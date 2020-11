Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Christian Hacke (77/Foto: dpa) ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und USA-Experte.

Herr Professor Hacke, Hängepartie bei den US-Präsidentschaftswahlen. Im Vorfeld hatten die Meinungsforscher Joe Biden deutlich vorn gesehen, jetzt gibt es ein Kopf-An-Kopf-Rennen. Wo sehen Sie die Ursachen dafür?

Das ist zunächst einmal eine Klatsche für die Meinungsforschungsinstitute und für all die Optimisten auch bei uns im Land, die davon ausgegangen sind, dass Biden mit deutlichem Abstand gewinnen würde. Wie man so daneben liegen kann, ist mir schleierhaft. Das liegt schon jenseits der Seriosität. Da war offenbar der Wunsch Vater des Gedankens, und man hat die Realitäten völlig ausgeblendet. Ich hoffe noch immer, dass Trump nicht wieder Präsident wird. Biden holt jetzt enorm auf, auch wegen der Briefwahl-Stimmen. Es ist nicht nur Kopf an Kopf, es ist 60 zu 40 für Biden. Die gute Nachricht ist, dass der demokratische Wahlprozess funktioniert und die Amerikaner auch die letzten Stimmen auszählen. Bis Pennsylvania bis Freitag nicht ausgezählt ist, ist nichts entschieden.

Präsident Trump hat sich bereits vor der Auszählung zum Sieger erklärt und juristische Schritte angekündigt und will vor den Supreme Court ziehen, sollte er am Ende doch nicht gewinnen. Droht jetzt eine Verfassungskrise?

Das ist die schlechte Nachricht. Trump erklärt sich zum Sieger, noch bevor die Stimmen ausgezählt sind. Das ist eine unglaubliche Geste, die das Wahlrecht und die Entscheidung der Wähler negiert. Das ist neu und einmalig in der amerikanischen Geschichte. So etwas hat es noch nie gegeben. Wenn am Ende die Gerichte die Wahl wirklich prüfen, ist nicht auszuschließen, dass das in Trumps Sinne läuft.

Was hat den Ausschlag für Trumps gutes Ergebnis gegeben?

Man gibt ihm mehr Wirtschaftskompetenz. Bidens Ankündigung, die Pandemie massiv koordiniert zu bekämpfen, um dann danach die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das ist liberal-demokratisch gedacht und auch in den Augen der Europäer richtig. Aber es gibt etwas Uramerikanisches. Das hat Donald Trump getan. Ihm ist es egal, ob bei der Pandemie mehr oder weniger Menschen sterben. Hauptsache, die Wirtschaft wird am Laufen gehalten. Erst die Wirtschaft, dann die Pandemie. Biden dagegen sagt, erst muss die Pandemie bekämpft werden. Dann kann die Wirtschaft wieder erstarken. Trumps Kalkül ist es, dass es den meisten weißen Amerikanern und seinen Unterstützern letztlich gleichgültig ist, wie die Corona-Krise behandelt wird. Denen ist wichtig, dass die Wirtschaft brummt. Denen ist es egal, wenn vor allem Schwarze und Latinos von der Pandemie betroffen sind. Da gibt es Rassismus mit einem Lächeln.

Trump droht damit, die Auszählung zu stoppen…

Das steht ihm überhaupt nicht zu. Er kann den demokratischsten Vorgang in einer Demokratie, die Wahl, nicht stoppen. Er ist schließlich nicht Lukaschenko, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten. Auch der konservativste Richter wird da klarstellen, das geht zu weit, das kann ich nicht mittragen. Die Stimmen werden ausgezählt, und an dem Ergebnis darf nicht gerüttelt werden.

Gerät die amerikanische Demokratie jetzt in eine Krise?

Das Positive ist: Wir erleben bei dieser Wahl eine unheimlich hohe Wahlbeteiligung und eine enorm vibrierende politisierte Gesellschaft. Amerikas demokratische Reflexe sind noch intakt. Auch die befürchteten Unruhen haben bisher nicht stattgefunden. Es gibt noch keinen Grund für Alarmismus. Wir müssen erst einmal die nächsten Tage abwarten, bis auch Pennsylvania ausgezählt hat. Die Anrufung der Gerichte wirkt wie ein Rückzugsgefecht. Wenn es am Ende die Mehrheit für Biden ist, dann ist die Sache klar, und er wird Präsident.

Zeigt das Ergebnis nicht, wie tief der Riss durch die amerikanische Gesellschaft geht?

Amerika hat Trump nicht die Gelbe Karte gezeigt. Ein großer Teil Amerikas steht nach wie vor hinter ihm. Das Land bleibt weiter zutiefst gespalten. Selbst wenn Biden Präsident würde, wäre es für ihn schwierig, weil es vermutlich im Senat weiterhin eine republikanische Mehrheit gibt und seine Pläne und neue Gesetze nicht einfach durchgehen würden. Wenn Biden Präsident werden würde, würde ein Mann Amerika führen, der die Demokratie nicht weiter durch autoritäre Methoden unterminiert. Er würde versuchen, die demokratischen Usancen wiederherzustellen. Die Amerikaner und die Verbündeten in der Welt würden aufatmen. Das Entscheidende wäre, dass im Weißen Haus kein Spalter mehr sitzen würde, sondern jemand, der mit Anstand und Würde versuchen würde, die Dinge wieder in alte liberale Formen zu bringen. Das wäre vor allem innenpolitisch sehr wichtig.

Wie geht es außenpolitisch weiter, auch in den deutsch-amerikanischen Beziehungen?

Im Unterschied zu Donald Trump, der die Verbündeten missachtet und auch vorgeführt hat, würde Biden hier wieder die Beziehungen pflegen und heilen. Bei Trump hieß es "America first" und das führte zu America alone. Biden weiß um den Wert der Verbündeten für die zukünftige Rolle der USA in der Welt und der atlantischen Zivilisation. Selbst wenn Amerika angeschlagen bleibt, hätte es einen Präsidenten, der zeigt, dass er dieses liberale Lager in der Welt anführen will, anstatt es weiterhin wie Trump zu unterminieren.