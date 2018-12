Von Andreas Herholz und Markus Sievers, RNZ Berlin

Berlin. Der Machtkampf in der CDU geht in die entscheidende Phase. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn treten auf dem Bundesparteitag in Hamburg drei prominente Bewerber um den Vorsitz gegeneinander an. Eine Vorstellungsrunde.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Die 56-jährige Saarländerin gilt als Wunschkandidatin von Angela Merkel. Auch deshalb betonte sie gestern noch einmal die Unterschiede zur scheidenden Parteichefin. "Ich habe mein eigenes Profil und meine eigene Biografie", sagte die Generalsekretärin. In Umfragen führt sie klar, auch im Parteiapparat kann die Mutter dreier Kinder auf große Unterstützung setzen. Ruhig und gelassen, aber scharf in der Sache ließ sie auf Regionalkonferenzen und in Interviewschlachten mit den Konkurrenten erkennen, dass sie Attacke kann. Als Friedrich Merz der Partei vorwarf, den Aufstieg der AfD achselzuckend hingenommen zu haben, setzte Kramp-Karrenbauer zum Konter an und klagte über einen "Schlag ins Gesicht" aller in der CDU, die Tag für Tag Haltung zeigten. Vielen Funktionären, die auf dem Parteitag Stimmrecht haben, dürfte sie aus der Seele gesprochen haben.

Kramp-Karrenbauer macht für sich geltend, dass sie als einzige aus dem Trio schwierige Wahlen gewonnen habe. Sieben Jahre lang war sie Ministerpräsidentin im Saarland, zuvor elf Jahre Ministerin. Beim konservativen Flügel punktete sie mit Kritik an der "Ehe für alle". In der Flüchtlingspolitik unterstützte sie Merkels Kurs. Sie gilt als die Frau der Mitte, die am ehesten mit der Kanzlerin zusammenarbeiten könnte. Viele trauen ihr am ehesten zu, unterschiedliche Strömungen zu vereinen und die Volkspartei CDU in der Mitte der Gesellschaft zu halten.

Friedrich Merz

Der Sauerländer meldete sich als der große Überraschungskandidat in der Politik zurück, kaum dass Angela Merkel intern den Verzicht auf den Parteivorsitz angekündigt hatte. Der Wirtschaftsanwalt weckt Sehnsüchte nach der guten alten Zeit, in der die CDU für konservative Werte stand - statt Atomausstieg, Griechenland-Rettung oder Willkommenspolitik. Der Sauerländer Merz hatte nach der Jahrtausendwende als Unionsfraktionschef mit Konzepten für eine radikale Vereinfachung des Steuersystems und eine Liberalisierung der Wirtschaft die Anhänger begeistert. Er bedient das nach mehr Markt und weniger Staat - weg von der "Sozialdemokratisierung" der CDU. Er wolle eine "Agenda für die Fleißigen" im Lande, sagte Merz gestern. Nicht umsonst unterstützt ihn der Wirtschaftsflügel der CDU. Seine Fähigkeit, das Profil wieder zu schärfen, mobilisiert aber auch die Widersacher. Man wähle nicht den Chef des Wirtschaftsflügels, sondern der ganzen Partei, warnt Karl-Josef Laumann vom Arbeitnehmerflügel. "Er ist ein Mann der großen Geldwirtschaft", meint der frühere Arbeitsminister Norbert Blüm, einer der bekanntesten Sozialpolitiker der CDU.

Auf den Regionalkonferenzen und bei anderen öffentlichen Auftritten ließ Merz Nervosität erkennen. Trotz seines Millioneneinkommens zählte er sich zur "oberen Mittelschicht" - was ihm den Vorwurf einbrachte, die Realität im Lande aus dem Blick verloren zu haben. In der Flüchtlingspolitik brachte er eine Einschränkung des Grundrechts auf Asyl im Grundgesetz ins Spiel und müsste nach heftiger Kritik den Rückzug antreten. Alte Weggefährten sagen, man merke Merz die lange politische Auszeit an. Die hatte er 2009 angetreten, nachdem er 2002 den Kampf mit Merkel um den Fraktionsvorsitz verloren hatte. Kritiker vermuten, Merz wolle sich nun revanchieren und Merkel aus dem Kanzleramt drängen. Als begnadeter Redner hat Merz das Zeug, einen Saal zum Kochen zu bringen. Wenn es ihm gelingt, diese Stärke in Hamburg voll auszuspielen, könnte er Kramp-Karrenbauer in Bedrängnis bringen.

Jens Spahn

Wer ihn unterschätzt, hat schon verloren. Der Gesundheitsminister hat eine Blitzkarriere hingelegt und es mit 38 Jahren bereits in die erste Reihe geschafft. Seine Rivalität zu Merkel hat ihm bisher nicht geschadet - im Gegenteil. Nach der Bundestagswahl gab die Kanzlerin den Rufen nach Verjüngung nach und machte den Westfalen zum Minister. Von ihrer Rückzugsankündigung wurde er ebenso überrascht wie von Merz’ Kandidatur. Beide Männer stehen für den konservativen Wirtschaftsflügel, könnten sich daher Stimmen gegenseitig streitig machen. Spahn hat Merkel immer wieder das Leben schwer gemacht: Per Kampfkandidatur gegen Merkels Favoriten Hermann Gröhe zog er ins CDU-Präsidium ein und setzte ein Parteitagsvotum gegen die doppelte Staatsbürgerschaft durch. Nun hat er den UN-Migrationspakt auf die Tagesordnung gebracht.

Der 1,91-Meter-Mann (Schuhgröße 49) bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und hat vor einem Jahr geheiratet. Als Gesundheitsminister bescheinigt ihm selbst die SPD gute Arbeit. Spahn sitzt seit 2002 im Bundestag. Er gilt als gescheiter Analytiker, gewiefter Taktiker, ist ein guter Redner und bereits viel politische Erfahrung. Bis 2017 war er Parlamentarischer Staatssekretär des damaligen Finanzministers Wolfgang Schäuble.

Glaubt man den Umfragen, kommt seine selbstbewusste, kühle Art bei vielen CDU-Anhängern nicht besonders gut an. Im Rennen um den Parteivorsitz liegt er demnach weit zurück. Doch ihm gehöre die Zukunft, sagt auch sein Förderer Schäuble. Seine Bewerbung hat den "modernen Konservativen" dafür bundesweit noch bekannter gemacht.