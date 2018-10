Von Michael Abschlag

Heidelberg. 2016 sorgte der "Fall Lisa" für Aufsehen. Ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen aus Berlin-Marzahn, das angeblich auf dem Schulweg von Flüchtlingen entführt, tagelang gefangengehalten und vergewaltigt wurde. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine Lüge des Mädchens handelte, die bereitwillig aufgegriffen und verbreitet wurde.

"Trotzdem waren wegen des angeblichen Falls Hunderte Menschen demonstrieren gegangen, und es war zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland gekommen", erinnert sich Steffen Dobbert, Journalist bei der "Zeit". Und so zeigte der angebliche Entführungsfall in Wahrheit vor allem eines: die unheimliche Macht von "Fake News", Gerüchten und Falschinformationen.

Dabei ist all das kein neues Phänomen. Doch selten ist es so leicht gewesen, Falschinformationen zu verbreiten, und so schwierig, dagegen anzukämpfen. Unter dem Titel "Zwischen Tatsache und Täuschung" nahm sich das Heidelberger DAI in einer dreitägigen Konferenz der Frage an, wie solche Falschinformationen heute die Demokratie bedrohen - und was man dagegen tun kann.

Ein Problem, das wird schnell klar, sind die neuen technischen Möglichkeiten. "Heute kann jeder leicht vom Computer aus eine Lüge in die Welt setzen", erklärt SWR-Journalistin Kristin Becker. "Hinzu kommt, dass die Algorithmen sehr stark die Wahrnehmung steuern. Sie sorgen oft dafür, dass wir nur zu sehen bekommen, was ohnehin unseren politischen Vorstellungen entspricht."

Vertreter von Facebook wüssten oft selbst nicht, wie ihre Algorithmen funktionieren. "Sie sind mit ihrer eigenen Kontrolle überfordert", so Becker. Dobbert stimmt dem zu: "Den Tech-Unternehmen im Silicon Valley ist die Entwicklung vielleicht selbst nicht bewusst." Andere Akteure aber hätten die Möglichkeiten, die ihnen das Internet bietet, schnell erkannt und nutzten sie gnadenlos aus. "Das geht sehr stark von Russland aus, aber es gibt auch Parteien in Europa, die das betreiben."

Vor allem Russland fällt immer wieder durch das Streuen von Gerüchten und Falschmeldungen in westlichen Foren auf. Bret Schafer vom German Marshall Fund beobachtet die Entwicklung seit Langem. "Russland streut seine Medien über unterschiedliche Kanäle" erklärt er.

"Das sind zum einen eigene Propaganda-Kanäle wie Sputnik oder Russia Today. Aber es werden auch Kommentare auf Nachrichtenseiten oder auf Facebook gestreut. Wichtig ist ihnen dabei, den Eindruck zu erwecken, es handle sich um eine authentische Quelle."

Bereits die Sowjetunion habe das Prinzip der Desinformation entwickelt, inzwischen habe es der Kreml ans digitale Zeitalter angepasst. Aber was lässt sich dagegen tun? "Vor allem ist es wichtig aufzuklären", sagt Schafer. "Zuallererst muss das Problem als solches erkannt werden. Da sind wir immerhin endlich auf dem richtigen Weg."

Auch der freie Journalist und Kreml-Kritiker Boris Reitschuster sieht Moskau hinter vielen Desinformationskampagnen. "Das ist ein Krieg. Die westliche Zivilisation wird angegriffen, und wir fangen gerade erst an, das wahrzunehmen", beklagt er. Ein Problem sei aber auch die westliche Gesellschaft selbst - hier falle Putins Propaganda schließlich oft auf fruchtbaren Boden.

"Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass Demokratie und Rechtsstaat selbstverständlich sind", lautet seine Analyse. "Wir fürchten Orwell, aber die eigentliche Gefahr ist Huxley", sagt er - nicht also der Überwachungsstaat, sondern die übersatte, desinteressierte Konsumgesellschaft.

Wenn Desinformation das Vertrauen in Institutionen erschüttern soll, dann scheint dieser Plan teilweise aufzugehen. Klassische Medien sind heute so stark in der Kritik wie lange nicht mehr, immer wieder taucht der Vorwurf der "Lügenpresse" auf.

"Da fehlt es tatsächlich an Vertrauen", sagt auch Becker. "Das einzige, was man da tun kann, ist, gründlich zu recherchieren." Sie warnt aber auch davor, aus Furcht vor Kritik von rechts selbst Falschinformationen aufzusitzen.

"Wir hatten etwa den Fall einer Frau, die uns erzählt hat, in ihrer Straße hätte es bereits zwei Vergewaltigungen gegeben", erzählt sie. "Wir sind dem dann nachgegangen. Wie sich herausgestellt hat, waren das Falschmeldungen. Das heißt: Wir müssen natürlich die Ängste der Bürger ernst nehmen, aber wir haben auch die Pflicht, zu hinterfragen, wie berechtigt sie sind."

Jürn Kruse von der taz stimmt dem zu, rät aber zur Gelassenheit. "Alle Umfragen belegen, dass die Glaubwürdigkeit der klassischen Medien nur leicht zurückgeht und immer noch sehr hoch ist." Die schärfsten Kritiker seien nur eine kleine, wenn auch lautstarke Minderheit, so Kruse.

Damit das auch so bleibt, brauche es mehr Schulunterricht zum Thema Medienkompetenz. "Wir müssen als Gesellschaft lernen, mit diesen Phänomenen umzugehen", so sein Fazit. "Dann brauchen wir auch keine Angst zu haben."