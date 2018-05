Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Reiner Holznagel (41, Foto: dpa) ist Präsident des Bundes der Steuerzahler.

Der Bundestag hat nach der Wahl so viele Abgeordnete und Fraktionen wie nie zuvor. Damit sind Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt worden, oder?

Ja, sie sind sogar übertroffen worden. Deutschland hat ein übergroßes, überdimensioniertes Parlament. Die Bundestagsverwaltung schlackert mit den Ohren, weil sie nicht weiß, wie sie diese 709 Abgeordneten jetzt schnell unterbringen kann. Es gibt riesige logistische Probleme. Das wird unter dem Strich sehr, sehr teuer für die Steuerzahler.

Wie teuer denn?

Wir gehen von der Regelgröße des Bundestags aus - ohne Ausgleichs- und Überhangmandate. Die liegt bei 598 Abgeordneten. Durch die Aufblähung des Parlaments in Folge der Bundestagswahl werden im kommenden Jahr mindestens 75 Millionen Euro mehr an Kosten entstehen. Das ist eine konservative Schätzung und bezieht sich allein auf Ausgaben, die etwa durch die zusätzlichen Diäten und die Kostenpauschale entstehen. Nicht mitgerechnet sind mögliche Kosten für Anmietung und Bau von Liegenschaften. Wie sich das alles in den nächsten Jahren entwickelt, wird man sehen. Es hängt auch davon ab, wie die Bundestagsabgeordneten über ihre eigenen Bezüge entscheiden.

Wie stehen die Chancen für eine Reform?

Es ist Zeit, die seit Jahren notwendige Reform des Wahlrechts endlich umzusetzen. Wir brauchen eine Mandats-Obergrenze. Ein Bundestag mit 500 Abgeordneten ist vollkommen ausreichend. Dazu müssen die Wahlkreise neu eingeteilt werden. Unterm Strich bedeutet das nicht weniger, sondern mehr Demokratie. Schon heute gehen die Beteiligungsmöglichkeiten des einzelnen Abgeordneten gegen null, weil das Rederecht aus zeitlichen Gründen begrenzt ist. Darüber hinaus fordern wir eine Reform der Bezahlung von Bundestagsabgeordneten.

Wie könnte die aussehen?

Es darf keine Automatismen mehr geben. Aktuell ist es so, dass nur zu Anfang einer jeden Legislaturperiode der Diäten-Automatismus bestätigt werden muss, damit die Bezüge der Parlamentarier dann jedes Jahr steigen können. Das wollen wir nicht. Wir fordern, dass jedes Jahr aufs Neue entschieden wird. Die Steuerfreiheit der Abgeordneten-Kostenpauschale muss abgeschafft werden. Unsere Forderung ist, dass Parlamentarier in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder in ein Versorgungswerk. Die bisherige üppige Altersversorgung muss abgeschafft werden. Es gilt, Abgeordnete endlich mit ganz normalen Bürgern gleichzustellen. Alle bestehenden Privilegien sollten abgeschafft werden.

Sondierungen für eine Jamaika-Koalition zeichnen sich ab. Was muss ganz oben auf die To-do-Liste der neuen Bundesregierung?

Unsere wichtigste Forderung ist, dass der Solidaritätszuschlag spätestens bis Ende 2019 abgeschafft wird, und zwar komplett. Das muss unbedingt im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Entlastung der Mittelschicht bei der Einkommensteuer. Darüber hinaus brauchen wir endlich die Anhebung des Kinderfreibetrags auf das Niveau des Freibetrags für Erwachsene.