Von Sören S. Sgries

Berlin/Heidelberg. Die erste Schlagzeile steht schon, da wurde im Studio B, Berlin-Adlershof, noch keine einzige Frage gestellt. Kein einziges Statement abgegeben. Ja, noch nicht einmal eine Limousine mit einem der Kandidaten war vorgefahren. Und doch hieß es: "TV-Duell: Merkel verliert - klar gegen Martin Schulz" - so zumindest die Überschrift einer Google-Anzeige, die ein SPD-Dienstleister etwas voreilig bereits in der Nacht zum Sonntag freischaltete. Peinlich. "Nicht unser Stil. Verwirrung bitten wir zu entschuldigen", hieß es später zerknirscht aus dem Willy-Brandt-Haus.

Doch wie schlugen sich die beiden "Duellanten", Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD), denn nun tatsächlich? Ein Überblick über den Sonntagabend, über letztlich 97 Minuten Schlagabtausch zur besten "Tatort"-Sendezeit auf ARD, ZDF, RTL und Sat1.

Die Kontrahenten

"Möge die Bessere gewinnen", prangt auf den Plakaten der CDU-Anhänger vor dem Studio. Gerhard Schröder im Jahr 2005, Frank-Walter Steinmeier 2009 und Peer Steinbrück 2013: Angela Merkel hat schon ein paar Konfrontationen im Duell-Reglement überstanden. "Sie kennen mich" - das reichte einst. Jetzt hängt der 63-Jährigen - trotz Top-Umfragewerten - einerseits der Flüchtlingsherbst 2015 nach, andererseits brauchte sie eine ganze Weile, bis sie sich offiziell zur vierten Kandidatur in Folge bekannte. Warum nochmal? "Ein jeder Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens, aber die Herausforderungen sind immer wieder neue", sagt sie an diesem Abend im Duell.

Herausforderer Martin Schulz wiederum erlebte innerhalb weniger Wochen erst den kometenhaften Aufstieg seiner Partei in den Umfragen - und dann den Absturz auf "Normalwerte", deutlich hinter der CDU. Dass der 61-Jährige ob des Auf und Abs jüngst als Vorsitzender einer "manisch-depressiven Partei" bespöttelt wurde - vor den Kameras lächelt er das weg. Reckt die Daumen siegesgewiss bei der Ankunft auf dem Studiogelände. "Unser Duell dient sicher dazu, die Fragen, die die Menschen haben, zu beantworten", hofft er.

Das "GroKo"-Problem

Die Oppositionsparteien hatten vorab gespottet über die Regierungskoalition, die sich eigentlich im großkoalitionären "Selbstgespräch" begegnet. Nun ist SPD-Spitzenkandidat Schulz wohlweißlich kein Kabinettsmitglied - doch Merkel entlässt ihn nicht aus der Verantwortung. Als sie wegen der Pkw-Maut angegriffen wird, kontert sie trocken: Sie sei "etwas verwundert, dass Herr Schulz das gleich wieder abschaffen will, nachdem die Sozialdemokratie zugestimmt hat". Als es kontrovers wird wegen des Umgangs mit der Türkei, verweist sie wie beiläufig auf ihr letztes Gespräch mit dem Außenminister - der natürlich Schulz’ Parteifreund Sigmar Gabriel ist.

Attackenversuch zur Flüchtlingspolitik

Der Einstieg in die Diskussion läuft - erwartbar - über die Flüchtlingspolitik. "Zu diesen Entscheidungen stehe ich", betont die Bundeskanzlerin im Rückblick. Räumt aber immerhin ein, man hätte sich früher um die Flüchtlingslager in den syrischen Nachbarländern kümmern müssen. Das gelte aber für sie "wie für den damaligen Bundesaußenminister". Der ist heute bekanntermaßen Bundespräsident, heißt Frank-Walter Steinmeier und ist Sozialdemokrat.

Schulz versucht dennoch die Attacke. Zu sagen, sie würde alles so machen wie 2015 - das könne er nicht akzeptieren. Man hätte sich intensiver um eine europäische Lösung bemühen müssen. Und überhaupt: Was sage Merkel denn dazu, dass CSU-Chef Horst Seehofer den ungarischen Regierungschef Viktor Orban hofierte? Sie lässt ihn ins Leere laufen.

Und irgendwie ist man ja selbst bei der Bewertung des Islam auf einer ziemlich konformen Linie. Vier Millionen in Deutschland arbeitende Muslime gehörten zum Land, sagt Merkel. "Das sind total anständige Leute - aber die Hassprediger haben in unserem Land nichts zu suchen", ergänzt Schulz. "Null-Toleranz an der Stelle", vollendet die Kanzlerin.

Klare Kante gegenüber der Türkei

Unverhoffte Dynamik beim Thema Türkei: "Hier sind alle roten Linien überschritten", donnert SPD-Mann Schulz. Wenn er Kanzler werde, würden die EU-Beitrittsgespräche beendet. Merkel sagt zwar, Erdogan entferne sich "in einem atemberaubenden Tempo von allen demokratischen Gepflogenheiten". Den diplomatisch heiklen Satz vom Abbruch der Gespräche scheut sie lange. Irgendwie sei das doch eh kaum noch existent. Um dann doch nachzulegen: Sie werde mit ihren EU-Kollegen darüber sprechen, "ob wir hier zu einer gemeinsamen Position kommen können und diese Beitrittsverhandlungen auch beenden können".

Ein bisschen Soziales

21.14 Uhr zeigt die Uhr, als "Soziale Gerechtigkeit" aufgerufen wird. Das Leib-und-Magen-Thema des Sozialdemokraten? Es bleibt am Ende eher Randnotiz. Auch Merkel bekennt jetzt: Rente mit 70 werde es mit ihr nicht geben. Schulz knapper Kommentar: "Finde ich toll." Ein bisschen sozial wird’s dann noch bei der Steuerpolitik. Beide wollen da entlasten.

Diesel: Merkel "stocksauer"

"Ich bin entsetzt. Ich bin stocksauer", wettert Merkel überraschend über die Autoindustrie. Ein wichtiger Wirtschaftszweig sei in Gefahr, Arbeitsplätze stünden auf der Kippe. "Jetzt stehen wir vor einem ziemlichen Scherbenhaufen, den wir wieder aufbauen müssen", sagt sie. Schulz erklärt, Fahrverbote müssten vermieden werden.

Was bleibt?

Natürlich bejubeln die Parteioffiziellen hinterher "ihren" Mann, "ihre" Frau. Es soll schließlich noch jeder zweite Wähler unentschlossen sein. So traut sich Schulz noch einmal zu betonen: "Ich strebe die Kanzlerschaft in der Bundesrepublik Deutschland an." Und Merkel spricht gütig lächelnd: "Herzlichen Dank - und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend."