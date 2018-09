Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

San Francisco. Für Landespolitiker gibt es nicht viele Möglichkeiten, auf internationalem Parkett zu glänzen. An diesem Samstag ist Winfried Kretschmann außenpolitisch ganz oben. Im geschichtsträchtigen Fairmont Hotel San Francisco wurde über den Gründungsvertrag der Uno verhandelt; aus dem in Goldtönen gehaltenen Crown Room im Turm schweift der Blick nach drei Seiten über die Stadt zum Pazifik. Gemeinsam mit Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown unterzeichnet Baden-Württembergs erster grüner Ministerpräsident hier die Urkunde zur Gründung einer Landespartnerschaft. Es ist ein strahlend sonniger Tag.

Kalifornien und Baden-Württemberg seien wichtige Pfeiler ihrer beiden Nationen, erklärt Kretschmann, "gerade auch bei der Erforschung und Umsetzung neuer und grüner Technologien in Industrie und Verkehr."

Ganz auf Augenhöhe begegnen die beiden Regionen sich nicht: Als selbstständige Nation wäre Kalifornien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Erde. Die Landespartnerschaft ist deshalb vor allem ein Erfolg für die Deutschen. Sie krönt Kretschmanns zweite Transatlantik-Tour nach 2015, auf der ihn eine Riesendelegation begleitet: insgesamt knapp 100 Menschen. Neben dem Regierungschef reisen die Minister für Finanzen, Umwelt, Verkehr und Wissenschaft in eigenen Gruppen, außerdem zwei Staatssekretäre. Sie werden begleitet von drei Landtagsabgeordneten sowie Bürgermeistern, Repräsentanten von Institutionen und Verbänden, Unternehmenschefs, Hochschulvertretern, Wissenschaftlern und einigen Journalisten.

"Baden-Württemberg war Kaliforniens erster Partner", erklärt der Demokrat Brown mit Blick auf den Klimaschutz. Doch kleine Anfänge könnten sehr große Ergebnisse nach sich ziehen, wenn man beharrlich kämpfe. "Das ist die Geschichte der Under2 Coalition".

Hintergrund Die "Under2 Coalition" Baden-Württemberg hat mit Kalifornien 2015 ein internationales Bündnis für den Klimaschutz ins Leben gerufen. In der "Under2 Coalition" verpflichteten sich Bundesland und Bundesstaat im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Paris, selbst mit konkreten Maßnahmen voranzugehen, um Treibhausgase zu reduzieren. Die Initiative zählt mittlerweile mehr als 200 Partner [+] Lesen Sie mehr Die "Under2 Coalition" Baden-Württemberg hat mit Kalifornien 2015 ein internationales Bündnis für den Klimaschutz ins Leben gerufen. In der "Under2 Coalition" verpflichteten sich Bundesland und Bundesstaat im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Paris, selbst mit konkreten Maßnahmen voranzugehen, um Treibhausgase zu reduzieren. Die Initiative zählt mittlerweile mehr als 200 Partner auf sechs Kontinenten - damit repräsentiert das Bündnis rund 1,3 Milliarden Menschen aus über 40 Nationalstaaten und rund 40 Prozent der Weltwirtschaft auf sechs Kontinenten. Allein diese Woche traten am Rande des "Global Climate Action Summit" in San Francisco 16 neue Mitglieder bei - etwa Japan und der US-Staat Hawaii. Die zentrale Zielvorgabe der beteiligten Bundesstaaten, Länder, Regionen und Kommunen ist es, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen; im Vergleich zum Niveau vor der Industrialisierung soll die Temperatur um weniger als zwei Grad ansteigen. Aus einem Zweierbündnis sei die "größte Klimaschutzkoalition der Welt" geworden, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in San Francisco. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) betonte, das Abkommen sei mehr als nur ein Papier, das man unterschreibe und dann "mit stolz geschwellter Brust" damit herumlaufe. Es gehe um konkrete Maßnahmen, die festgelegt würden. Mit der Vereinbarung übten die Akteure Druck auf die Nationalstaaten aus.

