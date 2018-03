Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Der gebürtige Regensburger studierte die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Philosophie und unterrichtet heute am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf.

Herr Meidinger, an einer Berliner Grundschule werden jüdische Schüler wegen ihres Glaubens von Muslimen bedroht, weil sie nicht an Allah glauben. Ein Einzelfall?

Es ist Gott sei Dank noch nicht der Regelfall, aber wir registrieren vergleichbare Fälle an bestimmten Schulen immer häufiger. Dabei gehen die Übergriffe nicht nur von muslimischen Schülern aus.

In Schülerkreisen kursieren in Chatgruppen sogar Enthauptungsvideos. Macht der Islamismus nicht einmal vor unseren Schulen halt?

Schule ist Spiegelbild der Gesellschaft und damit machen gesellschaftliche Konflikte auch vor den Schultoren nicht Halt. Dazu kommt, dass die große Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen inzwischen Smartphones besitzt und in sozialen Netzwerken aktiv ist. Über das Internet gelangen Hassvideos und Hassbotschaften potenziell auf jedes Schülerhandy.

Wie steht es an den Schulen mit der Integration von Migranten?

Es gibt viele Regionen und Schulen, in denen die Integration bei allen noch existierenden Problemen auf einem guten Weg ist. Leider gibt es aber auch zunehmend schlimme Vorfälle an sozialen Brennpunktschulen, die Beispiele für eine nicht existierende oder gescheiterte Integration sind, etwa Bandenkriege zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen bis hin zur Bedrohung und Beschimpfung von Lehrkräften.

Sie fordern eine Obergrenze für Migranten an Schulen. Wie soll das konkret gehen?

Ich fordere keine konkrete Obergrenze, habe aber mehrfach darauf hingewiesen, dass ab einem Migrationsanteil von 35 oder 40 Prozent die Schülerleistungen in der Gesamtklasse dramatisch sinken. Das ist keine bloße Behauptung, sondern durch mehrere Studien belegt. Wir müssen uns also mehr Gedanken machen, mit welchen Maßnahmen und Anreizsystemen wir eine bessere ethnisch-soziale Mischung der Schülerschaft in sozialen Brennpunkten in Berlin, Frankfurt oder dem Ruhrpott hinkriegen. Bis dato schaut die Politik dieser Entwicklung nur tatenlos zu.

Lehrer und Eltern klagen, dass an den Schulen Gewalt immer mehr zunimmt. Wie ernst ist die Entwicklung?

Eltern müssen sich insgesamt in der großen Mehrheit sicher noch keine Sorgen machen, wenn sie ihre Kinder morgens zur Schule schicken, insbesondere in Bayern nicht. Aber wir dürfen nicht verschweigen, dass es insbesondere in Ballungsgebieten auch Zustände an Schulen gibt, die inakzeptabel und für Lehrer und lernwillige Schüler gleichermaßen unerträglich sind.

In Berlin gibt es bereits Wachpersonal an einer Schule. Bekommen wir hierzulande amerikanische Verhältnisse?

Für mich wäre es eine schlimme Vorstellung, wenn auch bei uns Schulen wie in den USA zu Hochsicherheitstrakten umgebaut werden müssten mit eigenem Wachpersonal, Schultaschenkontrollen und Sicherheitsschleusen, wie wir das sonst nur vom Flughafen kennen, bis hin zur Forderung nach einer Bewaffnung von Lehrkräften, wie das Trump kürzlich gefordert hat. Wir müssen alles dafür tun, dass so etwas in Deutschland nicht passiert.