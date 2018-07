Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Das hat Annegret Kramp-Karrenbauer noch nicht erlebt. Wie immer auf ihrer "Zuhör-Tour" macht die CDU-Generalsekretärin ein Experiment. Wer wäre dafür, das Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Kinder dabei sind? Es gab viele 50:50-Voten. Im Osten Zweidrittelmehrheiten für das Verbot. Zweimal ganz knappe dagegen. Und nun: Die gut 100 CDU-Mitglieder im Alten Hallenbad stimmen mit deutlicher Mehrheit gegen ein Verbot. Freiheitsliebende Badener.

Es gibt viele Meinungen und Stimmungen in der Union. Kramp-Karrenbauer will sie auf den gut 40 Stationen ihrer Tour aufnehmen als Impuls für ein neues Programm, das die Partei in den nächsten zwei Jahren schreiben will.

Zu hören bekommt "AKK" eine ganze Bandbreite. Die Klage eines Unternehmers über langwierige Genehmigungen und das komplizierte Steuersystem. Die Forderung eines Finanzberaters nach einer neuen Gründerkultur. Beschwerden über Dieselfahrverbote. Die Frage einer jungen Frau, was das Baukindergeld ohne erschwingliches Bauland bringe. "Wie motivieren wir die Leute dazu, wieder Häuser zu bauen? Nicht über die Mietpreisbremse!", sagt ein Bezirksbeirat. Ein junger Mann fordert eine schnellere, digitale Verwaltung. Überhaupt Digitalisierung. "Einem solchen Themenkomplex sollten wir uns im Grundsatzprogramm nähern", sagt ein Programmierer aus Heidelberg.

Kramp-Karrenbauer antwortet hier oft mit Gegenfragen: Wie genau etwa Gemeinderat Matthias Kutsch sich vorstellt, jungen Leuten mehr Lust auf Innovationen zu machen, hakt sie nach. Anderes formuliert sie als Arbeitsauftrag: "Wir brauchen mehr Freiheit - bis zu welchem Grad, das müssen wir diskutieren", sagt sie. Auch Anwohner hätten Einsprüche gegen Bauvorhaben, erinnert sie, nicht nur die Umweltlobby. "Da müssen wir das rechte Maß und Mittel finden." Oder: "Wie wollen wir eigentlich die Balance schaffen zwischen Kulturtechniken und dem Bildungsauftrag zu modernen Techniken?"

Es dauert gut eine Stunde, bis Migration zur Sprache kommt. Ein Handwerksmeister, Mitglied seit Jahrzehnten, wünscht sich "ein vernünftiges Einwanderungsgesetz". Dagegen beschreibt eine Jurastudentin, dass sie sich seit 2015 nachts kaum mehr auf die Neckarwiese traue. Nicht die Abschiebung von Sami A., sondern drei Jahre unkontrollierter Einwanderung gefährdeten den Rechtsstaat, klagt Olivier Henry, ehemaliger JU-Chef in Heidelberg. Und: "Seenotrettung ist ein absolutes No-Go!"

Nicht umsonst fällt an diesem Punkt Kramp-Karrenbauer in die Rolle der Merkel-Vertrauten zurück und antwortet ausführlicher als bei anderen Themen. Merkels Satz "Ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen sollten" sei auf den Wahlkampf gemünzt gewesen, nicht auf das Jahr 2015, stellt sie klar. In den hinteren Reihen zischelt es empört.

Beim Thema "Werte" wird es ähnlich scharf. "Ich finde mich in vielem nicht mehr wieder", sagt ein Anwalt aus Mannheim. "Die CDU hat sich dem Sozialismus hingewendet, die Werte sind im Großen und Ganzen weg", schimpft ein Heidelberger Arzt. Homo-Ehe, Gender-Forschung, Dampfablassen. Ein Nicht-mehr-Wähler hebt zur Tirade an, die CDU sei "Wurmfortsatz der Grünen", die er das "Krebsgeschwür der Gesellschaft" nennt. Kramp-Karrenbauer, die mit den Grünen schon regiert hat, könnte jetzt einschreiten. "Es muss unter allen demokratischen Parteien Konsens sein, dass nicht die eine Partei den anderen per se den guten Willen abspricht", sagt sie später im kleinen Kreis.

Aber vorerst ist sie ja zum Zuhören da.

In ihrem Schlusswort ruft sie zum Zusammenhalt der verschiedenen Strömungen auf, dazu, andere Meinungen auszuhalten, nicht auszugrenzen. "Wenn wir so anfangen, sind wir schneller bei 17 Prozent, als wir gucken können."

Heidelbergs Kreis-Vorsitzender Alexander Föhr lobt die Diskussion: "Das tut uns gut als CDU", sagt er. "Das muss jetzt weitergehen." Alexander Mitsch, Chef der konservativen WerteUnion, kritisiert: "Der Redeanteil war höher als das Zuhören." Er hätte sich klarere Positionen erhofft. "Im Grundsatzprogramm muss sie der Partei ein klares Profil geben", sagt er. "Nicht nur Anhängsel des Kanzleramts sein."