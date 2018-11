Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der SPD-Politiker Heiko Maas (52) ist seit März 2018 Außenminister.

Herr Maas, Europa schein im Moment sehr gespalten. Wie kann man dem entgegenwirken?

In der Europäischen Union gab es nie nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind nie immer alle nur einer Meinung gewesen. Heute stellen sich uns große Herausforderungen. Migration, Digitalisierung, Klimawandel – das sind alles globale Fragen. Die müssen wir gemeinsam angehen. Dem Rückzug der Amerikaner aus gemeinsamen Vereinbarungen müssen wir eine geschlossene europäische Haltung entgegensetzen. Es wird eine unserer größten Herausforderungen in der nächsten Zeit sein, unsere Werte, aber auch unsere Interessen entschlossen zu vertreten.

Müssen wir auch bei uns künftig mit Wahlkämpfen begleitet von Lügen und Demagogie rechnen, und wie können wir uns dagegen wappnen?

Ich befürchte, auch bei uns sind Falschnachrichten und Diffamierungen längst angekommen. Es ist bodenlos, was für ein kompletter Unsinn da manchmal verbreitet wird. Das ist Gift für unsere demokratische Debattenkultur. Wir müssen dem immer wieder mit klaren Fakten und vernünftigen Argumenten entgegen treten.

US-Präsident Donald Trump droht mit der Aufkündigung des INF-Vertrages. Erleben wir jetzt die Rückkehr atomarer Aufrüstung wie zu Zeiten des Kalten Krieges?

Die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten zum INF-Abkommen und seine Ankündigung geben Anlass zur Sorge. Wir wollen keine neue Aufrüstungsspirale, weder in Europa noch sonst wo. Daran kann niemand ein Interesse haben. Wir müssen alles daran setzen, dies zu verhindern. Deshalb stehen wir in einem engen Dialog mit der US-Administration und unseren Partnern in der Nato. Das Thema wird auch im Dezember auf der Tagesordnung des Nato-Außenministertreffens stehen.

Kann die Bundesregierung hier eine Vermittlerrolle zwischen Washington und Moskau übernehmen?

Wir werden uns beharrlich und mit Nachdruck für Abrüstung und Rüstungskontrolle einsetzen. Alle Seiten werden wir daran erinnern: Frieden und Sicherheit schaffen wir nicht gegeneinander, sondern nur miteinander. Dafür braucht es Transparenz, denn nur die schafft Vertrauen. Zum Vertrauensverlust beigetragen hat die Weigerung Russlands, die schwerwiegenden Vorwürfe einer Verletzung des INF-Vertrags zu entkräften. Ich habe meinen russischen Kollegen aufgefordert, sich an den Vertrag zu halten und volle Transparenz herzustellen. Dies ist bislang leider nicht geschehen.

Wäre ein neues Vertragswerk, womöglich auch mit der Einbeziehung von China, eine Möglichkeit, neues Vertrauen aufzubauen?

Unabhängig vom INF-Vertrag stellt sich für uns die Herausforderung, ein Abrüstungsregime zu schaffen, das auch solche Systeme beinhaltet, für die es bisher noch keine klaren Regularien gibt. Wir brauchen Regeln, die mit der technologischen Entwicklung immer neuer Waffenarten Schritt halten. Weltraumwaffen oder autonome Waffensysteme sind bald kein Science Fiction mehr, sondern womöglich Realität. Und: Natürlich wäre es auch sinnvoll, China in zukünftige internationale Regelungen miteinzubeziehen. Ich werde meine Gespräche in Peking in den nächsten Tagen auch dazu nutzen, dort für größere Transparenz und Rüstungskontrolle zu werben.

Die Grünen fordern jetzt den Abzug aller amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland. Wäre dies hilfreich und sinnvoll in diesem Prozess?

Unabhängig davon: Unser Ziel wird immer eine atomwaffenfreie Welt bleiben und nicht nur ein atomwaffenfreies Deutschland. Dazu braucht es aber Gespräche mit den Atommächten. Wir müssen ein Abrüstungsregime schaffen, das dieses Ziel verfolgt.

Die vollständige Aufklärung des Mordfalls Kashoggi lässt weiter auf sich warten. Haben Sie inzwischen die geforderten Antworten aus Riad zum Fall des getöteten Journalisten und Regimekritikers bekommen?

Nein, wir haben noch immer mehr Fragen als Antworten. Wir brauchen vollständige Aufklärung.

Wird Deutschland dauerhaft keine Waffen mehr an Saudi-Arabien liefern, oder gilt der Stopp nur vorübergehend?

