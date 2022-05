Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart.Ob er die Rücktrittsforderungen noch zählen kann? Auf den politischen Skalp von Innenminister Thomas Strobl hatten es schon viele abgesehen ohne dass – so würde er es in bester Sheriff-Manier formulieren – deswegen jemand eine Kerbe im Colt hätte. Die Opposition hat den 62-Jährigen schon in der letzten Legislaturperiode zum Hauptziel ihrer Attacken auserkoren. Der Vize-Regierungs- und CDU-Landeschef galt auch deshalb als dankbare Zielscheibe, weil er in der eigenen Fraktion einen schweren Stand hatte.

Dreimal forderte die Opposition zwischen 2016 und 2021 Strobls Entlassung. Er überstand die Anwürfe genauso wie alle Wahlschlappen seines Landesverbands. Strobl stand zwar nie als Spitzenkandidat der CDU auf dem Wahlzettel, musste die Niederlagen als Generalsekretär (2011) respektive CDU-Landeschef (2016 und 2021) aber immer mit erklären, ohne dass ihn das nachhaltig aus dem Tritt gebracht hätte. Der passionierte Läufer ist damit so etwas wie der Marathonmann der Landespolitik.

Nun wähnt sich der sturmerprobte Schwiegersohn von Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erneut in "schwerer See". Tatsächlich schlagen die Wogen hoch. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Anstiftung zu einer verbotenen Mitteilung über ein Disziplinarverfahren sowie ein Durchsuchungsbeschluss fürs Ministerium: Das hat eine andere Wucht als es die Kritik von SPD, FDP und AfD allein hätte. So ist der Fall um den wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung suspendierten Inspekteurs der Polizei in der öffentlichen Wahrnehmung zur "Causa Strobl" geworden.

Die Opposition befeuert diese Lesart politisch, die FDP in einer neuen Form der Eskalationsstrategie mittels einer Anzeige sogar juristisch. Die Munition aber hat ihr Strobl frei Haus geliefert. Er hat entgegen ersten Aussagen seines Hauses angegeben, er habe selbst dafür gesorgt, dass ein einzelner Journalist ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs erhielt. Nun ruft die Opposition "Geheimnisverrat" und die Ermittler prüfen, ob die Weitergabe rechtens war. Und auch wenn die Grünen dem Kapitän des Beiboots CDU das Vertrauen aussprechen, so registriert der größere Koalitionspartner die Fährnisse doch mit Sorge. Was kommt als nächstes, lauten die bangen Fragen: ein förmlicher Entlassungsantrag, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss? Und wie enden die Ermittlungen: mit einer Einstellung? Oder mit einer Geldbuße oder gar einer Anklage? Die beiden letzteren Varianten, das gilt in der CDU als ausgemacht, würden zum Fall des Ministers führen.

Strobl demonstriert dieser Tage Gelassenheit. Am Mittwoch ist er auch gegen den Rat Wohlmeinender trotz des laufenden Verfahrens im Landtag in eigener Sache ans Rednerpult getreten. Er wollte zeigen, dass er sich im Recht wähnt. Der Jurist erklärte die Weitergabe des Schreibens damit, dass man aus dem Fax die Offerte habe herauslesen können, den Fall des Inspekteurs "auf dem kurzen Dienstweg" zu regeln. "Das mache ich nicht mit!" Vor Gericht hätte Strobl mit der mit juristischen Feinheiten gespickten Rede vielleicht gute Figur gemacht, in der politischen Arena aber zählen Botschaften. Seine lautete: Er stehe in dem Fall für "maximale Aufklärung, maximale Transparenz". Sie lautete diesmal nicht: Ich habe auch Fehler gemacht! Sie lautet auch nicht: Wenn die Staatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrats ermitteln will, erteile ich ihr dazu die erforderliche Erlaubnis, ich habe nichts zu verbergen. Stattdessen argumentiert er, dass keine Geheimnisse vorlägen und es deshalb auch keiner Erlaubnis für entsprechenden Ermittlungen bedürfe.

Nun liegt sein politisches Schicksal in den Händen der Justiz. Das ist für Strobl neu, bislang konnte er sich stets auf seine politischen Netzwerke verlassen. Sie waren stets eng genug geknüpft, um ihn im Spiel zu halten, aber auch nie belastbar genug für eine Spitzenkandidatur. Er war nie der Hoffnungsträger seiner Partei vor einer Landtagswahl, gefragt war er immer danach. Als die CDU 2011 den Regierungssitz räumen musste, war es der damalige Generalsekretär Strobl, der Stefan Mappus als Landeschef ablöste und versuchte, die Partei aufzurichten. Die Basis verweigerte ihm dennoch die Spitzenkandidatur für 2016. Als die CDU dann auf 27 Prozent abstürzte, wechselte Strobl aus dem Bundestag nach Stuttgart, um die Partei in eine Koalition mit den Grünen zu führen – mit ihm als Vize-Regierungschef und Innenminister. Die Spitzenkandidatur für 2021 trotzte ihm Susanne Eisenmann ab. Der Politstratege handelte sich aber den Verbleib als Landeschef aus. Nachdem die CDU die Wahl mit 24 Prozent verlor, schlug einmal mehr Strobls Stunde: Als Landeschef führte er das Sondierungsteam seiner Partei an. Die Nähe zu den Grünen, die ihm zuvor zum Nachteil gereicht hatte, war nun das Pfund, um die grün-schwarze Koalition fortsetzen zu können, und gibt ihm auch aktuell Halt. Sogar seine Gegner in der Landtagsfraktion halten bislang still – auch das ist eine neue Erfahrung für Thomas Strobl.