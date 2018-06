Von Anna Manceron

Mit bloßen Händen geht ein mit Jeans und Sweatshirt bekleidetes Mädchen auf zwei schwer bewaffnete Soldaten los. Sie schubst, tritt und ohrfeigt sie, schlägt ihnen schließlich mit der Faust ins Gesicht. Das Mädchen heißt Ahed Tamimi. Die 16-jährige Palästinenserin lebt in Nabi Saleh, einem Dorf in der Nähe von Ramallah im Westjordanland, das größtenteils von der israelischen Armee besetzt ist. Seit ihrer frühen Kindheit hat Ahed Tamimi hier mehrere Soldaten angegriffen und wird deshalb von vielen Palästinensern als Heldin des jungen Widerstands gegen die israelische Besatzung verehrt.

Bei ihrem jüngsten Angriff auf zwei Soldaten im Dezember 2017 wurde Ahed von ihrer Mutter gefilmt, die das Video im Internet veröffentlichte. Rasant verbreitete sich das Video in sozialen Medien und sorgte dort für heftige Diskussionen. Pro-palästinensische Gruppen lobten Ahed Tamimi für ihren "Mut" und verglichen das Mädchen mit der französischen Nationalheldin Jeanne d’Arc. Israelische Medien hingegen bezeichneten sie als "Provokateurin", die ihre Taten gekonnt mediatisiere.

Tatsächlich steht die Jugendliche nicht zum ersten Mal international im Rampenlicht: Bereits vor Jahren wurde sie dabei fotografiert, wie sie einem israelischen Soldaten ihre geballte Faust entgegen reckte, um Widerstand gegen die Festnahme ihres Bruders zu leisten. 2012 erhielt sie dafür in der Türkei den Hanzala-Preis für Mut. Bei dieser Gelegenheit wurde sie auch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan empfangen, der damals noch das Amt des Ministerpräsidenten bekleidete.

Die 2001 geborene Ahed wächst mit drei Brüdern in einem militanten Elternhaus auf. Seit Jahren nimmt die Familie im besetzten Heimatdorf Nabi Saleh an wöchentlichen Protestaktionen teil, die oft in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten und Siedlern enden. Immer wieder wird der Vorwurf laut, Aheds Eltern und der Rest der Familie instrumentalisierten das Mädchen für ihre Zwecke. Der Vater Bassem Tamimi aber schreibt die Prominenz seiner Tochter ihren langen blonden Locken und ihren "westlichen" Kleidern zu: "Wenn sie verschleiert und dunkelhäutig wäre, würde sie dann dieselbe Aufmerksamkeit bekommen?", fragt er.

Ihre oft gewaltsamen Protestaktionen rechtfertigt die junge Palästinenserin mit der Hoffnung auf ein besseres Leben im Westjordanland. "Ich kann nicht an meine Zukunft denken, weil die Besatzung mich daran hindert", sagt sie in einem Video vom Februar 2017. Früher wollte das Mädchen Profi-Fußballerin werden, sagt Aheds Vater. Heute träume sie davon, Jura zu studieren - "um ihre Familie und ihr Dorf verteidigen zu können".

Seit ihrem letzten Angriff Mitte Dezember sitzt Ahed Tamimi jedoch in Untersuchungshaft. Ein israelisches Militärgericht hat am Montag Anklage gegen sie erhoben - unter anderem wegen Körperverletzung und Gewalt gegen Sicherheitskräfte. Der israelische Bildungsminister Naftali Bennet fordert eine lebenslange Haftstrafe für die 16-Jährige.