[-] Weniger anzeigen

Es ist auch die Geschichte Franz Unterstellers, der mit am Tisch sitzt. Baden-Württembergs grüner Umweltminister schlug vor Jahren bei einem Kalifornien-Besuch vor, Akteuren unterhalb der nationalen Ebene mehr Gewicht beim Kampf gegen den Klimawandel zu verschaffen. 2015 gründeten die beiden Südwest-Staaten die Under2Coalition. Ihr Name bezieht sich aufs Ziel, die Erderwärmung seit der vorindustriellen Zeit auf unter zwei Grad zu begrenzen. Mitglieder verpflichten sich zu konkreten Schritten.

Aus dem Zweierbündnis ist seither ein erdumspannender Club mit 222 Regionen geworden, die 43 Prozent der Weltwirtschaftsleistung repräsentieren. 16 von ihnen haben erst in der vergangenen Woche unterzeichnet, und das ist kein Zufall: Brown ist nur noch wenige Monate im Amt und hat vor seinem Abschied eine der größten Klimaschutzveranstaltungen überhaupt auf die Beine gestellt. Der mehrtägige Global Action Climate Summit wird nicht nur in den USA als Reaktion auf die Klimapolitik der Trump-Regierung in Washington verstanden. "Wir werden handeln, wenn Nationen versagen", ruft New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio von der Hauptbühne, "unsere eigene eingeschlossen."

4500 Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern sind nach San Francisco gekommen, um sich in mehr als 350 Veranstaltungen zu vernetzen, vor allem aber, um Selbstverpflichtungen vorzutragen: Politiker, Investoren und Konzernchefs aus der ganzen Welt formulieren Pläne, den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern oder ihre Fahrzeugflotten umzustellen. "Ich würde sagen, der Bedarf für 80.000 Null-Emissions-Busse ist ein verdammt starkes Signal an den Markt", rechnet Los Angeles’ Bürgermeister Eric Garcetti zusammen. In der Bucht vor der Stadt absolviert eine Hybridfähre ihre Jungfernfahrt.

Grußworte von Barack Obama bis Arnold Schwarzenegger sorgen für Promiglitzer, ebenso wie Star-Auftritte der Schimpansenforscherin Jane Goodall oder des Musikers Dave Matthews. Da Präsident Donald Trump die Treibhausgas-Forschung der Nasa zurückfahren will, kündigt Gouverneur Brown an, Kalifornien werde einen eigenen Satelliten starten, um Daten zum Klima zu sammeln.

Auch Winfried Kretschmann hat in diesem Umfeld fünf Minuten die Bühne für sich. "In meinem Land wurde vor 130 Jahren der Verbrennungsmotor erfunden", berichtet er. Beim Klimawandel werde aber gehandelt: "Diese Botschaft senden wir von San Francisco aus!" Kretschmann erklärt die Ziele seiner Regierung: Bis 2040 soll die Landesverwaltung klimaneutral sein, bis 2050 ganz Baden-Württemberg. Das bleibt fünf Jahre hinter Browns Vorgabe für Kalifornien zurück, aber: "Unsere Vision von zero emission wird Realität!"

In kleinerem Rahmen haben auch die Bürgermeister von Heidelberg und Tübingen Auftritte: Eckart Würzner (parteilos) und Boris Palmer (Grüne) stellen Lösungsansätze ihrer Kommunen vor.

Reinhard Bösl, Vorstandsmitglied der Waldkircher Sick AG, glaubt, "dass die Umsetzung dieser Zusagen ein gewaltiges Konjunkturprogramm auslösen wird. Und zwar eins, das nicht staatlich finanziert werden muss! Sondern das war der zweite schöne Teil daran: dass das Geschäftsmodelle sind, die sich tragen."