Von Andreas Herholz und Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Am Ende ihrer Rede legt die Kanzlerin noch einmal viel Kraft in ihre Stimme. "Europa hat viele Herausforderungen. Aber die der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden", ruft Angela Merkel nach gut 20 Minuten in den Plenarsaal und warnt eindringlich vor einem Scheitern. Von sieben Punkten einer gemeinsamen EU-Migrationspolitik seien nur noch zwei strittig, gibt sich die Kanzlerin optimistisch.

Merkel kämpft, appelliert gestern in ihrer Regierungserklärung im Bundestag an die Vernunft und erhält nicht nur aus den Reihen der Unionsfraktion Beifall. Bundesinnenminister Horst Seehofer - Merkels Widersacher im Streit um die Asylpolitik und im Machtkampf zwischen CDU und CSU - fehlt an diesem Morgen im Plenum. Er überlässt der Kanzlerin die Bühne.

Kehrt Merkel mit leeren Händen vom EU-Gipfel in Brüssel zurück nach Berlin, dann drohen das Aus der Fraktionsgemeinschaft mit der CSU und ein Bruch der Großen Koalition. Es wäre womöglich auch das Ende ihrer 13-jährigen Kanzlerschaft.

Es ist Merkels bisher wohl schwerster Kampf. Gestern Abend berät sie in Brüssel mit ihren europäischen Amtskollegen über eine gemeinsame Migrationspolitik, über ein Ende der "Sekundärmigration", wie es im Brüssel-Sprech heißt, und was die CSU als "Asyltourismus" bezeichnet: Das Weiterziehen von in einem EU-Land bereits registrierten Flüchtlingen in ein anderes Land. Vor allem Italien stellt sich quer. Rückendeckung kommt aus Spanien: "Wir benötigen eine gemeinsame Antwort auf die gemeinsame Herausforderung Migration", sagt Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez.

Auch der Außengrenzen-Schutz liegt in Brüssel - mal wieder - auf dem Tisch. Und plötzlich ist ganz viel von "Seeanlandungs-Plattformen" die Rede: Auffanglager für Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer gerettet, aber nicht nach Europa sondern nach Nordafrika zurückgebracht werden sollen. Die Botschaft: Gelingt die Abschottung, wird auch das Problem der EU-Binnenmigration entschärft. Auch die Kanzlerin unterstützt plötzlich Auffanglager in Nordafrika.

Geht es also voran in Sachen gemeinsamer EU-Asylpolitik? Immer wieder hatte Seehofer angedroht, andernfalls ab der kommenden Woche Zurückweisungen von bereits in der EU registrierten Flüchtlingen an der Grenze im Alleingang per Ministererlass durchzusetzen. Wie geht es jetzt weiter? "Das kommt ganz entschieden darauf an, was in Brüssel zustande kommt", sagt Seehofer. "Warten wir‘s ab."

Abwarten - für die Opposition dauert die Hängepartie schon viel zu lange. "Was Sie hier abliefern, ist eine Zumutung für die Bürger und blamabel gegenüber unseren europäischen Partnern", feuert Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht im Bundestagsplenum gegen Seehofer und die CSU. "Nehmen Sie überhaupt noch wahr, dass es eine Welt außerhalb von Bayern gibt?"

Die Entscheidung wird in der Verlängerung nach dem EU-Gipfel fallen, am Freitag und Samstag. "Viele Gespräche und Telefonate" kündigt Seehofer an. Noch vor den Treffen des CSU-Vorstandes und der CSU-Landesgruppe am Sonntag um 15 Uhr in München müsse es eine gemeinsame Lösung geben, heißt es aus Unionskreisen. Andernfalls drohe der Streit vollends zu eskalieren. "Der feste Wille ist da", versichert Seehofer - macht eine Lösung aber auch von den Gipfelergebnissen abhängig.

"Ich hoffe, dass dann die Sache passt. Dies wäre der Idealfall", erklärt der Innenminister. "Das Beste ist, wenn wir uns, CDU und CSU, verständigen, wenn es die Sachlage hergibt", schlägt er versöhnlichere Töne an. Es gebe "keinen Stundendruck", die Bandbreite der möglichen Entscheidungen sei groß. "Für Hektik gibt es gar keinen Anlass. Das wird Schritt für Schritt gemacht."