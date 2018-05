Von Christian Altmeier

Heidelberg. Tilman Spengler (71) ist Sinologe, hat an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften geforscht und zahlreiche Politiker auf China-Reisen begleitet. Am heutigen Dienstagabend um 20 Uhr ist er im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg zu Gast.

"Viel Zustimmung zum Überwachungsstaat"

Herr Spengler, der Aufstieg Chinas zur Großmacht scheint unaufhaltsam. Bereitet Ihnen das Sorge?

Ich betrachte diesen Aufstieg mit einer gewissen Skepsis. So wie ich jede Entwicklung jeden Landes zur Großmacht mit Skepsis betrachte, das nicht über ein politisches System verfügt, dem ich meine Zustimmung geben kann.

Wird das 21. Jahrhundert bestimmt sein von einer Rivalität der USA und Chinas?

So weit reicht meine Prognosekraft nicht. Das kann nur das 21. Jahrhundert beantworten, an seinem Ende. Bis lang deutet vieles aber darauf hin, dass diese Rivalität einer der bestimmenden Faktoren des Jahrhunderts sein wird.

Handelt es sich dabei um einen Kulturkonflikt, wie Samuel Huntington meint?

Nein, das steht glaube ich nicht im Vordergrund, es sei denn, man fasst die Begriffe Kultur und Zivilisation so weit, dass sie von Digitalisierung über Ausbeutung des Menschen bis zum Umgang mit der Natur alles enthalten. Aber kulturelle Konflikte im klassischen Sinne sehe ich nicht, weil dazu dieses Feld in beiden Ländern einen zu niedrigen Stellenwert einnimmt. Im Gegensatz zur Unterhaltungsindustrie. Unter dem Strich denke ich, dass es sich um Interessenkonflikte handelt, wie sie zwischen allen Staaten vorkommen, die Konflikte für eine notwendige Form ihrer Existenz halten.

Wie sollte der Westen China gegenüber auftreten?

Der Westen, und das schließt Japan und Russland naturgemäß ein, sollte bei seinem Auftreten bedenken, dass es eine lange Geschichte gibt, die vor der wirtschaftlichen Öffnung der Volksrepublik unter Deng Xiaoping spielt. Das ist wichtig. Nicht weniger wichtig aber sind zwei weitere Momente: Die Erkenntnis, dass es sich um ein vielschichtiges Land handelt, in dem die politische Führung zwar viele, doch nicht alle Töne bestimmen kann und ein gewisses Vertrauen auch auf die eigenen Werte.

Wie wird der Handelskonflikt der USA mit China weitergehen?

Im Handelskonflikt der USA mit China wird viel davon abhängen, wie weit Europa einbezogen wird. Der Versuch von Donald Trump, China auf diesem Weg allein und frontal anzugehen, ist sicherlich töricht. Es ist also von größter Bedeutung, dass es zu einem abgestimmten Konzept der Staaten kommt, die Handel mit China betreiben. Daran fehlt es vorerst.

Chinas Präsident Xi Jinping scheint zum Verfechter des Freihandels geworden zu sein. Wird er diesen Worten auch Taten folgen lassen?

Das wird davon abhängen, ob das den Interessen der chinesischen Handelspolitik dient. Aber man sieht derzeit schon am Projekt der neuen Seidenstraße, dass China in seinen Handelsbemühungen weit nach Westen und Süden vorstößt. Beim Ausbau der neuen Seidenstraße etwa geht es nicht mehr allein um den klassischen Freihandel in Form von Zöllen und Steuern, sondern auch um Normen und Bestimmungen, wie etwa die DIN-Normen in der Industrie und andere Rechtsvorschriften. Ob das alles so reibungslos klappt, muss im Augenblick bezweifelt werden.

Einerseits will China Hightech-Marktführer werden, andererseits sind viele Region des Landes noch unterentwickelt. Wird diese Diskrepanz den Aufstieg Chinas behindern?

Nein, eher im Gegenteil. Es war bisher immer ein Glücksfall für China, dass es noch Regionen im Land gibt, in denen das Lohnniveau besonders niedrig ist und auf die für die dringend benötigten Arbeitskräfte zurückgegriffen werden kann. Das geht durch eine Angleichung der Lebensverhältnisse jetzt mehr und mehr zurück, doch wenn Sie nur an die Armee der Wanderarbeiter denen, sehen Sie, dass das Potenzial der Ausbeutung – um es einmal drastisch zu formulieren – noch lange nicht ausgeschöpft ist..

