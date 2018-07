Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Wir beginnen mit der Beitragsentlastung für Menschen mit geringen Einkommen", kündigt Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil gestern an. Noch vor der Sommerpause werde er einen Gesetzentwurf zur Rente einbringen, der ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen soll. Menschen, die mehr als 850 Euro pro Monat verdienen, müssen derzeit die vollen Sozialabgaben zahlen. Für sie soll es spürbare Beitragssenkungen geben. Großer Wurf oder nur Kosmetik? Die Fakten zum Vorhaben von Schwarz-Rot:

Die Ausgangslage: Für Mini-Jobs bis 450 Euro müssen Arbeitnehmer derzeit keine Sozialabgaben abführen. Oberhalb der Schwelle beginnt eine so genannte Gleitzone bis 850 Euro, in der die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung schrittweise bis zur üblichen Belastung ansteigen. Die Heil-Reform würde einen Teil der Midi-Jobber entlasten, vor allem aber diejenigen knapp oberhalb der Schwelle. Nach Angaben des Sozialministeriums sollen insgesamt fünf Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche haben. Hintergrund: Von den geplanten Steuersenkungen hat diese Gruppe kaum etwas, da sie nur sehr geringe oder gar keine Steuern zahlt.

Die Pläne: Im Koalitionsvertrag ist die Entlastung von Geringverdienern vereinbart, ohne dass dadurch die spätere Rente sinkt. Konkret will Heil die Obergrenze für die Midi-Jobs von 850 auf 1300 Euro anheben. Die Sozialabgaben würden also in der Spanne von 450 bis 1300 Euro Monatsverdienst sukzessive ansteigen. Wer 850 Euro verdient, würde durch die Heil-Reform 28 Euro pro Monat weniger Abgaben zahlen, pro Jahr 336 Euro. Bis zur neuen Obergrenze von 1300 Euro würde die Ersparnis auf 0 zurückgehen. Die Union steht hinter der Reform. "Es wird aber noch eine Diskussion darüber geben, ob 1300 Euro wirklich die richtige Grenze sind", kündigt CDU-Rentenexperte Peter Weiß im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion an. Entscheidender Punkt: Die Rentenanwartschaften sinken durch die geringeren Einzahlungen in die Rentenkasse nicht. Das soll verhindern, dass die Altersarmut steigt.

Die Kosten: Hierzu schweigt sich das Ministerium bislang aus, in der Union wird aber mit einer "überschaubaren Summe" gerechnet. Klar ist: Die Rentenkassen werden zusätzlich belastet, wenn die Midi-Jobber trotz geringerer Einzahlungen am Ende die gleiche Rente erhalten. Also müssen die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höhere Beiträge zahlen - oder der Bund stopft die Lücke mit Steuergeld.

Die Reaktionen: Experten sehen die Reform kritisch. Viele Haushalte verfügten neben einem Mini- oder Midi-Job über teils nennenswerte andere Einkommen. Es sei nicht die Aufgabe der Solidargemeinschaft, den sozialen Schutz für diese Gruppe zu "verbilligen", sagt etwa Sozialexperte Johannes Steffen. Ist der Midi-Job aber das einzige Einkommen des Haushaltes, erhalte dieser in der Regel zusätzlich Hartz IV. Dann aber würde der dank geringerer Sozialabgaben höhere Netto-Verdienst aus dem Midi-Job dazu führen, dass die Hartz-IV-Leistungen gesenkt werden - unter dem Strich bliebe nicht mehr übrig.

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, fordert daher, Geringverdiener durch Anhebung der Freibeträge steuerlich stärker zu entlasten. "Die Entlastung der Midi-Jobber darf nicht zum Freibrief für Unternehmen werden, den Niedriglohnsektor weiter auszuweiten", so Bentele im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Ähnlich sieht es der Deutsche Gewerkschaftsbund. Für die Entlastung von Geringverdienern gäbe es "bessere Wege", sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach unserer Redaktion. "Wenn statt am Bruttolohn am Haushaltseinkommen über die Steuer angesetzt wird, können Geringverdiener ganz gezielt entlastet werden." Dadurch würden Beitragsausfälle bei den Sozialversicherungen ebenso vermieden wie Fehlanreize am Arbeitsmarkt in Richtung Niedriglohnbereich.