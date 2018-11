Von Markus Sievers, RNZ Berlin

Berlin. "Deutschland haftet" - eindringlich wirbt der Berliner Finanzwissenschaftler Markus Kerber für seine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, mit der er die europäische Bankenunion stoppen möchte. "Die Risiken könnten alles sprengen, was man bislang hat beobachten können." Bei der gestrigen Anhörung in Karlsruhe verteidigte dagegen die Bundesregierung die Bankenunion. Diese diene auch dazu, Steuerzahler in Finanzkrisen zu schützen. Hintergründe:

Verstößt die Bankenunion gegen das Grundgesetz? Das Urteil dazu wird das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich in einigen Monaten verkünden. Geklagt hat eine Gruppe um den Juristen und Wirtschaftsprofessor Kerber. Aus ihrer Sicht gibt Deutschland durch die Vergemeinschaftung der Finanzrisiken weitreichende Kompetenzen ab, ohne dass dafür eine ausreichende demokratische Grundlage bestehe. So könnten etwa von deutschen Banken aufgebrachte Milliarden eingesetzt werden, um die Schieflage von Kreditinstituten in anderen Ländern zu bewältigen. Auch erhalte die Europäische Zentralbank (EZB) durch die Aufsicht über die 118 wichtigsten Banken der Währungsunion zu viel Macht. Zudem warnen die Kläger vor unabsehbaren Risiken für den Haushalt.

Wie rechtfertigt sich die Bundesregierung? Vor zehn Jahren, in der Finanzkrise, hätten die Steuerzahler den Großteil der Kosten getragen, erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Christine Lambrecht (SPD), gestern bei der Anhörung in Karlsruhe. Damals gab es noch keine Bankenunion. Nur diese verhindere einen Wettlauf der Mitgliedsländer um die für die eigenen Banken günstigsten Bedingungen. Die europäische Politik habe zudem darauf reagieren müssen, dass aus einem lokalen Bankenproblem leicht ein Stabilitätsrisiko für die gesamte Währungsunion werden könne.

Was ist mit Bankenunion gemeint? Im Kern geht es darum, durch eine gemeinsame, europäische Absicherung gegen Finanzrisiken die Währungsunion zu stabilisieren. Diesem Ziel dienen drei Instrumente. Seit November 2014 kontrolliert eine europäische Aufsicht, also im Wesentlichen die Europäische Zentralbank, die größten Geldhäuser in der Währungsunion. Das soll verhindern, dass etwa deutsche oder italienische Behörden bei drohenden Pleiten besonders nachsichtig mit ihren heimischen Instituten umgehen. Zweitens startete Anfang 2015 ein einheitlicher Mechanismus für die Abwicklung von angeschlagenen Kreditinstituten. Um deren Pleite kontrolliert ablaufen zu lassen, soll ein gemeinsamer Finanztopf die nötigen Gelder bereitstellen. In den zahlen die europäischen, auch die deutschen Banken ein. Drittens ist ein Europäischer Einlagensicherungsfonds geplant, mit dem auch Sparguthaben bei einer Pleite abgesichert werden sollen. Gegen den wehrt sich allerdings die Bundesregierung.

Wie beurteilen Volkswirte die Debatte? Für die Stabilität der Währungsunion sei die Bankenunion "unerlässlich", meint Isabel Schnabel, Mitglied im Sachverständigenrat. "Wir haben in der Euro-Krise gesehen, dass die Krise eines Mitgliedsstaates wesentlich dadurch verschärft werden kann, dass die Banken zu eng mit ihrem Sitzstaat verflochten sind." Daher sei es enorm wichtig, den "Risikoverbund zwischen Banken und Staaten" zu lockern. Auch Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanz-Zentrums, hält die Bankenunion im Prinzip für "vernünftig". Dennoch äußert er Verständnis für die Kritiker. "Die Klage wirft die wichtige Frage auf, ob nicht die Macht der EZB zu groß geworden ist." Einerseits sei sie für Geldpolitik verantwortlich, andererseits kontrolliere sie die 118 größten Kreditinstitute der Union. "Die europaweite Kontrolle der Großbanken hätte die Politik einer eigenen Behörde übertragen müssen, die nicht in Interessenskonflikte zwischen Geldpolitik und Aufsicht gerät."