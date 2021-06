Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Frank Ulrich Montgomery (69) ist Chef des Weltärztebundes. Seit 2007 ist er Ehrenvorsitzender des Marburger Bundes.

Die Corona-Infektions- und Inzidenzzahlen sinken weiter. Wie lange wird sich das noch fortsetzen?

Ich hoffe, noch ganz lange. Wenn wir uns weiter an die bestehenden Regeln halten, trotz der sinkenden Zahlen, dann wird die gefährlichere Delta-Variante des Virus im Sande verlaufen und dann werden wir in absehbarer Zeit die Pandemie mit Hilfe des Impfens im Griff haben. Es liegt an uns, wie es weitergeht.

Ist durch die Delta-Variante, die sich auch bei uns ausbreitet, eine vierte Infektionswelle unausweichlich?

Nichts ist unausweichlich. Die Delta-Variante ist ansteckender und im Verlauf wohl etwas gefährlicher als die anderen. Aber mit Hilfe der bekannten Vorsichtsgebote haben wir ja schon die dritte Welle gebrochen. Wir müssen uns weiter an die Regeln halten, aber auch das Impfen forcieren.

Sie gehören nicht zu denen, die die Zeit für gekommen halten, um Kontakt-, Abstands, Maskenregeln aufzugeben?

Richtig. Das heißt natürlich nicht, dass es noch irgendwelcher einschneidender Lockdown-Maßnahmen für die Wirtschaft bedarf. Aber wir müssen in unseren persönlichen Kontakten vorsichtig bleiben. Das hat uns im Winter auch vor vielen anderen Infektionen bewahrt.

Braucht es noch Appelle zur Vorsicht?

Wir alle wollen doch unser altes Leben wieder haben. Daher ist momentan die Sehnsucht nach Freiräumen bei vielen Menschen groß, und mancher Politiker bedient das und nährt die Illusion, als wäre alles möglich. Da müssen wir sehr aufpassen. Zugleich sollten wir unsere Anstrengungen vergrößern, die Menschen für weitere Vorsicht und für Impfungen zu gewinnen, die müde und skeptisch sind.

Ist die Impfbereitschaft so groß im Lande, dass wir den Wettlauf zwischen Impfen und Infektionswelle gewinnen und bis zum Spätsommer die Herdenimmunität erreichen können?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass wir momentan in Deutschland gemessen an der Menge der zur Verfügung stehenden Impfstoffe eine ausreichende Impfbereitschaft haben. Wir werden noch jeden Impfstoff los. Aber die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass wir zunehmend in einen Bereich kommen, in dem wir alle Impfwilligen geschützt haben. Dann bleiben allerdings noch die Skeptiker und Verweigerer, mit denen man verstärkt reden muss – vor allem mit den Skeptikern. Denn für eine Herdenimmunität brauchen wir etwa 80 Prozent der Menschen. Das große Problem sind dabei die Kinder. Bei denen ist nach vorliegenden Daten die Bedingung nicht gegeben, dass der persönliche Nutzen der Impfung voraussichtlich größer ist als der theoretische Schaden einer Corona-Erkrankung. Der Impfling muss einen eindeutigen, persönlichen Nutzen haben, nicht die Gesellschaft. Man kann sie daher nach gegenwärtiger Faktenlage nicht einfach impfen. Damit fehlen uns von vorneherein 15 Prozent der Bevölkerung, die wir zur Herstellung der Herdenimmunität brauchen.

Welche Gefühle haben Sie, wenn für die Endrundenspiele der EM in London im Stadion Zuschauerzahlen von 60.000 zugelassen werden?

Schon ein Geimpfter, der die Abstandsregeln einhält und dort ins Stadion pilgert, geht ein begrenztes Risiko ein. Das gilt nicht in erster Linie für ihn selbst, aber er kann das Virus mitbringen und andere anstecken. Wer ungeimpft ist, handelt verantwortungslos angesichts der in Großbritannien vorherrschenden Delta-Variante und ihrer Ansteckungsgefahr. Ich verstehe nicht, warum Premierminister Boris Johnson das zulässt. Ich halte das für Populismus und kann nur von Reisen zu den Spielen abraten.