Ganz klar: Solange die offenen Fragen nicht geklärt sind, wird es keinerlei Waffenexporte an Saudi-Arabien geben. Wir überprüfen jetzt auch bereits genehmigte Lieferungen. Im Jemen ist die humanitäre Lage katastrophal. Da ist es überfällig, dass endlich Bewegung in die Bemühungen um eine politische Lösung kommt. Der Fall zeigt deutlich, dass wir Gesprächskanäle mit Saudi-Arabien brauchen, um unsere klaren Erwartungen deutlich zu machen.

Frankreichs Präsident Macron hält wenig von einem Stopp der Waffenlieferungen...

Wichtig ist, dass wir mit unseren französischen Partnern im Gespräch bleiben. Das sind wir und suchen nach einer gemeinsamen Lösung. Es bleibt aber bei unserer politischen Entscheidung, die Rüstungsexporte einzustellen.

Ein Ende des Krieges im Jemen ist nicht abzusehen. Dort drohen eine humanitäre Katastrophe und der Hungertod von Hunderttausenden Menschen. Wie lässt sich dies noch verhindern?

Die Kampfhandlungen im Jemen müssen umgehend eingestellt werden. Es muss sofort ein humanitärer Zugang für Hilfsorganisationen ermöglicht werden. Wir sind dazu bereit, uns humanitär zu engagieren. Was wir brauchen, sind ein Schweigen der Waffen und eine Perspektive für eine politische Lösung.

Die neuen amerikanischen Iran-Sanktionen sind in Kraft getreten. Ist die europäische Strategie gescheitert, oder sehen Sie noch Chancen für den Erhalt Nuklearabkommen?

Nein. Wir sind uns innerhalb der Europäischen Union einig, dass unsere Linie richtig ist. Das Atomabkommen mit dem Iran erhöht unsere Sicherheit in Europa. Es ist besser, ein solches Abkommen zu haben als gar keines. Wir wollen keine weitere Eskalation, die den Iran wieder in die Uran-Anreicherung treibt. Das birgt eine Eskalationsgefahr weit über die Nahostregion hinaus. Wir arbeiten jetzt an einer Lösung, damit im Rahmen der bestehenden Regeln auch weiterhin legale Geschäfte mit dem Iran gemacht werden können. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die Europäische Union in dieser Frage zusammenzuhalten und wir werden unseren Weg weitergehen.

Am 9. November wird des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht gedacht. Deutschland erlebt heute wieder eine Zunahme des Antisemitismus. Der Zentralrat der Juden schlägt Alarm. Wie sollten Politik und Gesellschaft darauf reagieren?

In Deutschland darf es null Toleranz gegenüber Antisemitismus geben. Antisemitische Straftäter müssen die gesamte Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen. Die gesamte Gesellschaft muss deutlich machen, dass für Antisemitismus bei uns kein Platz ist. Ein solcher Jahrestag kann dies noch einmal deutlich ins Bewusstsein rücken. Gerade in den letzten Wochen haben viele ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus gesetzt, etwa mehr als 200 000 Menschen bei der Demonstration „Unteilbar“ in Berlin. Das sind hoffnungsvolle Zeichen.

In Dortmund sind Hunderte Neonazis ungehindert durch die Stadt marschiert, haben antisemitische Parolen skandiert und den Hitlergruß gezeigt. In Chemnitz und anderen Städten wurden jüdische Gaststätten angegriffen. Werden da nicht Erinnerungen an dunkelste Zeiten wach?

Das dürfen wir niemals tatenlos geschehen lassen. Es sollte uns mahnen: Wir sind alle aufgerufen, unsere freie und offene Demokratie zu verteidigen. Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam die richtigen Antworten geben und Antisemiten die Rote Karte zeigen.

Welches Bild von Deutschland entsteht da in der Welt? Wie reagieren Ihre Amtskollegen?

Wenn so etwas in Deutschland geschieht, wird es natürlich noch einmal besonders aufmerksam wahrgenommen. Unsere Partner in der Welt sehen aber auch, dass die große Mehrheit der Deutschen nicht bereit ist, Antisemiten das Feld zu überlassen. Hundertausende haben zuletzt in verschiedenen Städten gezeigt: Die große Mehrheit der Deutschen akzeptiert nicht, dass der Antisemitismus auf dem Vormarsch ist.

Schon wird wieder der Vergleich zur Weimarer Republik gezogen. Wie stabil ist unsere Demokratie noch?

Mit historischen Vergleichen wäre ich immer sehr vorsichtig. Wir sollten heute ganz klare Lehren aus unserer Geschichte ziehen: Für mich schließt das immer auch die Verantwortung ein, alles zu tun, um jüdisches Leben zu schützen. Wir dürfen antisemitischen und rassistischen Ressentiments keinen Fußbreit Platz lassen.

Zur Lage der SPD: Sie haben Ihre Parteifreunde vor einer „Lust am Untergang“ gewarnt. Worin macht die sich bemerkbar?

