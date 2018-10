Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Von "Abschiedstournee" ist da bereits die Rede und von "Kanzlerinnendämmerung". Muss Angela Merkel um ihr Amt fürchten? Gestern bei den deutsch-israelischen Konsultationen ließ sich die Regierungschefin nichts anmerken, hieß es "Business as usual."

Schon am kommenden Samstag könnte es für Merkel ungemütlich werden. Mit Spannung wird ihr Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel erwartet. Bereits vor einem Jahr, nach der Bundestagswahl, hatte sie sich bei einem Kongress des CDU-Nachwuchses angesichts des historisch schwachen Wahlergebnisses kritische Fragen und den Ruf nach personeller Erneuerung anhören müssen. Diesmal droht ihr angesichts des schlechten Erscheinungsbildes der Großen Koalition und des unerwarteten Führungswechsels in der Unionsfraktion ein offener Aufstand. Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, lässt ausdrücklich offen, ob er und der CDU-Nachwuchsverband eine erneute Kandidatur Merkels beim Bundesparteitag in Hamburg in acht Wochen unterstützen. Die CDU-Vorsitzende hat bereits angekündigt, wieder antreten zu wollen. Den klaren Rückhalt der Jungen Union scheint sie jedoch nicht zu haben.

Sollte Merkel wieder antreten? JU-Chef Ziemiak will sich nicht festlegen. "Der Parteitag findet erst im Dezember statt. Es geht jetzt um die Frage, wie wir unser Land für die nächsten Generationen zukunftsfest machen", sagte er gestern gegenüber unserer Berliner Redaktion. Erst einmal gelte es, sich voll auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen zu konzentrieren. "Da haben wir viel zu tun, wenn wir die Wahlen gewinnen wollen. Danach werden wir über alles andere wie Personalien sprechen", sagte Ziemiak.

Geht es Merkel wie Kauder, wird sie am Ende von einem Überraschungskandidaten gestürzt? Oder setzt sie sich auch nach 18 Jahren wieder durch und bleibt zwei weitere Jahre an der Spitze der CDU? Schon formieren sich Merkels Truppen: "Ich unterstütze Angela Merkel", warb gestern Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der neue Hoffnungsträger der Partei, für eine erneute Kandidatur. Merkel habe immer erklärt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehörten. "Was wir jetzt ganz gewiss nicht brauchen, sind Personaldebatten", so Günther. "Was wir brauchen, ist Kontinuität, keine Personalquerelen." Auch der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat Merkels Kandidatur ausdrücklich begrüßt. Doch dürfte diese alles andere als ein Selbstläufer werden, muss die Kanzlerin zumindest mit einem Dämpfer rechnen. Ist Merkel noch die Nummer eins in der CDU und die Richtige für den Vorsitz? "Ich glaube, ja", sagt CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok. Neben Merkel und der neuen Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sei mit dem neuen Fraktionschef Brinkhaus eine neue Figur dazugekommen, gebe es jetzt ein Führungsdreieck.

Doch bereits zwei CDU-Politiker haben eine Kampfkandidatur gegen Angela Merkel angemeldet, wollen sie auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg herausfordern. Allerdings handelt es sich um in der Partei und in der Öffentlichkeit weithin unbekannte Mitglieder. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther zweifelt bereits an der Ernsthaftigkeit der Kandidaturen und räumt ihnen wenig Chancen ein. Großen Bedarf an personeller Erneuerung sieht er nicht. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die als eine mögliche Nachfolgerin von Merkel gehandelt wird, gebe es bereits eine neue Generalsekretärin.

Nach dem Überraschungscoup von Brinkhaus, der gegen Merkels Willen Volker Kauder als Fraktionschef abgelöst hatte, war bereits von einem Anfang vom Ende der Kanzlerschaft die Rede. An Spannung vor dem Parteitag mangelt es nicht. Wagt sich noch ein prominenter Merkel-Rivale aus der Deckung? Jedenfalls dürfte Merkel gewarnt sein.