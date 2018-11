Von Andreas Herholz

Marl. Drei Fragen an Herbert Reul (CDU), Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen

Herr Reul, erneut gab es eine Großrazzia gegen die Clan-Kriminalität im Ruhrgebiet. Sie haben die Einsatzkräfte in Marl begleitet. Wie wollen Sie diese Strukturen und das Milieu dauerhaft und effektiv bekämpfen?

Die Clans konnten sich über Jahrzehnte in den Großstädten entwickeln, insbesondere im Ruhrgebiet, aber auch in anderen Metropolen. Diese Entwicklung wurde sträflich vernachlässigt. Man hat diese kriminellen Banden und Familien wahrgenommen, aber nichts gegen sie unternommen. Das muss sich jetzt ändern, wird aber ein langwieriger Prozess. Wir werden den Druck auf die Clans erhöhen, sie stören, regelrecht nerven und ihnen immer wieder Nadelstiche versetzen. Die Razzien werden fortgesetzt. Nicht nur die Polizei ist hier im Einsatz, sondern auch Steuerfahnder, das Ordnungsamt und andere Institutionen. Die Clans sollen wissen, dass wir sie im Visier haben. Wir werden nicht länger zulassen, dass sie rechtsfreie Räume nutzen.

Die Clans sind bundesweit aktiv. Da helfen Razzien allein in NRW nicht weiter, oder?

Wir müssen die Zusammenarbeit über die Grenzen der Bundesländer hinweg verbessern. Essen hat zum Beispiel mit Berlin Kontakt aufgenommen. Im Kampf gegen die Clans werden wir uns besser vernetzen. In NRW sind diese kriminellen Banden nicht mehr nur in Großstädten, sondern selbst in ländlichen Gegenden aktiv. Auf der einen Seite müssen wir entschlossen vorgehen. Auf der anderen Seite brauchen wir ein Angebot für mögliche Aussteiger. Wir müssen auch Leute, die nicht mehr bleiben wollen, rausholen aus der Szene.

Nach dem Tod eines zu Unrecht inhaftierten Syrers in einer brennenden Zelle in der Klever JVA gibt es nun Hinweise, dass es anders als zunächst behauptet, womöglich doch einen Notruf gegeben haben soll. Wissen Sie mehr über die Hintergründe?

Ich bin für die Polizei zuständig. Die Polizisten haben bei der Festnahme falsch gehandelt. Den Fehler der Verwechslung haben wir eingeräumt. Dafür habe ich mich entschuldigt. Gegen die Polizisten ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Alles wird genau überprüft. Die Abläufe der Justiz fallen nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.