Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Schönewalde, Ortsteil Grassau, ein Acker in Brandenburg. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sitzt in einem Bagger und sucht den Zündschlüssel. "Nach links!" ruft der Maschinenführer von außen, dann endlich springt der Motor an. Scheuer folgt den Anweisungen, die Baggerschaufel bewegt sich. Vorsichtig hebt der Minister eine Ladung feinen Sand auf die Schaufel und kippt sie einen Meter daneben aus.

Bei 27 Grad buddelt der Minister gestern einen Graben, symbolisch für die 92.000 Kilometer Leitungen, die für den Breitbandausbau durch die Republik gezogen werden sollen. Hier, in Brandenburg, eröffnet der CSU-Politiker das Projekt "Digitalacker", mit dem er zeigen will, dass es mit dem schnellen Internet in ländlichen Regionen vorangeht. Das Signal ist dringend nötig: Zahlreiche deutsche Wirtschaftsführer fürchten, dass Deutschland den Anschluss bei der Digitalisierung verpasst. Bis Jahresende hatte die Große Koalition eigentlich versprochen, jeden Privathaushalt mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit auszustatten. Bislang verfügen aber erst 83 Prozent über 50 Mbit. In manchen Regionen liegt die Quote sogar deutlich darunter, in Sachsen-Anhalt etwa 59,5 Prozent.

Deswegen nun Scheuers PR-Aktion: Zwei Millionen Haushalte sollen schnellstmöglich angeschlossen werden, der Bund gibt bislang 3,37 Milliarden Euro für 698 Breitband-Projekte. Um die Summen zu versinnbildlichen, hat das Ministerium auf dem "Digitalacker" eine riesige Deutschlandfahne ausgerollt. Darauf aufgespießt, 698 Pfähle, einen für jedes lokale Förderprojekt, von Hiddensee in der Ostsee bis nach Markt Obernzell in Niederbayern. Das Geld soll vor allem jenen Kommunen zugutekommen, die den Ausbau aus eigener Kraft nicht schaffen. "Wir wollen nicht, dass die Schere zwischen einzelnen Kommunen und Landkreisen auseinanderdriftet", sagt Scheuer. "Deswegen leisten wir unseren Beitrag, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Regionen zu gewährleisten."

Doch selbst mit den Fördergeldern ist das 100-Prozent-Ziel bis Jahresende praktisch nicht mehr einzuhalten. Bislang sind erst 109 der Bundesprojekte überhaupt endgültig bewilligt. Zudem gibt es rechtliche Hürden: Die öffentlichen Ausschreibungen in den Kommunen dauern mindestens ein halbes Jahr, und dann muss ja auch noch gebaut werden. Das ist das nächste Problem: Wegen des Baubooms sind viele Firmen ausgelastet.

Der deutschen Wirtschaft geht es deshalb nicht schnell genug. Europas größte Volkswirtschaft drohe abgehängt zu werden, warnten mehr als 20 Vorstandsvorsitzende deutscher Großunternehmen gestern im "Handelsblatt". "Andere Länder gehen entschlossen voran, Deutschland droht zurückzufallen", sagte etwa Commerzbank-Vorstand Martin Zielke.