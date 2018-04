Von Michael Abschlag

Mannheim. Manchmal, so erklärt Joachim Gauck, hilft es, einen Schritt zurückzutreten, um die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. So sah er es, der Pfarrer aus dem Osten, stets als seine Aufgabe an, den demokratieerprobten Westdeutschen die Demokratie neu zu erklären. Diese Aufgabe prägte sein Amt als Bundespräsident, und so ist es durchaus ein Zeichen, dass Gauck am Samstag im Mannheimer Schloss mit dem Carlo-Schmid-Preis ausgezeichnet wurde: als "Brückenbauer zwischen Ost und West", so die Begründung.

Gauck weiß aus eigener Lebenserfahrung um den Wert, aber auch die Zerbrechlichkeit der Demokratie. Seine Reden trugen "zum Fall eines diktatorischen Systems bei", lobt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Und Philosoph und Laudator Julian Nida-Rümelin betont die Parallelen zwischen dem Altbundespräsidenten und dem Grundgesetz-Vater Carlo Schmid: Beide brächten einen notwendigen "existenziellen Ton" in die Debatte.

Das Existenzielle, das ist in Gaucks Fall die Freiheit, sein Lebensthema - und die Frage, wie sie verteidigt werden kann. Die Demokratie sieht er in Zeiten von Donald Trump, autokratischen Regierungen in Polen und Ungarn und eines wachsenden Rechtspopulismus in Deutschland von vielen Seiten bedroht. "Die liberale Kultur wird nicht nur von außen angegriffen, sondern auch im Westen selbst", sagt er. Aber woher kommt das?

"Wenn man in einer Diktatur lebt, leuchtet die Freiheit", beschreibt es Gauck und blickt auf seine eigene Zeit in der DDR zurück. Als die Wende kam, schildert er, seien einige euphorisch gewesen, andere aber ängstlich. "Die Freiheit schenkt einem nicht nur Unabhängigkeit, sie nimmt einem auch Verlässlichkeit." Die Moderne mute den Menschen vieles zu: Die Freiheit auch von anderen zu akzeptieren, Rechte für Minderheiten, schwierige demokratische Prozesse. Diktaturen hätten den Menschen aberzogen, in Freiheit zu leben. Gauck zieht einen Vergleich des tschechischen Freiheitskämpfers und späteren Ministerpräsidenten Vaclav Havel heran: "Stellen Sie sich vor, in einem Gefängnis werden alle Insassen plötzlich entlassen. Am ersten Tag freuen sie sich vielleicht noch. Aber am zweiten Tag stellt sich die Frage: Wo bekommen wir jetzt eigentlich etwas zu Essen her?"

Alle "Transformationsgesellschaften" etwa in Osteuropa hätten diese Probleme, so Gauck. Aber auch im Westen machten sich Populisten Ängste vor der Moderne zunutze.

Demokratie und Menschenrechte seien nie selbstverständlich, mahnt Gauck: "Demokratien haben den Nachteil, dass sie sich auch selbst abschaffen können." Seine Antwort auf die populistische Herausforderung: Die moderne Gesellschaft müsse das Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Geborgenheit ernst nehmen. "Sie muss eine Heimat schaffen, die zu unserer Moderne passt", so Gauck.

Raus aus den "Echokammern" - so lässt sich seine Botschaft zusammenfassen. Die Alltagsprobleme der Arbeiterschaft zu ignorieren, sei der große Fehler der US-Demokraten gewesen. "Auch bei uns werden vielerorts Fabriken dichtgemacht, fehlt auf dem Land ein Bus oder ein Arzt im Ort", so Gauck.

Für ihn fängt die Annäherung an die Alltagsprobleme der Menschen bereits bei der Sprache an. Man dürfe die "erhellende, einfache Sprache", nicht den Verführern überlassen, fordert Gauck. "Wollen wir wirklich so sprechen, als wollten wir uns um einen Lehrstuhl bewerben?", fragt er rhetorisch. "Oder wollen wir lieber so sprechen wie früher in der Kneipe, in die wir gingen, bevor wir Akademiker wurden?"

Eine erprobte Demokratie, die sich um ihre Bürger kümmere, müsse keine Angst vor Populisten haben, so die Botschaft: "Wir leben nicht in Weimar." Er fordert alle liberalen Demokraten zu mehr Selbstbewusstsein auf: "Was haben denn diese Verführer anzubieten?", ruft er in den Raum. "Sie als erfahrene Demokraten wollen sich von Leuten links und rechts außen Angst machen lassen?"

Und so gibt er, gewohnt kämpferisch, am Ende noch einen Appell mit: "Wir werden Europa nicht preisgeben."