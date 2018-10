Von Klaus Welzel

Heidelberg. Stephen Greenblatt (74) bringt das Kunststück fertig in seinem Buch "Der Tyrann" vor einem neuen Absolutismus in der Politik zu warnen, ohne US-Präsident Donald Trump auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Denn der Harvard-Professor für amerikanische und englische Literatur denkt dabei ausschließlich an Trump. Er zeigt die Machtstrukturen in Shakespeares Welt des 16. und 17. Jahrhunderts auf und macht deutlich, dass sich die neuen Schurken kaum von den alten unterscheiden. Die RNZ sprach mit Greenblatt im Vorfeld seiner Lesung an diesem Donnerstag in Heidelberg.

In Ihrem Buch "Der Tyrann" erwähnen Sie an keiner Stelle den Namen Donald Trump - obwohl er eindeutig gemeint ist. Weshalb verzichten Sie darauf, Trumps Namen zu nennen?

Die Vergangenheit wiederholt sich, aber niemals auf die gleiche Weise. Ich schreibe über katastrophale Herrscher in Shakespeares Zeit, der vor 400 Jahren lebte. Wenn seine Werke heute zu uns sprechen, umso besser, aber ich muss keinen unserer heutigen Führer benennen.

Aber Shakespeares Tyrannen sind Protagonisten der Monarchie - heute leben wir in der Demokratie!

Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen monarchischen Gesellschaften vor 400 Jahren und unseren eigenen demokratischen Gesellschaften. Wenn Sie in Shakespeares Welt direkt gegen den Monarchen oder irgendjemanden in hohen Ämtern sprachen, liefen Sie ernsthaft Gefahr, verstümmelt oder hingerichtet zu werden. Ich kann heute ungestraft sagen, was ich an einem unserer gewählten Amtsträger nicht mag. Vielleicht ist es aber erwähnenswert, dass ein ausgesprochener Kritiker eines unserer Verbündeten kürzlich ermordet und zerstückelt wurde - aber, wie Ihre Frage zeigt, war dieser Verbündete ein Monarch, kein demokratisch gewählter Führer.

Die These, wir werden von Tyrannen regiert, ist aber nicht sehr weit entfernt von den vielen demokratiefeindlichen Einträgen, die vor allem verwirrte Geister im Internet verbreiten?

Ich sage nicht, dass wir von Tyrannen regiert werden; nur dass wir aus der Vergangenheit lernen können.

In welchen Fällen unterstellen Sie, dass Trumps Verhalten wahrscheinlich das Verhalten eines Tyrannen ist?

Demagogie, zwanghaftes Lügen, Angriffe auf die freie Meinungsäußerung, narzisstische Ansprüche und dergleichen sind Charakteristika von Shakespeares Richard III. Sie sollten Ihre eigenen Schlüsse ziehen.

Denken Sie, dass die demokratische Ära endet?

Ich denke, dass viele der Grundannahmen der demokratischen Freiheit unter starkem Druck stehen, nicht nur von autoritären Regierungen. Ich habe bisher einen Großteil meines Lebens mit einem selbstbewussten Sinn für mein Recht auf Privatsphäre gelebt, aber wie fast alle anderen habe ich dieses Recht aufgegeben, indem ich mein Mobiltelefon nutze und auch E-Mails versende.

Was können Menschen tun, um Trumps Politik zu widerstehen?

Ich denke, dass wir alle in jedem freien Land Verantwortung für das übernehmen müssen, was wir tun und auch für das, was wir nicht tun. Die erste Verteidigungslinie gegen autoritäre Systeme ist das Wählen. Im Jahr 2016 stimmten 40 Prozent der Wahlberechtigten in Amerika nicht ab. 40 Prozent!

Shakespeare-Protagonisten wie Macbeth leiden unter ihren Intrigen und ihren Verbrechen. Können Sie sich vorstellen, dass Trump auch leidet?

Shakespeare gibt uns Zugang zum Innenleben seiner Tyrannen. Ich habe keinen vergleichbaren Zugang zum Innenleben eines unserer heutigen Führer.

Dennoch die weiterführende Frage: Was bedeutet es für den gesellschaftlichen Zusammenhang, wenn jemand wie Trump an die Macht gekommen ist?

Ich denke im Allgemeinen, dass wir zu sehr darauf vertrauen, dass die Normen unserer Gesellschaft Bestand haben und dass die Dinge wie gewohnt weitergehen werden. Aber nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein als diese Annahme.

Welches ist der beste Weg, um die Demokratie zu stabilisieren?

Bildung.

Shakespeares Texte sind voller Grausamkeiten, aber die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert wussten nichts über diese Grausamkeit, genauso wie auch die Menschen im 21. Jahrhundert nicht viel über Herrn Trump, Viktor Orban, Erdogan oder chinesische Führer wissen. Geben Sie mir bitte am Ende dieses Interviews die Hoffnung, dass moderne Führer nicht so grausam sind wie Shakespeares Tyrannen?

Anspruchsvolle moderne autoritäre Führer müssen nicht auf die Daumenschraube und das Gestell zurückgreifen. Grausamkeit dieser Art ist in unserer Welt weit weniger verbreitet als in der Vergangenheit. Autoritäre Staaten haben entdeckt, dass sie die gleiche Wirkung auf andere Weise erreichen können, zum Beispiel, wie in China, durch "Social Credit Score". Wenn der Staat entscheidet, dass Ihre "Punktzahl" zu niedrig ist, können Sie nicht mehr einen Zug nehmen, ein Auto mieten oder tausend andere Dinge tun, die Menschen normalerweise tun.

