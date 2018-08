Berlin. Clemens Fust (49) ist Präsident des ifo-Instituts.

Herr Fuest, Griechenland muss ab sofort ohne internationale Finanzhilfe auskommen. Wie stabil ist das Land wirklich?

Griechenland hat von den Gläubigerstaaten in großem Umfang Kredite mit niedrigen Zinsen und Laufzeiten über mehrere Jahrzehnte erhalten, profitiert also noch lange von externen Hilfen. Diese Zeit muss das Land nutzen, um die noch immer hohen Staatsschulden abzubauen. Das funktioniert nur mit Fiskaldisziplin und Wirtschaftswachstum. Griechenland muss durch Stabilität und gute Rahmenbedingungen Investoren und qualifizierte Arbeitskräfte überzeugen, dass es sich lohnt, in Griechenland etwas aufzubauen. Dieser Weg ist nicht leicht, aber er ist der einzig sinnvolle.

Deutschland hat einen echten Schuldenschnitt abgelehnt. Wäre ein großer Schuldenerlass nicht besser gewesen?

Der wichtigste Fehler war, dass 2011 die privaten Gläubiger zu sehr geschont wurden. Bei den Hilfskrediten, die andere Staaten gewährt haben, hat es Laufzeitverlängerungen und Zinssenkungen gegeben. Die ökonomische Wirkung ähnelt einem Schuldenschnitt. Von Steuerzahlern anderer Länder zu verlangen, dass sie einen noch größeren Teil der Schulden Griechenlands übernehmen, stößt verständlicherweise auf Widerstände.

Die griechische Wirtschaft ist nach wie vor schwach. Wie kann Europa helfen?

Griechenland erhält seit Jahrzehnten erhebliche Transfers aus dem EU-Haushalt, vor allem im Rahmen der EU-Regionalpolitik. Es mangelt nicht an Hilfen von außen; Wachstum erfordert aber stabile und attraktive Rahmenbedingungen. Dafür kann Athen nur selbst sorgen. Die Vorstellung, Griechenland könne von außen saniert werden, führt in die Irre.

Sollte Deutschland der Türkei aus der Wirtschaftskrise helfen?

Deutschland alleine sollte das auf keinen Fall tun. Die gesamte EU, aber auch die USA haben ein Interesse daran, eine weitere Destabilisierung der Türkei zu verhindern. Der Internationale Währungsfond (IWF) ist die richtige Adresse für Hilfen. Deutschland sollte einen Hilfsantrag der Türkei in Abstimmung mit den europäischen Partnern unterstützen.

Wie bedrohlich wird die Finanzkrise für Europa und Deutschland?

Die Exporte aus Europa in die Türkei werden zurückgehen, und einige Banken, die Kredite an türkische Unternehmen vergeben haben, werden diese Kredite abschreiben müssen. Wirtschaftlich ist das zu verkraften, die Risiken liegen im politischen Bereich. Wenn die Türkei sich stärker vom Westen abschottet, kann das zu einer weiteren Destabilisierung im Nahen Osten führen und die Nato-Mitgliedschaft der Türkei gefährden.

Die SPD pocht auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2040. Ist das wirklich bezahlbar und sinnvoll?

Die SPD fordert nicht eine Stabilisierung, sondern ein Wachstum der Renten, das mit dem Wachstum der Löhne mithält. Bei immer weniger Beitragszahlern geht das nach Adam Riese nur mit steigenden Beiträgen, längerer Lebensarbeitszeit oder Steuererhöhungen, mit denen die Rentenkasse dann subventioniert wird. Welche Kombination dieser Maßnahmen sinnvoll ist, ist letztlich eine politische Entscheidung. Wenn man sich für mehr Steuerfinanzierung entscheidet, sollte man aber offenlegen, welche Steuern denn erhöht werden sollen, um die Rentenkasse aufzufüllen. Vom Himmel fallen wird das Geld nicht, man muss es irgendjemandem wegnehmen.