Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Andreas Scheuer ist seit 2013 CSU-Generalsekretär.

CDU und CSU wollen Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung führen. Die SPD zögert noch. Werden die Verhandlungen über eine Große Koalition zu einer Hängepartie?

Die Union steht für Sondierungsgespräche bereit. Wir wollen nach dem Jamaika-Abbruch eine Große Koalition. Deutschland braucht eine stabile Bundesregierung. Die SPD muss jetzt Klarheit schaffen. Wir sind nicht in der Bätschi-Bätschi-Republik. Deutschland ist der Wirtschaftsmotor in Europa und ein Grundpfeiler der Stabilität. Wir müssen uns zusammensetzen und zügig eine Lösung finden. Hoffentlich geht der SPD jetzt im Advent noch ein Licht auf.

Die SPD will ergebnisoffen verhandeln, was will die Union? Sind Modelle jenseits der Großen Koalition denkbar?

Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine stabile Regierung. Europa und die Welt schauen auf uns und warten. Wer sich jetzt aus der Verantwortung stiehlt, der macht einen schweren Fehler.

Wäre das Modell einer Kooperationskoalition keinen Versuch wert?

Wir sind nicht auf der politischen Spielwiese und können uns nicht wie in einer Krabbelgruppe verhalten. Es kann keine Kokolores-Koalition mit einer politischen "Bad Bank" geben. Die SPD kann nicht irgendwie regieren und dann aber auch opponieren, so wie es ihr gerade passt. Sie muss sich schon entscheiden. Es kann nur eine Konstellation geben, und das ist eine schwarz-rote Koalition. Alles andere wäre angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, keine vernünftige Option. Jetzt warten wir auf die Entscheidung der SPD. Wir können uns keinen Stillstand und keine monatelange Hängepartie leisten. Es braucht auch kein weiteres Balkonien wie bei Jamaika. Es darf kein Weiter-so geben. Wir müssen in einer neuen Großen Koalition viele Dinge besser machen.

Wie will die Union einer neuen Großen Koalition ihren Stempel aufdrücken?

Wir wollen Wohlstand und Sicherheit in Deutschland erhalten. Ziel ist die Vollbeschäftigung. Kleine und mittlere Einkommen, vor allem Familien, müssen entlastet werden. Zuwanderung muss begrenzt und Integration verbessert werden. Eine neue Große Koalition muss die richtigen Konsequenzen aus dem Wahlergebnis ziehen und gesellschaftliche Gräben überwinden.

Laut jüngsten Meinungsumfragen steht die CSU plötzlich wieder bei 40 Prozent. Wirken hier bereits der Söder-Effekt und die Zustimmung für den designierten Ministerpräsidenten?

Das ist der CSU-Effekt der Geschlossenheit. Die Entscheidung von Ministerpräsident Horst Seehofer, die Weichen für die Zukunft zu stellen, zeigt persönliche Größe und zeigt positive Wirkung. Wir starten jetzt von einem für die CSU ungewohnten Niveau in den Umfragen. Da gibt es im Wahljahr 2018 noch viel zu tun. Abgerechnet wird erst am Wahltag.

Ist Horst Seehofer ab jetzt ein Parteichef auf Abruf?

Horst Seehofer ist Parteivorsitzender und tritt auf dem Parteitag wieder an. Er führt die CSU. Wir haben eine gute Mannschaft mit Breitenwirkung. Mit Markus Söder ist die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl klar. Ich freue mich auf das Durchstarten. Wir haben einige Wochen lang kein geschlossenes Bild abgeliefert und den Bürgern eine Menge zugemutet. Jetzt schauen wir nach vorn.

In der Vergangenheit ist Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel nicht immer freundlich auf CSU-Parteitagen empfangen worden. Wie wird es diesmal sein?

Wir sind gute Gastgeber und werden die Kanzlerin freundlich empfangen.