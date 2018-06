"In der CDU steckt noch eine Menge Adenauer"

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Konrad Adenauer (72/Foto: privat) ist der älteste von 24 Enkeln des früheren Bundeskanzlers.

Ihr Großvater war der "Gründungskanzler". Wie haben Sie ihn in Erinnerung?

Ich war 22 Jahre alt, als er starb, und habe ihn lange Jahre aus nächster Nähe erleben dürfen. Wir Enkel haben ihn "Vater Konrad" genannt. Ich erinnere mich an eine schöne Anekdote, die mir später erzählt worden ist. Er hat mich einmal gefragt, was ich später werden wolle. "Bundeskanzler", soll ich daraufhin gesagt haben. "Das geht doch nicht! Wir haben doch schon einen", lautete seine Antwort.

Was ist politisch das größte Vermächtnis Ihres Großvaters?

Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg seine Aufgabe darin gesehen, die Deutschen zum Frieden zu erziehen. Von seiner Politik bleiben bis heute die europäische Einigung, die Freundschaft mit Frankreich, die Aussöhnung mit Israel. Er hat für den Aufbau der Bundesrepublik gesorgt. Und er hat versucht, den Deutschen nach der Katastrophe des Nationalsozialismus wieder Nationalbewusstsein zurückzugeben.

Glaubte Ihr Großvater daran, dass eine Wiedervereinigung eines Tages möglich werden würde?

Ja, er hat diesen Traum gehabt. Nur konnte niemand annehmen, dass Russland, das im Zweiten Weltkrieg über 20 Millionen Menschenleben verloren hatte, nach zehn Jahren seine Beute wieder hergeben würde. Jeder wusste, dass auf die Wiedervereinigung langfristig hingearbeitet werden muss. Dass Helmut Kohl diese Leistung schließlich gelungen ist, war nur möglich, weil die Bundesrepublik fest im Westen Fuß gefasst hatte.

Wieviel Adenauer steckt heute noch in der CDU?

Noch eine ganze Menge. Der europäische Fokus, das gute Verhältnis zu Frankreich und zu Israel - all das macht die CDU noch heute aus. Anderes ist aufgegeben worden, weil sich die Gesellschaft in eine andere Richtung entwickelt hat. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Aber wenn man sich die CDU heute anschaut, steht sie immer noch in Kontinuität zur CDU Konrad Adenauers.

Über Konrad Adenauer heißt es, er sei zwar kein Widerstandskämpfer gewesen, aber ein Nazi-Gegner. Eine zutreffende Beschreibung?

Mein Großvater war ein kluger Mann, ein absoluter Realist. Im September 1932 war er noch dafür, dass das Zentrum mit den Nazis zusammengeht. Damals wusste man nicht, welche Verbrechen geschehen würden. Als im Januar/Februar 1933 klar wurde, worauf es hinausläuft, ist er zu einem Gegner der Nazis geworden. Er wusste aber von Anfang an, dass es ein Wahnsinn gewesen wäre, sich gegen das Dritte Reich aufzulehnen. Er hatte sieben Kinder durchzubringen.

Was war für ihn politisch die wichtigste Lehre aus dieser Zeit?

Er war davon überzeugt, dass es nicht noch einmal so weit kommen darf und dass wir dafür die Demokratie brauchen, keinen Totalitarismus, sondern ein bescheidendes Auftreten in der Welt und einen freundschaftlichen Umgang mit unseren Nachbarn.

Jüngst hat der "Spiegel" berichtet, Ihr Großvater habe in seiner Zeit die Oppositionsparteien, SPD und FDP, bespitzeln lassen, auch Willy Brandt. Wie beurteilen Sie diese Vorwürfe?

Darüber habe ich keine Kenntnisse. Für mich sind diese Vorwürfe Kleinkram. Damit bleibt der "Spiegel" deutlich unter seinem Niveau. Dieser Artikel beruht auf Vermutungen. Die Historiker arbeiten gerade die Akten des Bundesnachrichtendienstes von damals durch und jetzt wird aufgebauscht, was man da unter dem Namen Adenauer findet. Das hat mit einer umfassenden Würdigung seiner Politik, seines Lebenswerkes, nichts zu tun.