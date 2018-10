Deshalb will Arbeitsministerin Nahles mit Zollbeamten auf Tour gehen - Dokumentationspflicht bleibt - Einigung mit Sportvereinen

Von Andreas Herholz und

Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (44) ist Berufspolitikerin. Schon während ihres Studiums arbeitete die gebürtige Mendigerin für einen SPD-Bundestagsabgeordneten. Durch einen Autounfall wurde sie schwerbehindert. Nahles ist verheiratet und hat eine Tochter.

> Die Union hat im Koalitionsausschuss eine Überprüfung des Mindestlohngesetzes bis nach Ostern durchgesetzt. Sind Sie zu Änderungen bereit?

Es gibt aktuell keinerlei Anlass für irgendwelche Änderungen. Der Mindestlohn ist eine der größten und umfassendsten Reformen in der Sozialgeschichte Deutschlands. Bei einem derart großen Reformprozess sind Klärungsprozesse ganz normal. Diese "Geburtswehen" arbeiten wir jetzt Stück für Stück ab, und bislang konnten wir noch alle offenen Fragen klären. Ich bin im kontinuierlichen Dialog mit Betroffenen. Wir werden uns aber gemeinsam bis Ostern näher ansehen, welche ungeklärten Fragen es gibt, dazu werde ich im Koalitionsausschuss Ende April berichten.

> Arbeitgeber und Unionspolitiker kritisieren den bürokratischen Aufwand bei den Dokumentationspflichten. Werden Sie Zugeständnisse machen?

Das Gesetz und seine Bestimmungen sind mit großer Mehrheit beschlossen und werden von einer übergroßen Mehrheit der Bevölkerung getragen. Ein Mindestlohn, der nicht kontrolliert wird, ist nichts wert. Wir haben einen Mindeststundenlohn vereinbart, und den kann man nur zahlen, wenn man weiß, wie lange gearbeitet wurde. Deshalb muss die Arbeitszeit dokumentiert werden. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit und außerdem ganz einfach. Man nehme einen Zettel, schreibe Arbeitsbeginn und Arbeitsende auf - fertig. Wer das lieber mit dem Computer oder dem Smartphone macht, bitteschön! Aber richtig ist: Arbeitnehmer können jetzt nicht mehr so einfach bei der Arbeitszeit über den Tisch gezogen werden. Sie haben gerade in den Branchen, in denen es in der Vergangenheit schon mal rau zuging, den Anspruch auf eine faire Abrechnung. Da muss sich jetzt vielleicht der ein oder andere umstellen. Und das ist gut so.

> Erst haben Sie eine Ausnahme für ausländische Lkw-Fahrer gemacht, dann klargestellt, dass für Amateursportler nicht 8,50 Euro gezahlt werden müssen - droht der Mindestlohn light?

Das ist Quatsch. Das Gesetz und seine Bestimmungen gelten, und einen Mindestlohn light wird es mit mir nicht geben. Die jetzt mit den Sportverbänden vereinbarte Klarstellung war bereits im Gesetzgebungsverfahren verankert. Die Unsicherheit bei den Sportvereinen konnten wir im Gespräch aufklären. Das zeigt, dass der Dialog mit den Betroffenen ein guter Weg ist, um für Klarheit und Sicherheit zu sorgen. Die Vereinbarung zum Transitverkehr haben wir getroffen, weil wir hier mit der Europäischen Kommission an der Klarstellung europarechtlicher Fragen arbeiten.

> Was wissen Sie bislang über Mindestlohn-Verstöße?

Wir hören von Versuchen, den Mindestlohn zu umgehen. Das prüfen wir und werden dazu bald genaue, belastbare Informationen haben und öffentlich machen. Ich werde mir im Laufe des Frühjahrs auch selbst gemeinsam mit Zollbeamten bei Kontrollen ein Bild machen.

> Tageslicht in Pausenräumen, Temperaturvorschriften fürs Büro und abschließbare Spinde für Mitarbeiter - Ihre neue Arbeitsstättenverordnung stößt auf Widerspruch der Arbeitgeber. Wird der Arbeitsschutz übertrieben?

Ganz und gar nicht. Der Arbeitsschutz wird seit 40 Jahren in diesem Verfahren weiterentwickelt. Alle paar Jahre gibt es Verbesserungen, Anpassungen an technische Entwicklungen und die Veränderung der Arbeitswelt. Ich hänge nicht an den Spinden, auch wenn es natürlich durchaus hilfreich ist, Wertsachen sicher wegschließen zu können. Wenn man sich die Mühe macht, die einzelnen Regelungen mal anzuschauen, werden viele zu dem Schluss kommen, dass sie durchaus sinnvoll sind. Und wenn sie sich als überflüssig erweisen, bin ich die Letzte, die darauf beharrt.