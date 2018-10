Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Felix Klein ist Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung

Siebte deutsch-israelische Regierungskonsultationen in Jerusalem: Sie nehmen erstmals als Antisemitismusbeauftragter teil. Welche Botschaft bringen Sie mit?

Meine Teilnahme soll ein Signal an die israelische Regierung senden, wie wichtig wir in Deutschland die Förderung jüdischen Lebens nehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird meine Position auch offiziell vorstellen. Ich führe auch eigene Antisemitismus-Konsultationen mit der israelischen Seite. Antisemitismus hat viel mit Israel-Kritik und den Handlungen im Nahen Osten zu tun.

Wo sehen Sie die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus?

Die Grenze von legitimer Israel-Kritik zu Antisemitismus wird überschritten, wenn an die Handlungen der israelischen Regierung andere Maßstäbe im Vergleich zu anderen Ländern angelegt werden und wenn der Staat Israel delegitimiert oder dämonisiert wird.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte vor der Abreise, dass Deutschland im Nahost-Konflikt weiterhin eine Zweistaaten-Lösung unterstütze. Wie realistisch ist dieses Ziel derzeit noch?

Auch wenn der Friedensprozess derzeit stockt, auch wenn Signale derzeit in eine andere Richtung gehen: Wir sollten an dieser Zielsetzung festhalten. Es gibt keine Lösung ohne diese zwei Staaten. Durch unser Gewicht in Europa können wir schon eine Sonderrolle einnehmen, um den festgefahrenen Friedensprozess wieder in Gang zu setzen. Die Israelis wissen, dass sie mit uns einen der stärksten Verbündeten in der EU haben.

Die Knesset in Jerusalem hat im Juli das sogenannte Nationalitätsgesetz verabschiedet, das Israels Status als jüdischer Nationalstaat verankert. Wie bewerten Sie das Gesetz?

Die Reaktionen auf das Gesetz zeigen, dass es für Teile der israelischen Gesellschaft problematisch ist. Solche Entwicklungen beobachten wir mit Sorge. Allerdings ist das eine innere Angelegenheit Israels, in die wir uns nicht einzumischen haben. Ansprechen werde ich das aber nicht, weil es thematisch nicht in meine Konsultationen hineingehört.

Nach den Übergriffen auf jüdische Schüler in Berlin und anderswo haben Sie eine statistische Erfassung solcher Vorfälle gefordert. Wie soll solcher Alltags-Antisemitismus beobachtet werden?

Anfang November soll ein Bundesverband "MIRA" (Melde-, Informations- und Recherchestellen Antisemitismus) gegründet werden. In diesem werden bundesweit Institutionen zur Verfügung stehen, bei denen Betroffene Vorfälle melden können. Die Opfer sollen auch beraten werden. Als nächstes soll sich der vom Bundestag geforderte Expertenkreis Antisemitismus konstituieren, und noch im Januar eine Bund-Länder-Kommission. Mit all diesen Institutionen werden wir beraten, wie wir effizienter gegen Antisemitismus vorgehen können.

Mehrere jüdische Mitglieder der AfD wollen eine eigene Gruppe gründen - "Juden in der AfD". Sie sagen, die AfD sei die einzige Partei, die muslimischen Judenhass thematisiere. Können Sie das nachvollziehen?

Das muss uns besorgen. Antisemitismus, egal von wo er kommt, kann nicht toleriert werden. Das schließt auch Antisemitismus von Muslimen ein, gegen den wir genauso entschlossen vorgehen. Ich bedaure es sehr, dass offenbar einige Juden der Meinung sind, sie würden nur dort entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus durch Muslime finden. Nach meiner Auffassung trifft das nicht zu. Die Gründung dieser Gruppe wirft aber auch Fragen auf, weil die AfD Themen besetzt, die explizit gegen jüdisches Leben sind, etwa das Schächtungsverbot, oder die Diskussion um Beschneidungsverbote. Die AfD duldet auch antisemitische Ausfälle in ihren Reihen und geht nicht in ausreichendem Maß dagegen vor.