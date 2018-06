Von Christian Altmeier

Heidelberg. Die Biologin Anne Glover (61/Foto: privat) ist Professorin an der Universität von Aberdeen. Sie war von 2012 bis 2014 wissenschaftliche Chefberaterin des Präsidenten der Europäischen Kommission. Glover wurde von Nichtregierungsorganisationen für ihre Position kritisiert, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht riskanter seien als Pflanzen aus konventioneller Züchtung.

Frau Professor Glover, hören Politiker überhaupt auf Wissenschaftler?

Das kommt darauf an. Politiker picken sich aus wissenschaftlichen Ratschlägen gerne diejenigen heraus, die ihre politischen Ziele untermauern. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die diesen Zielen zuwiderlaufen, werden aber gerne ignoriert. Das ist verständlich. Aber die Politik sollte offener damit umgehen, welche Ratschläge sie akzeptiert und warum.

Werden wissenschaftliche Ratschläge auch bewusst unterdrückt?

Sie werden manchmal geleugnet. Ein Beispiel sind gentechnisch modifizierte Nutzpflanzen. Alle anerkannten wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit halten gentechnisch veränderte Nutzpflanzen für sicher. Diese Technik ist den Erkenntnissen zufolge sogar sicherer als die traditionellen Methoden zur Züchtung von Nutzpflanzen, weil sie genauestens erforscht ist. Die meisten Politiker in Europa behaupten aber, es sei nicht ganz klar, ob gentechnisch modifizierte Pflanzen mit Risiken behaftet seien. Sie sagen das, weil diese Technik in der Bevölkerung unpopulär ist und sie sie deshalb nicht erlauben wollen.

Aber sollten Politiker nicht den Wünschen der Bürger entsprechen?

Doch. Aber sie sollten so ehrlich sein, zu sagen: "Die Wissenschaft ist sich einig, dass diese Technik absolut sicher ist. Wir erlauben sie aber trotzdem nicht, weil die Bürger sie nicht wollen." Dann könnte man darüber diskutieren, warum die Menschen sie nicht wollen.

Und warum, denken Sie, wollen die Menschen keine Gen-Pflanzen?

Ich denke, das Problem ist, dass die Technik in der Öffentlichkeit immer mit multinationalen Konzernen assoziiert wird, die diese Technik benutzen. Vor allem Europäer werfen Firmen wie Monsanto zu Recht fehlende ethische Standards vor. Es ist natürlich kritikwürdig, wenn eine Firma Pflanzen züchtet, die als einzige immun gegen ein Unkrautvernichtungsmittel derselben Firma sind. Aber wir könnten die Technik der Genmodifizierung bei Nutzpflanzen in Europa ja auch ganz anders nutzen. Etwa, um den Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft zu reduzieren oder zu verhindern, dass Böden ausgelaugt werden.

Gibt es denn genug Verständnis für wissenschaftliche Expertise in der Politik?

Nur wenige Wissenschaftler gehen selbst in die Politik. Vielleicht erscheint es ihnen einfach zu irrational, wie Politiker handeln. (lacht) Noch bedenklicher aber ist, dass auch viele Mitarbeiter der Ministerialbürokratie über wenig Kenntnisse der Naturwissenschaften verfügen.

Machen Wissenschaftler anders Politik?

Ja, die Physikerin Angela Merkel ist ein gutes Beispiel dafür. Ich fand es oftmals sehr beeindruckend, wie sicher und selbstverständlich sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht. Und sie ist sehr offen für wissenschaftlichen Rat. Das ist wichtig. Denn Deutschland gibt sehr viel Geld für Forschung aus. Davon sollten die Bürger dann auch profitieren.

Macht es Lobbyisten einflussreicher, wenn Politiker nicht auf wissenschaftlichen Rat vertrauen?

Ja, auf jeden Fall. Konzerne und Vereinigungen geben sehr viel Geld aus, um Einfluss auf die Politik zu erhalten. Die Politik sollte Rat aber lieber aus unabhängigen Quellen erhalten.

Was ist mit Nichtregierungsorganisationen?

Die machen genau dasselbe. Beide Seiten versuchen, Einfluss zu nehmen, und beide Seiten ignorieren die Fakten, wenn sie nicht in ihr Konzept passen. Greenpeace etwa stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse beim Kampf gegen den Klimawandel und ignoriert diese Erkenntnisse beim Kampf gegen genmodifizierte Nutzpflanzen. Das ist nicht ehrlich gegenüber der Bevölkerung.

Info: Anne Glover spricht heute um 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg über die Bedeutung der Wissenschaft für die Politik.