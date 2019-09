Bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen in Heidelberg demonstrieren regelmäßig hunderte Schüler. Foto: Rothe

Von Daniel Bräuer und Barbara Klauß

Heidelberg. Die "Fridays 4 Future"-Bewegung hat den kommenden Freitag zum globalen Aktionstag ausgerufen. Nicht nur Schüler sollen dann für mehr Klimaschutz protestieren. Einige Gewerkschaften unterstützen das Vorhaben, allerdings mit wichtigen Einschränkungen. Was es zu beachten gilt:

> Streiken fürs Klima - geht das? Ein klares Nein. Wer während der Arbeitszeit demonstriert, tritt in einen politischen Streik. Aber der ist nicht erlaubt. "Arbeitskampf muss dem Abschluss eines Tarifvertrags dienen", erklärt Tomas Lobinger, Professor für Arbeitsrecht an der Uni Heidelberg. "Darin können Sie keine politischen Fragen regeln, für die der Gesetzgeber zuständig wäre."

> In welchem Gesetz steht das? Kuriose Antwort: In keinem! Denn das Arbeitskampfrecht ist nicht gesetzlich geregelt. Das Verbot politischer Streiks geht aus Gerichtsurteilen hervor - angefangen bei einem Zeitungsstreik 1952 für ein stärkeres Betriebsverfassungsgesetz. Dennoch hat es politisch motivierte Streiks gegeben - etwa gegen die Notstandsgesetze, das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt oder die "Rente mit 67". Grundlegend ist GG Art. 9 (3), der die Koalitionsfreiheit verankert. Aber eben nur, um über Arbeitsbedingungen zu verhandeln.

> Welche Konsequenzen hat man zu befürchten? "Es ist kein Unterschied, ob Sie blaumachen oder sagen: ,Ich streike heute politisch‘", erklärt Lobinger. "Wenn Sie nicht auftauchen, ist das eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht. Und dafür kann es eine Abmahnung geben." Bei Wiederholung sogar eine Kündigung.

> Droht auch juristischer Ärger? Dem einzelnen Arbeitnehmer nicht. "Nicht alles, was rechtswidrig ist, wird auch bestraft", sagt Jurist Lobinger. Anders sieht das für die Gewerkschaften aus: Sollten sie zu einem rechtswidrigen Streik aufrufen, könnten sie von den Arbeitgebern wegen Produktionsausfällen in Haftung genommen werden.

> Wie kann man sich gefahrlos beteiligen? Ganz auf der sicheren Seite ist, wer Urlaub oder auf sonstige Weise freinimmt, etwa zum Überstundenabbau. Auf eigene Faust ist das allerdings nicht möglich, mahnt Lobinger. "Das ist mit dem Arbeitgeber zu besprechen." Auch eine Kundgebung während der Mittagspause ist erlaubt - weil dann genau genommen die Arbeit nicht niedergelegt wird.

> Und wenn der Arbeitgeber die Teilnahme erlaubt oder gar dazu ermuntert? Dann gibt es im Prinzip kein Problem - aber möglicherweise bei den Details. Handelt es sich um eine unbezahlte Freistellung, kann der Arbeitgeber für die Zeit der Abwesenheit Lohn bzw. Gehalt kürzen. Oder verlangt er, dass die Arbeit später nachgeholt wird? All das solle genau besprochen werden, rät Lobinger. "Sonst kommt der Ärger hinterher."

> Was sagen die Gewerkschaften? Verdi Rhein-Neckar ruft seine Mitglieder explizit dazu auf, sich "außerhalb der Arbeitszeit" zu beteiligen. "Es ist jetzt an den Erwachsenen, der Schülerbewegung alle Unterstützung teilwerden zu lassen, die erforderlich ist, damit wirksamer Klimaschutz auch wirklich umgesetzt wird", sagt Geschäftsführer Jürgen Lippl. Auch die IG BAU Nordbaden ruft zur Teilnahme auf und appelliert an Arbeitgeber, den Beschäftigten das zu ermöglichen.

> Und wie sehen das die Arbeitgeber? Die IHK Rhein-Neckar betont, Klimaschutz sei eine zentrale Zukunftsaufgabe; jedoch könne die Kammer sich nicht am Demoaufruf beteiligen, weil sie "ausgleichend und abwägend" zu wirken habe. Große Arbeitgeber der Region betonen, dass die Teilnahme an solchen Aktionstagen nicht das Arbeitsverhältnis beeinträchtigen dürfe. Daimler etwa stellt es seinen Angestellten frei, einen Urlaubs- oder Gleittag zu nehmen. Und betont: "Bei unentschuldigtem Fehlen von Mitarbeitern prüfen wir disziplinarische Maßnahmen." Ähnliches gilt bei BASF. Allerdings: Der Chemiekonzern hält am 20. September eine Mitarbeiterveranstaltung zum Klimaschutz ab, bei der Vorstandschef Martin Brudermüller in Ludwigshafen mit Mitarbeitern diskutiert. Bei Heidelberger Druckmaschinen heißt es, der Aktionstag sei intern noch kein Thema. "Außerhalb des Betriebes können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen möglichen Aktionen teilnehmen, von der Blutspende bis zur Kundgebung", so Personalchef Rupert Felder.

> Was ist vor Ort geplant? In Mannheim soll es um 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz eine Kundgebung geben. In Heidelberg ist etwas Ähnliches erst eine Woche später geplant. Am 20. September gibt es die "normale" Schülerdemo um 11 Uhr. "Es dürfen natürlich gerne auch andere Menschen teilnehmen, die dafür freimachen können", betont Gewerkschafter Lippl.