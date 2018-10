Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. SPD-Politiker Hubertus Heil ist Arbeitsminister in der Großen Koalition.

Herr Heil, die Große Koalition im permanenten Krisenmodus - wie lange kann das noch gutgehen?

Die Große Koalition ist handlungsfähig, sie arbeitet und sie bringt das Land mit vielen konkreten Verbesserungen voran. Die Bundesregierung hat bereits viel von dem auf den Weg gebracht, was wir Sozialdemokraten in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt haben. Der öffentliche Eindruck ist leider viel zu oft ein anderer. Das hat vor allem die CSU zu verantworten, indem sie für eine Koalitionskrise nach der anderen gesorgt hat. Das muss aufhören.

Nach dem überraschenden Wechsel an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag steht Angela Merkel unter Druck. Die Opposition spricht bereits von Kanzlerinnendämmerung und fordert, Angel Merkel möge die Vertrauensfrage stellen…

Ich sehe keine Notwendigkeit, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Es ist aber höchste Zeit, dass CDU und CSU ihre Konflikte klären, damit wir in der Koalition endlich wieder zurück an die Arbeit gehen können. Der permanente Streit schadet nur.

Die Wirtschaft fordert einen Spurwechsel, die Union lehnt dies strikt ab. Sollten Asylbewerber bleiben können, wenn sie einen Job haben?

Wir brauchen hier pragmatische Lösungen. Wer kein Recht hat, hier zu sein oder sein Recht durch eine Straftat verwirkt hat, muss abgeschoben werden. Wir dürfen aber nicht die Falschen abschieben. Es gibt Viele, die gut integriert sind, die deutsche Sprache können und einen Job oder eine Ausbildung haben. Da macht es doch keinen Sinn, diese Menschen abzuschieben, um dann aus dem Ausland eine andere Fachkraft zu holen, die dessen Arbeit übernimmt.

Die SPD will das Rentenniveau bis zum Jahr 2040 stabilisieren. Experten warnen vor gewaltigen Kosten, die auf die jüngeren Generationen zukommen würden. Wie soll dies finanziert werden?

Es muss darum gehen, das Kernversprechen unserer Gesellschaft zu erneuern: dass man sich nach einem Leben voller Arbeit auf eine auskömmliche Alterssicherung verlassen kann. Deshalb haben wir den Rentenpakt beschlossen, der dafür sorgt, dass das Rentenniveau bis 2025 nicht absinkt und der Beitragssatz in diesem Zeitraum gleichzeitig nicht ansteigt. Wir finanzieren dies, indem wir den Bundeszuschuss aus Steuermitteln an die Gesetzliche Rentenversicherung erhöhen und indem wir einen Demografiefonds schaffen, der beide Ziele absichert. Die SPD will das Rentenniveau auch über 2025 hinaus stabil halten. Gelingt das in dieser Legislatur nicht, werden wir auch künftig dafür streiten und werben.

Sie wollen Hartz IV reformieren. Wie sollen die Leistungen verändert werden?

Unser vorrangiges Ziel muss sein, wo immer es geht Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bevor sie entsteht. Dazu müssen wir verstärkt in Qualifizierung investieren, damit die Beschäftigten auch die Arbeit von morgen machen können. Wenn Menschen ihre Arbeit verloren haben, geht es darum, sie schnellstmöglich wieder in Arbeit zu bringen. Das tun wir mit dem sozialen Arbeitsmarkt. Bei der Grundsicherung wird es Verbesserungen geben, vor allem für Alleinerziehende. Schließlich kann es nicht sein, dass Eltern, vor allem Frauen, in der Grundsicherung landen, nur weil sie Kinder haben. Deshalb werden im kommenden Jahr nicht nur das Kindergeld anpassen, sondern auch den Kinderzuschlag erhöhen und die Bildungs- und Teilhabeleistungen verbessern.

Die bayerische Staatsregierung will das Familiengeld Hartz-IV-Empfängern zukommen lassen. Was spricht dagegen?

Die Rechtslage ist sehr klar. Die CSU trägt diese Diskussion aus wahltaktischen Gründen auf dem Rücken der Betroffenen aus. Was Herr Söder hier beim Familiengeld macht, ist nicht glaubwürdig. Wenn die CSU die Situation von benachteiligten Kindern wirklich verbessern will, kann sie die Bundesregierung dabei unterstützen, das Bildungs- und Teilhabepaket besser auszustatten und den Kinderzuschlag zu verbessern.