Sammelunterkünfte. Zudem steht jeder Flüchtlingsfamilie ein eigener "Kümmerer" zur Seite. Doch gab es 2015 auch einen rechtsextremen Brandanschlag auf eine Flüchtlingswohnung. Ein ehemaliger Feuerwehrmann und ein Freund erhielten sechs bzw. fünf Jahre Haft. hol

[-] Weniger anzeigen

Laut Ermittlern ist der Täter arbeitsloser Maurer. 56 Jahre alt und wegen Depressionen in Behandlung. Er hatte rund 1,1 Promille Blutalkohol. Die Demirs und Hollstein sagen gleichlautend, dass er sich auf die Altenaer Flüchtlingspolitik bezogen habe. Laut Staatsanwaltschaft gibt es bislang keinen Hinweis, dass der Mann in der rechten Szene organisiert war. Hollstein betont, das Zusammenleben mit insgesamt rund 450 Flüchtlingen sei "absolut unproblematisch". Aber es gebe durchaus auch Bürger, die sich abgehängt fühlten.

Nach dem Attentat ist die Bestürzung groß. Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich "entsetzt", Bundespräsident Steinmeier wünscht Hollstein per Brief "alles erdenklich Gute". Justizminister Heiko Maas (SPD) twittert: "Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen." "Zutiefst bestürzt" äußert sich Städtetags-Präsidentin Eva Lohse (CDU). "Wir werden uns weiter in den Städten mit aller Kraft dafür einsetzen, das gesellschaftliche Miteinander zu fördern", so die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen.

Das Attentat weckt böse Erinnerungen an Angriffe auf den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine, dem im April 1990 eine psychisch gestörte Frau in Köln in den Hals stach, oder die Schüsse auf den damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Oktober 1990. Es fügt sich zudem in eine Reihe von Übergriffen auf Kommunalpolitiker wie die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der im Oktober 2015 einen Tag vor ihrer Wahl ebenfalls in den Hals gestochen wurde. Sie war als damalige Sozialdezernentin für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zuständig. Die SPD in Bocholt sagte im Oktober 2016 einen Parteitag nach Drohungen gegen ihren Vorsitzenden ab, der wenig später auch zurücktrat.

Hollstein betont, er wolle keinen Polizeischutz. "So kann ich meinen Job nicht machen", sagt er. Mit Reker oder Schäuble, denen es viel schlimmer ergangen sei, will er sich nicht vergleichen.

So mancher Einwohner braucht noch etwas Zeit. "Das ist einfach entsetzlich. So ein Schock", erzählt eine 56-Jährige in Altena. "Es gibt sowieso viel Angst vor Gewalt, das ist jetzt natürlich nicht besser geworden." Ein anderer Altenaer sagt: "Die meisten finden die Politik hier richtig. Und wer was dagegen hat, muss mit Worten und Paragrafen kommen, aber nicht mit Gewalt." Abdullah Demir, der 1992 aus der Türkei eingewandert ist, ergänzt: "Gewalt ist immer falsch."

Für den Abend ist eine Lichterkette quer durch Altena geplant.