Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Ich kann, ich will, und ich werde!", ruft Annegret Kramp-Karrenbauer den Tausend Delegierten zu. "Ich stelle mich gerne in den Dienst der Partei." Auftritt der bisherigen Saar-Ministerpräsidentin gestern auf dem Sonderparteitag der CDU. "Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, habe ich der Partei zu verdanken." Und jetzt will sie der CDU viel zurückgeben, die Partei erneuern und ihr mehr Gewicht gegenüber der Regierung geben. Der Parteitag jubelt und wählt Kramp-Karrenbauer mit einem triumphalen Ergebnis von fast 99 Prozent zur neuen Generalsekretärin.

Kramp-Karrenbauer ist eher eine Frau der leiseren Töne, doch lässt sie in der Event-Halle "Station" in Berlin-Kreuzberg gestern keinen Zweifel an ihrem Ehrgeiz, das neue Amt mit großem Selbstbewusstsein auch gegenüber Kanzlerin Angela Merkel auszufüllen: "Wir wollen keine Sammlungsbewegung sein, die inhaltsleer hinter irgend jemandem hinterherläuft", zeigt sie klare Kante gegenüber der CDU-Chefin, weist aber zugleich die Rufer nach einem Rechtsruck in die Schranken: "Wer nur die eine oder die andere Wurzel bespielen will, hat alles im Sinn, nur nicht eine starke Volkspartei."

Die neue Generalsekretärin, das neue Gesicht der Partei, Merkels Kronprinzessin - der starke Rückhalt des Parteitages wird sie zusätzlich beflügeln. Als Kramp-Karrenbauer nach Bekanntgabe ihres Traumergebnisses gefeiert, umarmt und geherzt wird, ist der Platz von Jens Spahn auf der Parteitagsbühne plötzlich leer. Der Münsterländer, Merkels ärgster parteiinterner Widersacher, scheint wichtigeres zu tun zu haben, als der neuen Generalsekretärin zu gratulieren - erste Vorzeichen einer bitteren Rivalität?

Kramp-Karrenbauer und Spahn - die pragmatische Sozialkatholikin und der Hoffnungsträger der Konservativen, den Merkel zum Gesundheitsminister kürte: Beide wollen mehr, beide sind Merkels aussichtsreichste Erben. Wer hat die besten Karten, wer die beste Startposition?

Die bisherige Ministerpräsidentin hatte sich selbst als Generalsekretärin in Stellung gebracht, ihr Amt an der Saar aufgegeben, um in Berlin das große Rad zu drehen. Die 55-Jährige steht für einen Kurs der Mitte, erklärt gestern das christliche Menschenbild zu ihrem Leitfaden. Und sie hält ein leidenschaftliches Plädoyer, inspiriert vom Silber-Erfolg der deutschen Eishockeymannschaft bei den Olympischen Winterspielen: "Es geht nicht darum, wie jeder einzelne in der Partei glänzt. Der Star ist die Mannschaft. Der Star ist die CDU."

Teamplay statt Egotrips - eine kleine Stichelei gegen Jens Spahn. Der 37-Jährige muss sich gestern mit einem Kurzauftritt begnügen, hat keine vier Minuten Redezeit. Und die nutzt er einmal mehr, um seine Koordinaten abzustecken. Es gelte, nach dem Wahldebakel Vertrauen zurückzugewinnen von denjenigen, die zur AfD abgewandert seien. "Ich will mich nicht damit abfinden damit, dass es eine Kraft rechts von der Union gibt." Und er kündigte an, er werde sich auch künftig zur Flüchtlingspolitik äußern.

Als Finanzstaatssekretär hatte Spahn Zeit, die Kanzlerin wegen der Grenzöffnung zu attackieren, sich als konservativen "Anti-Merkel" in Szene zu setzen. Wird er sich nun mit der Kabinettsdisziplin abfinden, sich als Gesundheitsminister auf die schwierigen Aufgaben konzentrieren, den Pflegenotstand zu bekämpfen und das Gesundheitssystem zukunftssicher zu machen? Das Ressort ist nicht dazu gemacht, zum Star der Regierung zu aufzusteigen. Und aus dem Kabinett heraus sind parteiinterne Attacken nicht so einfach.

Für Kramp-Karrenbauer hingegen gehört es zur Job-Beschreibung, die Partei aufzumischen und sich Beinfreiheit gegenüber der Kanzlerin zu erobern. Es wird spannend werden zu sehen, wie Spahn mit seinen großen Ambitionen umgehen wird. Er wäre nicht der erste in der CDU, der es zu eilig hätte und am Stehvermögen der Kanzlerin scheitert. Dabei hätte er noch viel Zeit.