Entsteht in China zunehmend eine neue Mittelschicht, die dann auch politische Teilhabe fordern könnte?

Das ist ein Modell, das wir uns in Europa erträumen, dass mit der wirtschaftlichen Liberalisierung automatisch das Bedürfnis nach individuelle Freiheiten entsteht, wie es bei uns in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft der Fall war. Ich bin da allerdings skeptisch. Denn meine Erfahrung ist, dass es in einer Gesellschaft auch sehr viel Zustimmung zu einem Überwachungsstaat geben kann. Das erfüllt mich durchaus mit Sorge. Viele Menschen sind bereit, zugunsten der Sicherheit auf Freiheit zu verzichten.

Das Konzept, "Wandel durch Handel" zu erlangen ist in China also nicht aufgegangen?

Wir haben dieses Konzept nun mindestens 25 Jahre lang verfolgt, aber die Erfolge sind leider nicht in dem erhofften Maße eingetreten. Das lag nicht daran, dass es in China keine Forderungen nach mehr individuellen Freiheiten gegeben hätte. Aber die Kräfte, die diese Forderungen abgelehnt haben, waren immer wesentlich stärker, als die, die dafür eingetreten sind.

China führt ein Sozialkreditsystem zur Überwachung seiner Bürger ein. Wie gehen die Chinesen damit um?

Hoffentlich mit der dieser Kultur eigentümlichen List im Umgang mit autoritären Systemen. Vergessen wir nicht: Die Geschichte der Kunstfälschung in China ist so alt wie die Geschichte der Kunst selbst. Vielleicht sogar älter, wie manche behaupten. Was ich damit sagen will: Die chinesische Bevölkerung hat seit zweieinhalbtausend Jahren Erfahrung darin, wie man listenreich mit autoritären Regimen umgehen kann. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es ihr auch in diesem Fall gelingen wird, im Bedarfsfall die Überwacher in irgendeiner Form hinters Licht zu führen.

Präsident Xi Jinping ist der neue starke Mann. Wird China zunehmend autoritär?

Ja, das kann man so sagen. Das ist ja auch das erklärte Ziel von Xi Jinping, das er mit großer Effizienz und großer Energie verfolgt. Indem sein Denken in den Verfassungsrang erhoben, also kanonisiert wurde, kann er die Gegner dieses Denkens leichter kriminalisieren und verfolgen. Aus meiner Sicht hat es seit mehr als 40 Jahren keinen Führer in China gegeben, dessen Stellung derart unangefochten ist, wie die von Xi Jinping.

Gibt es außer der chinesischen Führung denn jemand, der vom Aufstieg des Landes profitiert?

Der Wirtschaftsaufschwung seit Deng Xiaoping in China muss in den Katalog positiver politischer Wunder eingetragen werden, denn sie hat Millionen von Menschen aus der Armut befreit. Diese Leistung sollte man bei aller berechtigten Kritik an damit verbundenen Zwangsmaßnahmen nicht kleinreden. Maoistische Massenkampagnen haben millionenfach Menschenleben und eine gewaltige Zerstörung der Kultur in all ihren Bereichen gekostet. Dagegen hat das neue Regime zu vielem privaten Glück und auch beeindruckenden Entfaltung von Kreativität geführt.

Die Lage der Menschenrechte hat sich leider nicht im gleichen Maße verbessert.

Die chinesische Regierung zeigt leider nicht das souveräne Selbstbewusstsein, das nötig wäre, um verschiedene üble, restriktive Maßnahmen gegen Künstler, Intellektuelle oder andere Kritiker zurückzunehmen. Hier werden mögliche Reputationsgewinne mit beiden Händen verschleudert. Leider sehen wir auch keine Zeichen, dass sich daran bald etwas ändert.

Vielen Chinesen scheint der wirtschaftliche Aufschwung auch erst einmal wichtiger zu sein, als Freiheit und Menschenrechte.

Ja, das stimmt. Für fast alle westlichen Wirtschaftsunternehmen, die in China operieren, natürlich genauso. Von denen hört man auch nie einen Mucks, wenn es um die von Ihnen erwähnten Themen geht.