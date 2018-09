Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jetzt sollen es die Autokonzerne richten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die Hersteller "zwingend in die Pflicht" nehmen. "Den Besitzern alter Diesel müssen höchst attraktive Angebote für den Wechsel in saubere Autos gemacht werden", fordert der CSU-Politiker. Gerade noch hatte Scheuer gebremst, sich gegen Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Motoren von Pkw ausgesprochen, da vollzieht er eine Wende, und nennt erste Details für ein neues Konzept gegen Fahrverbote. Ein zentraler Punkt soll offenbar eine höhere Umstiegsprämie werden, um den Anreiz für den Kauf sauberer Wagen zu erhöhen. Bisherige Prämien seien offenbar nicht attraktiv genug. Jetzt müssten die Hersteller nachbessern. Auch Hardware-Nachrüstungen will der Verkehrsminister nicht länger ausschließen. "Wir denken nach allen Seiten", sagte er.

Angesichts weiterer drohender Fahrverbote hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Scheuer in der vergangenen Woche zum Einlenken gedrängt. In den nächsten Tagen will der Verkehrsminister liefern. Wie die Autobauer allerdings in die Pflicht genommen werden sollen, bleibt weiter offen. Experten sind der Ansicht, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Bisher hatten sich die Hersteller bereit erklärt, an 6,3 Millionen betroffenen Diesel-Fahrzeugen Softwareupdates vorzunehmen und auch Kaufprämien für sauberere Fahrzeuge angeboten, weitere Maßnahmen jedoch abgelehnt. Mehr als 200.000 Käufer sollen die Prämien nach Angaben der Hersteller in Anspruch genommen haben.

Umweltministerin Svenja Schulze dagegen hält wenig von Scheuers Prämien-Plänen. Die SPD-Politikerin besteht weiter auf Hardware-Umrüstungen der Motoren, die Scheuer bisher für Pkw stets abgelehnt hatte. Jetzt droht neuer Streit zwischen den Ressorts.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter begrüßte gestern Scheuers Wende. "Offenbar haben die Warnungen der Umweltverbände vor Fahrverboten und die Bestätigungen der Gerichte einen gewissen Lerneffekt erzielt", erklärte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Bisher lasse sein Konzept allerdings noch auf sich warten. "Seine Vorschläge sind sehr nebulös", kritisierte der Grüne.

Der Bund müsse jetzt den Weg frei machen für Hardware-Nachrüstungen, forderte Hofreiter. Dafür brauche es weniger Bürokratie und erleichterte Zulassungen von Nachrüst-Kits für Dieselfahrzeuge. "Wenn Herr Scheuer jetzt umsteuern würde, wäre das ein erster Schritt. Hardware-Nachrüstungen sind dringend notwendig. Aber Herr Scheuer macht schon wieder derart viele Einschränkungen, dass am Ende wohl wieder nur eine Mogelpackung herauskommt", sagte er.