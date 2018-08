Dieser Demonstrant in Alexandria teilt offenbar die Ansicht des Gerichts zu Paul Manafort: "Schuldig" steht auf seinem Plakat. Foto: AFP

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Heidelberg/Berlin. Der Politologe Martin Thunert ist Dozent am Heidelberg Center for American Studies.

Herr Thunert, der langjährige Anwalt von Donald Trump wirft dem US-Präsidenten vor, Schweigegeld an Frauen bezahlt zu haben. Wie stark bringt das Trump in Bedrängnis?

Das war ein sehr schlechter Tag für Donald Trump. Die Aussagen von Michael Cohen sind juristischer und politischer Sprengstoff. Cohen sagt, Trump habe die Schweigegeldzahlungen veranlasst. Das wäre ein Verstoß gegen das US-Wahlkampffinanzierungsgesetz. Denn dahinter steckte der Versuch, seine Affären aus dem Wahlkampf herauszuhalten.

Könnten die Vorwürfe Trump am Ende gar das Amt kosten?

Für Trump besteht jetzt das veritable Risiko, dass die Demokraten im Januar oder Februar ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Wenn sie bei den Zwischenwahlen im Herbst die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern, was durchaus möglich ist, werden sie sich diese Chance kaum entgehen lassen. Das wäre für Trump natürlich eine immense Bürde bei Versuch, für eine zweite Amtszeit gewählt zu werden. Er würde schwer angeschlagen in den Wahlkampf 2020 gehen. Er versucht deswegen alles, damit seine Republikaner die Zwischenwahlen am 6. November gewinnen, weil er weiß, dass es sonst verdammt eng wird für ihn. Dass es zur Amtsenthebung kommt, glaube ich nicht. Zur Verurteilung im Senat mit einer Zweidrittelmehrheit bräuchten die Demokraten auch die Stimmen etlicher Republikaner. Die gäbe es wohl nur, wenn Trump wegen seiner mutmaßlichen Russland-Connection Hochverrat vorgeworfen werden würde. Eine normale strafrechtliche Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten ist praktisch unmöglich. Aber danach schon.

Bringt ihn auch die Verurteilung seines Wahlkampfmanagers Paul Manafort in Bedrängnis?

Durch das Urteil des Geschworenengerichts aus "normalen" Bürgerinnen und Bürgern wird Sonderermittler Robert Mueller, der wegen mutmaßlicher Absprachen mit Russland ermittelt, politisch erheblich gestärkt. Trump kann nun kaum weiter behaupten, Mueller betreibe eine Hexenjagd auf Trumps frühere Mitarbeiter. Trump kann es sich jetzt nicht mehr leisten, Mueller zu entlassen, ohne viele Republikaner gegen sich aufzubringen.

Außenminister Heiko Maas skizziert eine neue US-Strategie der Bundesregierung. Er hielte es für einen Fehler, Trump "auszusitzen"…

Es wird sich nicht alles zurückdrehen lassen, wenn Trump einmal nicht mehr Präsident ist. Maas’ Vorstoß wirft aber viele Fragen auf. Beim Versuch, Deutschland aufzurüsten und den europäischen Nato-Pfeiler zu stärken, stößt er ja schon auf massiven Widerstand in der eigenen Partei. Der deutsche Wehretat bleibt weit von den zwei Prozent entfernt. Nicht nur die SPD, auch andere Kräfte links der Mitte ziehen ja nicht mit. Die Vorstellung, die Europäer könnten schon bald sicherheitspolitisch unabhängig von den USA werden, ist ein wenig naiv.

Hat Maas denn Rückhalt in Europa?

Nicht bei allen Mitgliedstaaten der EU. Im Gegenteil. Italien und Tschechien sind sehr russlandfreundlich, die Briten treten aus. Europa ist tief gespalten. Dazu hat übrigens die Pipeline Nord Stream II erheblich beigetragen. Natürlich brauchen wir mit den USA eine "balancierte Partnerschaft", wie es Maas fordert. Aber der Weg dorthin ist weit.

Zu Maas’ Vorschlägen gehört, ein unabhängiges Zahlungssystem für Europa aufzubauen, etwa um Sanktionen gegen Unternehmen zu verhindern, die mit dem Iran handeln …

Auch das hört sich gut an, dauert aber mit der Umsetzung im Falle Iran wahrscheinlich zu lange. Wir sehen, dass sich deutsche Unternehmen schon jetzt aus dem Iran zurückziehen. Überlegungen für ein europäisches Zahlungssystem gibt es seit zwanzig Jahren.

Eine echte Kurskorrektur können Sie in Maas’ Konzept also nicht erkennen?

Die entscheidende Frage aus Sicht der Amerikaner ist: Wie halten es die Europäer mit Blick auf China und den indo-asiatischen Raum? Werden sie hier an der Seite der USA stehen, wenn es zu Konflikten über reine Handelsdifferenzen hinaus kommt? Hierzu gibt es von Heiko Maas kein Wort. Eine Strategie gegenüber Asien ist aber eine Grundvoraussetzung, um das transatlantische Verhältnis dauerhaft auf eine neue Grundlage zu stellen.