Die Menschen wollen nicht, dass wir ihnen ständig die Probleme der SPD erklären. Sie erwarten völlig zu Recht, dass wir ihre Probleme als Bürger klären. Die SPD muss mehr über ihre Erfolge sprechen, darüber, was sie erreicht hat und durchsetzt. Das Gute-Kita-Gesetz, die Rückkehr der Parität in der Krankenversicherung, die Einführung der Sammelklage für alle, mit der Verbraucher ihre Rechte besser durchsetzen können. Jetzt bringen wir nach Jahrzehnten ein Einwanderungsgesetz auf den Weg. Das alles würde es so ohne die SPD nicht geben. Wir täten gut daran, weniger über Sonderparteitage zu reden und mehr über unsere Leistungen. Weniger Selbstbeschäftigung, mehr Selbstbewusstsein. Das ist eine Grundvoraussetzung, um wieder mehr Vertrauen zu gewinnen.

Der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine hat einst gesagt, nur wer sich selbst begeistert, kann andere begeistern. Warum gelingt es der SPD nicht, sich und andere zu begeistern?

Wir brauchen kein Zaudern, sondern klare Haltung. Neues Vertrauen gewinnen wir nur mit politischen Inhalten, mit überzeugenden Programmen. Die Themen liegen auf der Straße: Bezahlbare Mieten, gerechte Bildung, eine sichere Rente oder eine gute Pflege. Das bewegt die Menschen und es sind unsere Anliegen. Die SPD ist auf all diesen Gebieten gut aufgestellt.

Was spricht gegen einen vorgezogenen Sonderparteitag?

Alles.

Viele in der SPD meinen, dass die Agenda 2010 wie ein Mühlstein an der Partei hängt. Ist da etwas dran?

Nein.

Die Erfolge der Reformen, die sich mit der Agenda 2010 verbinden, zeigen sich heute durch die gute Beschäftigungslage und die starke wirtschaftliche Entwicklung. Warum wirbt die SPD nicht damit, sondern erklärt, man müsse sich von der Agenda 2010 verabschieden und die Reformen zurückdrehen?

Von mir werden Sie diesen Ruf nicht hören. Dass wir heute eine so niedrige Arbeitslosenquote haben, ist zumindest auch ein Verdienst der SPD. Wir sind und bleiben die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Deswegen treten wir auch weiter sehr entschieden etwa für eine Grundrente und die Erhöhung des Mindestlohns ein.

Was muss sich in der Großen Koalition ändern?

Der Streit innerhalb der Union in der Migrationsdebatte oder was wir im Fall Maaßen erlebt haben, darf sich nicht wiederholen. Ein konstruktiver und respektvoller Umgang ist Grundvoraussetzung, damit man die Menschen von seiner Arbeit, von den politischen Weichenstellungen überzeugen kann. Ich hoffe, dass dies inzwischen jeder begriffen hat. Auch für CDU und CSU fallen die Wahlergebnisse und die Umfragen ja nicht so aus, dass sie einfach so weitermachen können.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Ist der Fall damit erledigt? Oder sollte auch Horst Seehofer als Bundesinnenminister in den politischen Ruhestand versetzt werden?

Die SPD-Haltung, Herrn Maaßen schon vor einiger Zeit in den Ruhestand zu schicken, hätte der Koalition viel Ärger erspart. Die Debatte hat viel Schaden angerichtet. Ihren Parteivorsitzenden muss die CSU sich allerdings selbst aussuchen.

Am Wochenende kommen die Grünen in Leipzig zu einem Parteitag zusammen. Schauen Sie ein bisschen neidisch auf die Begeisterung dort und auf die extrem guten Umfragewerte?

Nein. Wir müssen selbstbewusst für unsere Inhalte eintreten. Die SPD bleibt die einzige Partei, die Umwelt und Arbeit zusammen denkt.

Also glauben Sie, dass die Grünen schnell wieder an Zustimmung verlieren werden?

Die Grünen profitieren sicher auch von der derzeitigen Unzufriedenheit über die Großen Koalition. Union und SPD haben es selbst in der Hand, zumindest dies zu ändern und vernünftig zu regieren.

Erleben wir das Ende der Volksparteien?

Das hängt von den Volksparteien selbst ab. In Zeiten mit einer starken Polarisierung sind Volksparteien, die auf Zusammenhalt setzen, nötiger denn je. Aber das Parteienspektrum ist breiter geworden. Daher muss man in Einzelfragen auch klarere Positionen beziehen. In der Gesamtheit muss das Programm aber für eine breite Gruppe attraktiv sein. In Umfragen geben fast 80 Prozent der Menschen an, dass die SPD für sie eine wählbare Alternative ist. Das zeigt unsere Herausforderung, aber auch unsere Chance.