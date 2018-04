Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Johannes Caspar ist Hamburger Datenschutzbeauftragter und bundesweit für Facebook zuständig.

Herr Caspar, der Facebook-Datenskandal weitet sich aus. Welcher Schaden ist entstanden?

Es handelt sich um ein massives Datenleck, das allerdings nicht auf einen technischen oder menschlichen Fehler zurückzuführen ist, sondern Teil des Facebook-Systems ist. Konkret bedeutet es für die betroffenen Nutzer, dass unüberschaubare Mengen von Daten aus dem Facebook-Profil in die Hände Dritter gelangt sind. Was diese mit den Daten machen oder gemacht haben, entzieht sich komplett der Kontrolle des Nutzers und auch von Facebook selbst.

Mark Zuckerberg zeigt sich reumütig. Zieht der Facebook-Chef die notwendigen Konsequenzen?

Facebook hat erste kleine Schritte angekündigt, die die Nutzer in die Lage versetzen sollen, künftige Datenabgriffe Dritter zu erschweren. Eine substanzielle Verbesserung wird allein damit nicht einhergehen. Dass Mark Zuckerberg bereits ankündigt, die Lösung bestehender Probleme werde Jahre in Anspruch nehmen, ist ein fatales Signal, das wenig hoffnungsfroh stimmt.

Was erwarten Sie?

Es geht zunächst um die konsequente Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts. Daneben aber geht es auch um die Bereitschaft, dies freiwillig zu implementieren, ohne hiervon jedes Mal von einem Gericht gezwungen zu werden. Der Wille, umfassende Datenschutzstandards möglichst weltweit für das Netzwerk zu schaffen, wäre hier ein Anfang. Anderenfalls wird man in der Logik der Ökonomisierung von Nutzerdaten verharren.

Was fordern Sie von der Politik, um den Datenschutz zu verbessern?

Die Datenschutzgesetze in Deutschland und Europa haben einen hohen Standard. Das gilt insbesondere ab dem 25. Mai, wenn die europäische Datenschutzgrundverordnung einheitlich für die EU in Kraft tritt. Entscheidend dabei ist, dass die dort festgelegten Regeln, an die sich alle halten müssen, die in Europa tätig sind, durch die Aufsichtsbehörden auch durchgesetzt werden können.

Wird das gelingen?

Es gibt Anlass zur Skepsis. Denn dies erfordert eine entsprechende personelle Ausstattung, von der viele Datenschutzbeauftragte, gerade auch der Hamburgische, weit entfernt sind. Im Interesse der betroffenen Nutzer muss die Politik hier massiv nachfinanzieren, um die Kontrolldichte und -qualität zu erhöhen!

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Der Skandal um Cambridge Analytica und Facebook hat gezeigt: Es besteht ein großer Unterschied, ob die Profildaten verwendet werden, um auf die Konsumgewohnheiten Einfluss zu nehmen oder auf die politischen Präferenzen bei Wahlkämpfen oder Abstimmungen. Die Gefahr der Beeinflussung demokratischer Entscheidungen durch den Einsatz von Dark Ads, Social Bots und Fake News auf der Basis von zuvor erstellten Wählerprofilen ist eine drängende Herausforderung! Es bedarf einer Regulierung durch den Gesetzgeber, der für die politische Willensbildung durch die Parteien künftig klare, faire und transparente Spielregeln schaffen sollte. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Ausgang von politischen Entscheidungen am Ende nicht durch den manipulativen Einsatz von Datenanalysten und Datensammlern entschieden wird.