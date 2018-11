Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. "Nur die Ruhe, nur die Ruhe", mahnt Annegret Kramp-Karrenbauer die Fotografen und Kameraleute, die sich vor ihr aufgebaut haben und hektisch um die besten Bilder ringen. Doch merkt man der Noch-Generalsekretärin der CDU die Anspannung an. Einen solchen Auftrieb und Wirbel ist sie nicht gewohnt. Das Warten hat ein Ende. AKK, wie sie in ihrer Partei genannt wird, beendet ihr Schweigen und steigt offiziell mit in den Ring im Kampf um die Merkel-Nachfolge. Eine Woche lang hat sie gezögert und gewartet, sich vorbereitet und den Rivalen Friedrich Merz und Jens Spahn die Bühne überlassen. Jetzt ist sie da. Der Saal in der Berliner Landesvertretung des Saarlandes, ihres Heimatlandes, ist voll, das Interesse der Hauptstadtpresse groß.

"Ich werbe heute für mich", stellt Kramp-Karrenbauer klar, dass sie "keinen Wahlkampf gegen andere" führen will. Es dürfe "keinen ruinösen Wettbewerb" geben. Eine offene Feldschlacht um den Parteivorsitz will sie vermeiden. Debatten ja, aber bitte keine Flügelkämpfe, so die Botschaft.

Als CDU-Chefin würde sie Spahn und Merz mit einbinden, den einen als Gesundheitsminister und Präsidiumsmitglied, den anderen mit seiner Wirtschafts-Expertise, kündigt sie an. "Wenn wir es schaffen, den Bierdeckel zur Seite zu legen, können wir eine Steuer-App der Zukunft entwickeln", stichelt sie gegen Merz.

Vier Wochen noch bis zur Entscheidung darüber, wer nach 18 Jahren Angela Merkel als Parteivorsitzende beerbt. Jetzt gilt es, sich die beste Ausgangsposition mit Blick auf die Wahl auf dem Bundesparteitag zu verschaffen. Dies ist "das Ende einer Ära", die die CDU nachhaltig verändert und geprägt habe, würdigt Kramp-Karrenbauer die Verdienste von Angela Merkel. Nach Absetzbewegungen in Richtung Kanzlerin sucht man bei ihr vergeblich. "Eine solche Ära kann man nicht beliebig fortsetzen, man kann sie aber auch nicht rückgängig machen", stellt Kramp-Karrenbauer klar, dass es mit ihr keinen Kurswechsel um 180 Grad geben werde.

Merkels Politik der Mitte sei der richtige Weg, deshalb gehe es darum, den Erneuerungsprozess fortzusetzen, geht sie auf Distanz zu ihren Mitbewerbern. "Diese CDU, meine CDU, ist eine großartige Partei", übt sie schon einmal auf der Klaviatur, den Sound für die Parteitagsrede.

Erst im Februar war Kramp-Karrenbauer nach Berlin gewechselt, um das Amt der Generalsekretärin zu übernehmen, und gab dafür das Amt der saarländischen Ministerpräsidentin auf - wohl auch, um sich auf eine mögliche Nachfolge vorzubereiten. Merkels Rückzug letzte Woche hat auch sie überrascht und zwingt sie zu einer Planänderung. Ganz gleich, was auf dem Hamburger Parteitag geschehe, ihr Amt als Generalsekretärin werde sie aufgeben, erklärt sie. CDU-Chefin oder nichts - "AKK" setzt alles auf eine Karte.

Im Mittelpunkt ihrer Agenda stellt sie drei große Herausforderungen: Digitalisierung, Innere Sicherheit, soziale Sicherheit. Sie erinnert auch an die Bedeutung des "C" im Namen der Partei. Sehr genau zugehört habe sie in den letzten acht Monaten auf ihrer "ZuhörTour", auf 40 Stationen an der Basis und dort "Stolz und Frust", "Sorge und Verunsicherung" gespürt.

Gut 20 Minuten dauert ihre Bewerbungsrede, in der sie erste Punkte ihrer Agenda skizziert. Es ist ein Stimmungstest, in dem sie sich als Gegenmodell zu Merz und Spahn präsentiert, nüchtern, bodenständig, zugleich modern. Sie, die erfahrene Politikerin mit langer Regierungserfahrung, einem Gefühl für die Partei. Sie wisse, wie man in der Regierung Verantwortung trage und wie man in der Regierungsverantwortung bleibe, sagt sie. Auch das wieder ein kleiner Seitenhieb gegen Merz und Spahn.