Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Paul Ziemiak (30) ist Vorsitzender der Jungen Union Deutschland.

> Sie wollen das Renteneintrittsalter erhöhen. Fürchten Sie nicht den Zorn der Menschen, wenn Sie die Rente mit 70 fordern?

Ich fordere nicht Rente mit 70. Wir müssen das Rentenalter an die steigende Lebenserwartung koppeln. Je älter die Menschen werden, desto später müssen sie in Rente gehen. Wenn sich nichts ändert, wird das Rentenniveau künftig immer weiter zurückgehen. Dann wird es in zwei oder drei Jahrzehnten womöglich nur noch bei 30 Prozent ihres letzten Durchschnittsverdienstes liegen. Das ist zu wenig zum Leben. Da droht immer mehr Altersarmut. Die Einführung der Rente mit 63 der Großen Koalition war ein Riesenfehler. Damit ist ein falsches Signal gesetzt worden. Die Menschen müssen wissen, dass sie in Zukunft länger und nicht weniger arbeiten müssen.

> Steigende Lebenserwartung heißt also automatisch spätere Rente?

Natürlich kann nicht jeder bis 67 oder 70 arbeiten. Aber der größte Teil schon. Wir müssen das Renteneintrittsalter Stück für Stück anheben. Es muss einen Automatismus zwischen Renteneintritt und der Entwicklung der statistischen Lebenserwartung geben. Wenn die Lebenserwartung in einer Dekade um zwei Jahre steigt, muss man ein Viertel dieser Zeit länger arbeiten. Das wären sechs Monate.

> Die Niedrigzinspolitik wirkt sich negativ auf die private Altersversorgung aus. Droht da die nächste Rentenlücke?

Das ist ein zusätzliches Problem. Viele unterschätzen noch, welche Folgen das für die Altersversorgung haben wird. Wir brauchen eine Änderung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Es kann nicht sein, dass hierzulande der Ertrag der privaten Vorsorge quasi enteignet wird, um Krisenländern in der EU billiges Geld zu verschaffen.