Von Sara Lemel

Jerusalem. Zum ersten Mal seit fast drei Jahren treffen sich die Regierungen Deutschlands und Israels wieder zu Konsultationen. Ein wichtiges Ziel ist die Beziehungspflege, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Spannungen gekommen war - vor allem wegen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Kanzlerin Angela Merkel reiste bereits am Mittwochabend nach Israel und traf ihren Amtskollegen Benjamin Netanjahu zu einem ersten Meinungsaustausch. Die offiziellen Konsultationen beginnen heute - und es gibt viel zu bereden.

Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist seit jeher besonders. Wegen des Holocaust, des Völkermords an den Juden während des Zweiten Weltkriegs, fühlt sich Deutschland der Sicherheit Israels besonders verpflichtet - Angela Merkel hat sie sogar zur Staatsräson erklärt. Deswegen subventioniert die Bundesregierung auch Rüstungslieferungen - etwa U-Boote und Korvetten - an Israel, obwohl solche Exporte in Krisengebiete eigentlich untersagt sind.

Umso besorgniserregender sind aus israelischer Sicht antisemitische Attacken sowie Anti-Israel-Proteste in Deutschland. Es gilt als empörend, dass viele Juden sich nicht mehr trauen, auf der Straße Kippa zu tragen. Bei Merkels Israel-Reise ist zum ersten Mal auch der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein dabei. Seine Berufung hat Merkel als wichtiges Zeichen zur Stärkung jüdischen Lebens und für die klare Haltung gegen Antisemitismus beschrieben.

Die größte Streitfrage ist derzeit aber das Verhältnis zum Iran. Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des 2015 geschlossenen Atomabkommens. Teheran hatte sich vertraglich verpflichtet, nicht mehr nach einer Atombombe zu streben und sich Kontrollen zu unterwerfen - im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen. Netanjahu wirft dem Iran jedoch vor, weiter heimlich eine Aufrüstung mit Nuklearwaffen anzustreben. Israel sieht sich dadurch in seiner Existenz bedroht. Deshalb fordert Netanjahu von Europa, dem Beispiel von US-Präsident Donald Trump zu folgen und aus dem Abkommen auszusteigen. Deutschland und die EU sind jedoch der Ansicht, dass das Abkommen funktioniert - deshalb will man in Berlin daran festhalten.

Einig sind sich Deutschland und Israel aber in ihrer Sorge angesichts der iranischen Außenpolitik. Insbesondere die Militärpräsenz des Iran im Nachbarland Syrien, die Teheran während des jahrelangen Bürgerkriegs aufgebaut hat, ist für Israel ein riesiges Problem. Immer wieder greift die israelische Luftwaffe Ziele in Syrien an, um Teheran und seine verbündeten Milizen, darunter auch die libanesische Hisbollah, zum Abzug zu zwingen. Die Kanzlerin versteht Israels Problem und ist auch für eine Eindämmung des iranischen Einflusses im Nahen Osten. Iranische Drohungen gegen den jüdischen Staat sind aus ihrer Sicht inakzeptabel.

Das zweite große Thema neben dem Iran dürfte wohl der Umzug der US-Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem sein. Deutschland sieht den Schritt sehr kritisch und will ihm keinesfalls folgen. Merkel hat deutlich gemacht, dass die Hauptstadtfrage nur im Rahmen einer Zweistaatenlösung verhandelt werden könne. Israel hat mit großer Freude darauf reagiert, dass die USA Jerusalem als seine Hauptstadt anerkannten. Bei den Palästinensern sorgte der Schritt dagegen für Zorn. Sie beanspruchen Ost-Jerusalem mit den heiligen Stätten als Hauptstadt eines künftigen Staates Palästina. Die Friedensverhandlungen mit Israel liegen seit 2014 brach. In Deutschland wird befürchtet, dass Trumps Schritt eine Rückkehr zum Friedensprozess schwieriger macht.