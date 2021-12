Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Nach zehn Jahren erhält der bisherige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann an diesem Dienstag aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde. Weidmann hatte am 20. Oktober überraschend seinen Abschied angekündigt. Er hatte damit die angesichts immer höherer Teuerungsraten wachsenden Sorgen vieler Bürger vor einem womöglich bald galoppierenden Wertverlust des Euro vergrößert. Denn Weidmann galt seit seinem Amtsantritt 2011 wie schon sein Vorgänger und akademischer Lehrer Axel Weber als einer, der die Geldschwemmen-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und ihre Langmütigkeit mit dem Schuldenmachen in vielen Euro-Ländern stets kritisch bewertete. Insofern sah ihn so mancher als einen, der in der Tradition der Deutschen Bundesbank ganz besonders für Geldwertstabilität stand. Dabei war Weidmann keiner, der die Notwendigkeit bestritt, dass die Notenbanken in Krisen ihren Beitrag zu deren Überwindung leisten sollten.

Weidmann nannte "persönliche Gründe" für seinen überraschenden Abschied – sein Vertrag lief noch bis 2027. Dass er damit ein Signal setzen wollte angesichts der neuen Ampel-Koalition im Bund, die sich just zu diesem Zeitpunkt konkretisierte, bestritt der 53-Jährige ausdrücklich. Das ändert aber nichts daran, dass sein Ausstieg ein weiterer Beleg für das Ende der "Merkel"-Jahre ist. Denn für die frühere Kanzlerin hatte er als Chef-Wirtschaftsberater jahrelang agiert. Er diente ihr auch als wichtigster Vorbereiter von Wirtschaftsgipfeln und war, zusammen mit Jörg Asmussen, dem damaligen Finanzstaatssekretär, der entscheidende Mann im "Maschinenraum", der Deutschland vergleichsweise gut durch die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 lavierte. Merkel war es, mit deren Rückendeckung Weidmann 2011 dann nach Frankfurt in die Bundesbank-Zentrale und damit automatisch in den mächtigen Rat der EZB einzog, in dem die Euro-Geldpolitik entschieden wird.

Dort aber traf er auf einen EZB-Präsidenten Mario Draghi. Der erwarb sich 2012 mit seiner Ankündigung "Whatever it takes" den Ruf des Retters des Euro in seiner bis dato schlimmsten Krise. An Draghi, derart geadelt, rieb sich Weidmann seither. Dessen sehr politisches Verständnis der Geldpolitik beurteilte er skeptisch. Der Draht zwischen beiden blieb störungsanfällig, ihre Kommunikation schwierig. Für Weidmann bewegten sich die Währungshüter der EZB mit ihrer hyper-expansiven Geldpolitik, mit ihren groß angelegten Käufen von Staatspapieren, mit denen sich die EZB dem Verdacht der ihr doch eigentlich verbotenen Staatsfinanzierung aussetzte, zu stark auf schlüpfrigem Gelände. In der Aufgabenteilung, wie sie Weidmann verstand, bot die EZB den Staaten der Euro-Zone damit eine willkommene Möglichkeit, an ihrer bedenklichen Schuldenpolitik festzuhalten und nicht zurückzuschalten. Gegenüber Draghi und der Ratsmehrheit in der EZB manövrierte sich Weidmann damit in eine ständige Minderheitenposition – genau das, was er eingedenk seines Vorgängers Weber vermeiden wollte.

Womöglich Ausschlag gebend für seine Rücktrittsentscheidung war dann aber, dass Weidmann einsehen musste: Die Chance, die europäische Geldpolitik nach seinem Dafürhalten prägen zu können, wird nicht mehr kommen. Kurzzeitig galt er zwar als Nachfolgekandidat für Draghi. Weil aber Spitzenpositionen in Europa meist in einem Paket hochrangiger Postenbesetzungen entschieden werden und Merkel das EZB-Präsidentenamt 2019 nicht so wichtig war, hatte sich das erledigt. Festgefahren zu sein in der Nische des Skeptikers gegenüber einer Geldpolitik, die für sehr risikobehaftet hält, das wollte Weidmann nicht mehr. "Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen", resümierte er in einem Brief an Mitarbeiter der Bank vor seinem Abschied.