Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Monatelang hatte der deutsche Boulevard die Abschiebung des mutmaßlichen Ex-Leibwächters von Osama Bin Laden gefordert, die Politik vor sich hergetrieben. Gestern lässt eine Boulevardzeitung Sami A. zu Wort kommen: "Ich wurde entführt", zitiert das Blatt den 42-Jährigen. Über einen Anwalt war die Zeitung an den vor fünf Tagen abgeschobenen Tunesier herangetreten, der seitdem in der Hand der Behörden seines Heimatlandes ist.

"Um drei Uhr früh haben sie mich einfach mitgenommen", berichtete Sami A. Er habe die Polizei darauf hingewiesen, dass ein Gericht seine Rückführung verboten habe. "Sie haben gesagt, dass das von ganz oben kommt und ich nichts dagegen tun könne." Erschüttert zeigt sich der islamistische Gefährder über seine Abschiebung und kündigt an: Bei einer Freilassung in Tunesien werde er dafür sorgen, "dass ich zurück zu meiner Familie nach Deutschland komme".

Große Bühne für Sami A., der eine terroristische Vergangenheit abstreitet - während Horst Seehofer abtaucht. Der Innenminister und CSU-Chef wollte sich gestern in Düsseldorf mit Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) treffen. Doch der lange geplante Termin wird in letzter Minute abgesagt. Bei den Vorbereitungen auf Arbeitsebene seien "zahlreiche Fragen offengeblieben", heißt es in Düsseldorf. Neuer Termin: nach der Sommerpause.

Geht Seehofer in Deckung? Weicht der Innenminister Fragen aus, ob er mit der Abschiebung des Gefährders trotz des Vetos des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichtes den Rechtsstaat gebeugt habe? Der Deutsche Anwaltsverein erhebt gestern jedenfalls schwere Vorwürfe gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das dem Bundesinnenministerium untersteht. Es werde immer klarer, dass das Bamf im gerichtlichen Verfahren das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen "getäuscht" habe, so Anwaltspräsident Ulrich Schellenberg. Grünen-Chef Robert Habeck behält Seehofer im Visier, mutmaßt gestern über "eine Art Weisung von oben, die gar nicht ausgesprochen sein muss".

Seehofer in der Defensive. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach springt dem bedrängten Bundesinnenminister gestern bei. "Seehofer-Bashing ist zurzeit ganz groß in Mode. So nach dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch mal?", sagt Bosbach gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion (siehe Interview oben). Den Vorwurf, bei der Abschiebung Sami A.’s sei getrickst worden, will er nicht stehen lassen, sieht die Gelsenkirchener Richter in Erklärungsnot. "Hätte das Gericht die zuständigen Behörden vorab telefonisch (über das Abschiebeverbot) informiert, was in diesen Fällen nicht ungewöhnlich ist, wäre der Flug jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt", so Bosbach.

Der Fall wird weiter für Zündstoff sorgen. Der Rechtsausschuss des NRW-Landtages kommt am Freitag zur Krisensitzung zusammen. Flüchtlingsminister Stamp muss Rede und Antwort stehen. Grüne und SPD hatten die Beantragung der Sondersitzung in der Sommerpause mit dem "Verdacht auf Rechtsbruch durch die CDU/FDP-geführte Landesregierung" begründet.

Die Liberalen versuchen nun, ihren Landesminister aus der Schusslinie zu nehmen - und Seehofer an den Pranger zu stellen. "Integrationsminister Stamp hat sich an Recht und Gesetz gehalten, weiteren Schaden vom Land und seinen Bürgern abgewendet", sagt FDP-Generalsekretärin Nicola Beer gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Unklar" bleibe aber "auch in diesem Fall die Rolle Seehofers und des Bamf". Beer sieht "akuten Handlungsbedarf". Die Behörde gehöre dringend reformiert, "um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können".